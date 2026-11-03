ഏത് നിമിഷവും ഇടിഞ്ഞുവീഴാം; മാനന്തവാടിയിൽ ജീവഭയത്തോടെ അന്തിയുറങ്ങി വിമുക്തഭടനും കുടുംബവും
വിമുക്തഭടനായ സക്കറിയയും ഭാര്യയും തങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയായ ഈ നിർമാണത്തിനെതിരെ അടിയന്തര നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരന്തരം അധികൃതരെ സമീപിച്ചിരുന്നു
Published : November 3, 2026 at 10:46 AM IST
വയനാട്: അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥമൂലം സ്വന്തം വീട്ടിൽ ജീവഭയത്തോടെ അന്തിയുറങ്ങേണ്ടി വരുന്ന വയോധിക ദമ്പതികളുടെ ദുരിതാവസ്ഥയാണ് വയനാട് മാനന്തവാടിയിൽ നിന്നും പുറത്തുവരുന്നത്. വീടിനു മുന്നിലെ കൂറ്റൻ സംരക്ഷണ മതിൽ ഏതു നിമിഷവും ഇടിഞ്ഞുവീഴുമെന്ന ഭയത്തോടെയാണ് മാനന്തവാടി ഒണ്ടയങ്ങാടി ചെറുപറമ്പിൽ സക്കറിയയും റിട്ടയേർഡ് അധ്യാപികയായ ഭാര്യ പി.എം. വത്സയും കഴിയുന്നത്. ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ പരിഹാരമായിട്ടില്ല. ജില്ലാ കലക്ടർ ഇടപെട്ട് നിലവിലുള്ള മതിൽ പൊളിച്ചുമാറ്റി പുതിയത് പണിയണമെന്ന് നോട്ടിസ് അയച്ച് ഏഴ് മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
വിമുക്തഭടനായ സക്കറിയയും ഭാര്യയും തങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയായ ഈ നിർമാണത്തിനെതിരെ അടിയന്തര നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരന്തരം അധികൃതരെ സമീപിച്ചിരുന്നു. പഴയ കല്ലുകെട്ടിന് മുകളിൽ യാതൊരു കെട്ടുറപ്പുമില്ലാതെ ഏകദേശം നാല് മീറ്ററോളം ഉയരത്തിൽ വെട്ടുകല്ല് നിരത്തിവച്ച് മണ്ണെടുത്ത് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന നിർമാണമാണ് ഈ കുടുംബത്തിന് വലിയ ഭീഷണിയാകുന്നത്.
പഴയ സംരക്ഷണ ഭിത്തിക്ക് ബീമുകളോ പില്ലറുകളോ ഇല്ലെന്നു മാത്രമല്ല, നിലവിലുള്ള കെട്ടിന് കടുത്ത ബലക്ഷയവും വലിയ വിള്ളലുകളും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു മഴ പെയ്താൽ പോലും ഈ മതിൽ പൂർണമായി തങ്ങളുടെ മേലേക്ക് നിലംപതിക്കുമെന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു.
നടപടിയെടുക്കാതെ അധികൃതർ
തങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയായ ഈ നിർമാണത്തിനെതിരെ മുൻപ് ആർ.ഡി.ഒ, നഗരസഭ സെക്രട്ടറി, പൊലീസ് എന്നിവർക്ക് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് സക്കറിയ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഏത് നിമിഷവും ഈ മതിൽ തകർന്ന് വീഴാമെന്നും പേടിച്ചാണ് രാത്രിയിൽ താനും കുടുംബവും കിടന്നുറങ്ങുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് സക്കറിയയും കുടുംബവും ജില്ലാ കലക്ടറെ നേരിട്ട് സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. കലക്ടറുടെ ഉത്തരവുപ്രകാരം ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥല പരിശോധന നടത്തുകയും സംരക്ഷണ മതിൽ സമീപത്തെ വീടിന് വലിയ ഭീഷണിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു.
തുടർന്ന്, അനധികൃതവും അപകടകരവുമായ നിർമാണം പൊളിച്ചുമാറ്റി ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി പുതിയ ഭിത്തി നിർമിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി നഗരസഭ സെക്രട്ടറി സ്ഥലമുടമയ്ക്ക് ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ കർശന നോട്ടിസ് നൽകി. എന്നാൽ, ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയും കലക്ടറും ഇടപെട്ട് നൽകിയ നോട്ടിസിന് ഏഴ് മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
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ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയ ഉത്തരവ് വെറുമൊരു പ്രഹസനമായി മാറിയതോടെ ചെറിയൊരു മഴ പെയ്താൽ പോലും ഭീതിയോടെ അന്തിയുറങ്ങേണ്ട ദുരവസ്ഥയിലാണ് ഈ വയോധിക ദമ്പതികൾ. വയനാട് പോലൊരു മലയോര ജില്ലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടലും മണ്ണിടിച്ചിലും വലിയ ഭീഷണിയുയർത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം അപകടാവസ്ഥകൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നത് വലിയ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് നാട്ടുകാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മഴക്കാലം ശക്തമാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ അപകടാവസ്ഥയ്ക്ക് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണേണ്ടതുണ്ട്. നിയമപരമായ നടപടികൾ വൈകുന്നത് ഒരുപക്ഷേ വലിയൊരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ, വൻ ദുരന്തം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ കാത്തുനിൽക്കാതെ അടിയന്തരമായി വിഷയം പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെയും ആവശ്യം.
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