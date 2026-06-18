മഴയത്ത് വെള്ളം കയറും, ഡ്യൂട്ടി റൂമും വിശ്രമമുറിയും ഒരിടത്ത് തന്നെ, അറ്റകുറ്റപ്പണികള് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന്; ശോചനീയം അഗ്നിരക്ഷാ നിലയം
2004-ൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഈ യൂണിറ്റിൽ നിലവിൽ എട്ട് വാഹനങ്ങളും 18 രക്ഷാപ്രവർത്തന ഉപകരണങ്ങളും 47 ജീവനക്കാരുമുണ്ട്. എന്നാൽ സ്ഥലപരിമിതി കാരണം ഓഫീസും ഡ്യൂട്ടി റൂമും വിശ്രമമുറിയും എല്ലാം ഒരേ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുകയാണ്.
Published : June 18, 2026 at 7:48 PM IST
വയനാട്: അപകട ഘട്ടങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നവരാണ് അഗ്നിരക്ഷാസേന. എന്നാൽ നാട്ടുകാർക്ക് രക്ഷയേകുന്ന ഇവർക്ക് തന്നെ ഇന്ന് സുരക്ഷിതമായൊരു ജോലിസ്ഥലം ഇല്ല. 15 വർഷമായി പുതിയ കെട്ടിടം എന്ന വാഗ്ദാനം ചുവപ്പുനാടയിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ പരിമിതികളുടെയും വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയുടെയും നടുവിലാണ് വയനാട് മാനന്തവാടി അഗ്നിരക്ഷാ നിലയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം.
കബനിപ്പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള വള്ളിയൂർക്കാവ് അഗ്നിരക്ഷാ നിലയം എല്ലാ മഴക്കാലത്തും ആശങ്കയോടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മഴ ശക്തമായാൽ വെള്ളം കയറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം താത്കാലികമായി മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരാറുണ്ട്. 2004-ൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഈ യൂണിറ്റിൽ നിലവിൽ എട്ട് വാഹനങ്ങളും 18 രക്ഷാപ്രവർത്തന ഉപകരണങ്ങളും 47 ജീവനക്കാരുമുണ്ട്. എന്നാൽ സ്ഥലപരിമിതി കാരണം ഓഫീസും ഡ്യൂട്ടി റൂമും വിശ്രമമുറിയും എല്ലാം ഒരേ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുകയാണ്.
വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഷെഡും കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ഉൾപ്പെടെ പല കാര്യങ്ങളും ജീവനക്കാർ സ്വന്തം ചെലവിൽ നടത്തിയതായും പറയുന്നു. മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം കയറിയാൽ വാഹനങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും. ലാൻഡ് ഫോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും തകരാറിലാകുന്നത് അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വർഷങ്ങളായി വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി നേരിടുന്ന കെട്ടിടത്തിന് ബലക്ഷയവും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കെട്ടിടം നേരിൽ കണ്ടെന്നും അവസ്ഥ വിലയിരുത്തി നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മാനന്തവാടി എംഎൽഎ ഉഷാ വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി. ''കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലുണ്ടായ പ്രളയവും ഉരുള്പൊട്ടലും കണ്ടതാണ്. ഉപകരണങ്ങള് വയ്ക്കാൻ പോലും സ്ഥലമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അതിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങള് എല്ലാം പരിഗണിച്ച് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കും'' - മാനന്തവാടി എംഎൽഎ ഉഷാ വിജയൻ പറഞ്ഞു.
2010-ൽ മാനന്തവാടി കോടതിക്ക് സമീപം പുതിയ അഗ്നിരക്ഷാ നിലയത്തിനായി 25 സെൻ്റ് സ്ഥലം കൈമാറിയിരുന്നു. സ്ഥലത്തെ മരങ്ങൾ മുറിച്ച് നിർമ്മാണത്തിന് ഒരുക്കവും നടത്തിയെങ്കിലും ഇതുവരെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനായി 3.25 കോടി രൂപയുടെ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല.
അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജില്ലയുടെ പ്രധാന ആശ്രയ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ മാനന്തവാടി അഗ്നിരക്ഷാ നിലയം ഇന്ന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ വീർപ്പുമുട്ടുകയാണ്. വർഷങ്ങളായി കാത്തിരിക്കുന്ന പുതിയ കെട്ടിടം യാഥാർഥ്യമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജീവനക്കാർ. നാട്ടുകാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന സേനയ്ക്ക് സുരക്ഷിതമായ ജോലിസ്ഥലം ഒരുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുകയാണ്.
Also Read: ഉള്ളടക്കത്തില് അവസാനം വരെ സസ്പെന്സ്; വി ഡി സതീശൻ്റെ കന്നി ബജറ്റ് നാളെ, ജനപ്രിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്ക്ക് കാതോര്ത്ത് കേരളം