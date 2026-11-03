വയനാടിൻ്റെ മണ്ണിലും മുന്തിരി വിളയും; മുറ്റത്ത് ഫലവൃക്ഷങ്ങളൊരുക്കി മാനന്തവാടിയിലെ കുടുംബം
വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് പന്തലിച്ചുനിൽക്കുന്ന മുന്തിരിവള്ളികളിൽ കുലകളായി തൂങ്ങിനിൽക്കുന്ന വയലറ്റ് നിറത്തിലുള്ള മുന്തിരിപ്പഴങ്ങൾ കൗതുകമുണർത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ്
Published : November 3, 2026 at 12:27 PM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: മുറ്റത്തൊരു മുന്തിരിവള്ളിയെന്നത് പലരുടെയും സ്വപ്നമാണെങ്കിലും അത് യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ചുരുക്കമാണ്. എന്നാൽ വയനാടിൻ്റെ മണ്ണിലും മുന്തിരി വിളയുമെന്ന് തെളിയിച്ച് ഏവരെയും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ് മാനന്തവാടി കല്ലോടിയിലെ ഒരു കുടുംബം. വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് കുലകളായി മുന്തിരി വിളയിച്ചും നിരവധി ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ പരിപാലിച്ചും മാതൃകയാവുകയാണ് ഷിജോയും ഷെറിനും.
മാനന്തവാടി കല്ലോടി കൊച്ചുകുടിയിൽ ഷിജോയുടെയും ഷെറിൻ്റെയും വീടിനു മുന്നിലെത്തിയാൽ ആരുടെയും കണ്ണുടക്കുന്ന മനോഹര കാഴ്ചയാണിത്. വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് പന്തലിച്ചുനിൽക്കുന്ന മുന്തിരിവള്ളികളിൽ കുലകളായി തൂങ്ങിനിൽക്കുന്ന വയലറ്റ് നിറത്തിലുള്ള മുന്തിരിപ്പഴങ്ങൾ കൗതുകമുണർത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ്.
വീടിന് സൗന്ദര്യം പകരുന്നതിനൊപ്പം കൃഷിയോടുള്ള ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആത്മാർഥത കൂടിയാണ് ഈ മുന്തിരിത്തോട്ടം വിളിച്ചോതുന്നത്. നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ മുന്തിരിത്തൈ നട്ട് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കായ്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഷെറിൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി മുറ്റത്ത് മുന്തിരി പതിവായി കായ്ക്കുന്നുണ്ട്. ജൂൺ, ജൂലായ് മാസങ്ങളിലെ വിളവെടുപ്പിനു ശേഷം പഴകിയ വള്ളികൾ മുറിച്ചുമാറ്റി. തുടർന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ വീണ്ടും തളിർത്തുവന്ന വള്ളികളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ വീണ്ടും കായ്കൾ നിറയാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. പുളിയോടുകൂടിയ മധുരമാണ് ഈ നാടൻ മുന്തിരിയുടെ പ്രത്യേകത.
പ്രകൃതി സ്നേഹമാണ് മുന്തിരി കൃഷിയിലേക്ക് തിരിയുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന ഷെറിന് പറയുന്നു. വിഷരഹിതമായ പഴവര്ഗങ്ങള് കൈയോടെ അടര്ത്തി കഴിക്കാന് കഴിയുന്നത് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണെന്നും ഷെറിന് വ്യക്തമാക്കി. മുന്തിരിവള്ളികള് പൂത്ത് കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോള് മനസ്സിന് വലിയ സന്തോഷമാണെന്നും ഭര്ത്താവിന് പഴങ്ങള് കൃഷിചെയ്യാന് താത്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് കൃഷികളേക്കാള് വ്യത്യസ്തമായ പഴങ്ങളുടെ കൃഷികളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതെന്നും ഷെറിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വയനാട്ടില് പൊതുവെ മുന്തിരി കൃഷി കുറവായതിനാലാണ് മുന്തിരി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും എന്നാൽ മുന്തിരിവള്ളികളില് മാത്രം ഒതുങ്ങി നില്ക്കാന് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നിരവധി പഴങ്ങളും വേറെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഷെറിന് വിശദീകരിച്ചു.
മുന്തിരിക്ക് പുറമെ മറ്റ് ഫലവൃക്ഷങ്ങളും
മുന്തിരിക്ക് പുറമെ വിയറ്റ്നാം ചിലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്ലാവുകൾ, ആറ് ഇനം മാവുകൾ, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഓറഞ്ചുകൾ, പേരക്ക, റമ്പൂട്ടാൻ, മാങ്കോസ്റ്റിൻ, മൾബറി, സീതാപ്പഴം, പപ്പായ തുടങ്ങി നിരവധി ഫലവൃക്ഷങ്ങളും ഈ വീട്ടുമുറ്റത്ത് മികച്ച രീതിയിൽ കായ്ച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കല്ലോടിയിലെ ഷീസ് കഫേ ഉടമ കൂടിയായ ഷെറിൻ തൻ്റെ തിരക്കുപിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയിലും ഒഴിവുസമയങ്ങൾ മാറ്റിവച്ചാണ് ഈ കൃഷിയത്രയും പരിപാലിക്കുന്നത്.
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മക്കളായ ദിയയും ധ്യാനും മാതാപിതാക്കളുടെ ഈ കൃഷിക്കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പൂർണ പിന്തുണയുമായി ഒപ്പമുണ്ട്. വീടിൻ്റെ ഭംഗി ഇരട്ടയാക്കുന്നതിനൊപ്പം കുടുംബത്തിന് വിഷരഹിതമായ നാടൻ ഫലങ്ങളും നൽകുകയാണ് ഈ മുന്തിരിമുറ്റം. പ്രകൃതിയോട് ചേർന്നുനിൽക്കാനും സ്വന്തം വീട്ടുവളപ്പിൽ വ്യത്യസ്തമായ കൃഷി പരീക്ഷിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വലിയൊരു മാതൃകയാണ് മാനന്തവാടിയിലെ ഈ കർഷക കുടുംബം.
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