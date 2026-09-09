ഉരുള് വഴിമുട്ടിച്ച ജീവിതങ്ങള്;'വായ്പകള് തിരിച്ചടയ്ക്കാനാകുന്നില്ല', കടക്കെണിയില് മേല്മുറിയിലെ കുടുംബങ്ങള്
പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കൃഷിക്കും വീടുപണിക്കുമായി ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് എടുത്ത വായ്പകളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കുടുംബങ്ങളെ കടക്കെണിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
Published : September 9, 2026 at 6:47 PM IST
വയനാട്: പൊഴുതന പഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം വാർഡിൽപ്പെട്ട വലിയപാറ മേൽമുറി നിവാസികൾക്ക് 2018-ലെയും 19-ലെയും ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ സമ്മാനിച്ചത് മായാത്ത മുറിവുകളാണ്. രൂക്ഷമായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ സർവതും നഷ്ടപ്പെട്ട വയനാട് പൊഴുതന വലിയപാറ മേൽമുറിയിലെ 30 കുടുംബങ്ങൾ കടക്കെണിയിലാണ്. ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള ജപ്തി ഭീഷണിയും പലിശപ്പെരുപ്പവും കാരണം ജീവിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഈ പ്രദേശവാസികൾ.
റെഡ് സോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭൂമി വിൽക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ കടം ഏറ്റെടുക്കുകയോ ഭൂമിയുടെ ക്രയവിക്രയാവകാശം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നാണ് ജനകീയ സമിതിയുടെ ആവശ്യം. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കൃഷിക്കും വീടുപണിക്കുമായി ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് എടുത്ത വായ്പകളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കുടുംബങ്ങളെ കടക്കെണിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ദുരന്തത്തിൽ വീടും കൃഷിയിടങ്ങളും തകർന്നതോടെ വരുമാനം നിലച്ച കുടുംബങ്ങൾക്ക് പലിശയും പിഴപ്പലിശയും പെരുകി വായ്പ തിരിച്ചടക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഉരുൾപൊട്ടലിന് ശേഷം വിദഗ്ധ പരിശോധന നടത്തി പ്രദേശം പൂർണമായും റെഡ് സോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ഥലം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നവർക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ പുനരധിവാസ തുക ലഭിച്ചെങ്കിലും ഭൂമി റെഡ് സോണിലായതോടെ ക്രയവിക്രയാവകാശം പൂർണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു. സ്ഥലം വിറ്റ് കടം വീട്ടാമെന്ന് വച്ചാൽ അതിനുള്ള വഴിയും അടഞ്ഞു. ഇതിന് പുറമെ പ്രദേശത്ത് വന്യജീവി ശല്യം രൂക്ഷമായതോടെ ശേഷിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാനും കഴിയുന്നില്ല.
ഉരുൾപൊട്ടലിനെ തുടർന്ന് പുനരധിവാസത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് സ്ഥലമില്ല. എന്നിട്ടും നിലവിൽ അവർക്ക് ലോണുകളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ലോൺ എഴുതി തള്ളുക. മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് പേപ്പർ നൽകിയ ശേഷം അത് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുക. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലോണുകളും എഴുതി തള്ളണമെന്നാണ് തങ്ങളുടെ ആവശ്യമെന്നും പ്രദേശവാസിയായ സിഎസ് യൂസഫ് പറഞ്ഞു.
2018 വരെ എല്ലാവരും കൃത്യമായി ലോൺ അടച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഉരുൾപൊട്ടലിന് ശേഷം കൃത്യമായി ലോൺ അടക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നില്ല. ലോൺ പുതുക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. റെഡ് സോണിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ തണ്ടപേര് കിട്ടില്ല. റെഡ് സോൺ മാറ്റിയാൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പരമാവധി പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കുമെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ രാജേഷ് വ്യക്തമാക്കി.
ജില്ലാ കലക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് നിവേദനം നൽകിയെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് എംഎൽഎ കൂടിയായ കൃഷിമന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖിനെ കണ്ട് ജനകീയ സമിതി നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിഷയം സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അനുഭാവപൂർവം പരിഗണിക്കാമെന്ന് മന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയെങ്കിലും കടാശ്വാസം ഉടൻ പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ കലക്ടേറേറ്റിന് മുന്നിലേക്ക് പ്രക്ഷോഭം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് മേൽമുറി നിവാസികളുടെ തീരുമാനം.
Also Read: 'പുറത്ത് നിൽക്കടോ, നിങ്ങളെന്താ ബാത്ത്റൂമിലേക്ക് വരികയാണോ'? മാധ്യമങ്ങളോട് കയര്ത്ത് പിണറായി വിജയന്: VIDEO