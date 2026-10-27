അന്തർസംസ്ഥാന രാസലഹരിക്കടത്ത്; മുഖ്യകണ്ണി വലയില്, അന്വേഷണം ഊര്ജിതമാക്കി പൊലീസ്
മേപ്പാടി നത്തംകുനി സ്വദേശി അമലാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ചങ്ങനാശ്ശേരിയില് ഒളിവില് കഴിയവേയാണ് പിടിവീണത്.
Published : October 27, 2026 at 8:20 AM IST
വയനാട്: അന്തർസംസ്ഥാന രാസലഹരിക്കടത്ത് കേസിൽ മുഖ്യകണ്ണികളിലൊരാളായ അഞ്ചാം പ്രതിയെ വയനാട് ജില്ലാ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മേപ്പാടി നത്തംകുനി സ്വദേശി അമൽ സിആറിനെയാണ് (26) അമ്പലവയൽ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സമാന കേസില് അറസ്റ്റിലായ കല്പ്പറ്റ സ്വദേശിയില് നിന്നാണ് ഇയാളെ കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചത്. തുടര്ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് അമല് പിടിയിലായത്.
ഇന്നലെ അമ്പലവയൽ തോമാട്ടുചാൽ അംശം കോട്ടൂരിൽ നിന്ന് 124.39 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി കൽപ്പറ്റ മുണ്ടേരി സ്വദേശി വേണുഗോപാലാണ് (35) അറസ്റ്റിലായത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഡിപിഎസ് ആക്ടിലെ 22(c), 29 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയായിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിനിടെയാണ് അമൽ സിആർ അന്തർസംസ്ഥാന രാസലഹരിക്കടത്ത് സംഘത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ചങ്ങനാശ്ശേരി തെങ്ങണയിൽ വാടകവീട്ടിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന പ്രതിയെ തൃക്കൊടിത്താനം പൊലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പിടികൂടിയത്. വയനാട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി എസ് ദേവമനോഹർ ഐപിഎസിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നർക്കോട്ടിക് സെൽ ഡിവൈഎസ്പി മനോഹരൻ തച്ചമ്പത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജില്ലാ ലഹരിവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡാണ് പ്രതിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പിടികൂടുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത്. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അമ്പലവയൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച പ്രതിയെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്ത് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
കേസിൽ കൂടുതൽ പേർ ചേർന്ന് സംഘടിതമായി തുടർച്ചയായ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാസലഹരിക്കടത്തിലൂടെ സാമ്പത്തിക നേട്ടം കൈവരിച്ചതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിനായി പണം നിക്ഷേപിച്ചവർ, മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിയവർ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തവർ എന്നിവർക്കെതിരെയും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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ഈ മാസം 12ന് ഇതേ കണ്ണിലെ രണ്ടും മൂന്നും പ്രതികള് അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. സുൽത്താൻ ബത്തേരി സ്വദേശി ജാസിം അലി (35), മുപ്പൈനാട് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ജെയ്സൽ (26) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. തുടർന്ന് ഒക്ടോബര് 14ന് തോമാട്ടുചാൽ നരിക്കുണ്ട് സ്വദേശി കെഎസ് സൂര്യനാരായണനും (25) ഇതേ കേസില് പിടിയിലായി. മയക്കുമരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് ഒരുക്കിയത് ഇയാളാണെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ.
അറസ്റ്റിലായ അമലിനെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. കോടതി 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് മാനന്തവാടി ജില്ലാ ജയിലിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിജിറ്റൽ രേഖകളും ഇലക്ട്രോണിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ തെളിവുകളും ശേഖരിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. രാസലഹരിക്കടത്തിന്റെ ശൃംഖലയും അതിന് പിന്നിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും കണ്ടെത്തി കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പങ്കാളികളായ എല്ലാവരെയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള നടപടികള് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം.
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