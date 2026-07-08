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'പത്രസമ്മേളനത്തിലെ വാചകക്കസറത്ത് പോലെയല്ല ഭരണനിർവഹണം', മുഖ്യമന്ത്രി നിലപാട് എടുക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് റിയാസ്

അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ അന്വേഷണങ്ങളും പരിശോധനകളും പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും എന്നാൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകും മുൻപ് വിവിധ മന്ത്രിമാരുടെ പേരിൽ പരസ്‌പരവിരുദ്ധ പ്രസ്‌താവനകൾ ആരോപിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

PA MUHAMMAD RIYAS CM VD SATHEESAN WAYANAD LANDSLIDE MUHAMMAD RIYAS AGAINST VD SATHEESAN
PA Muhammad Riyas Press Meet (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 8, 2026 at 6:21 PM IST

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വയനാട്: മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്തത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ നടത്തുന്ന പ്രസ്‌താവനകൾ നിർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് മുൻ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്. വയനാട് മേപ്പാടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പരിക്കേറ്റവരെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ രാഷ്‌ട്രീയം കലർത്തരുതെന്ന് അഭിപ്രായം

ദുരന്ത സമയത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഉപദേശിക്കണമെന്നും നിയമസഭയിലെ പ്രസംഗം പോലെയോ പത്രസമ്മേളനത്തിലെ വാചകക്കസറത്ത് പോലെയോ അല്ല ഭരണനിർവഹണമെന്നും പറഞ്ഞു. ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ എല്ലാവരെയും യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയം കലർത്തരുതെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

''രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പൂർണമായും സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുമുണ്ട്. ഇക്കാര്യം പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കുചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുതന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട്. എന്നാൽ എല്ലാവരെയും യോജിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ആ യോജിപ്പിന് വിരുദ്ധമായ ചില പരാമർശങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഇത്തരം ഘട്ടത്തിൽ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ. നമ്മുടെ നാട് ഇതുപോലെ പല ദുരന്തങ്ങൾ കണ്ടപ്പോളൊക്കെ കേരളത്തിലെ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി അന്ന് എടുത്ത നിലപാടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതും അംഗീകരിച്ചതും മാതൃകയാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതുമാണ്. എന്നാലിവിടെ അനാവശ്യമായതും അപക്വമായതുമായ പ്രസ്‌താവനകൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്നത് പ്രതിഷേധാർഹമാണ്. ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നും'' മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു.

''മന്ത്രിമാർ പരസ്‌പ്പര വിരുദ്ധ പ്രസ്‌താവകൾ നടത്തുന്നു''

അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ അന്വേഷണങ്ങളും പരിശോധനകളും പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും എന്നാൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകും മുൻപ് വിവിധ മന്ത്രിമാരുടെ പേരിൽ പരസ്‌പരവിരുദ്ധ പ്രസ്‌താവനകൾ ആരോപിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കേണ്ട സമയമല്ലെന്നും ദുരന്തബാധിതർക്കൊപ്പവും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പവും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും മുഹമ്മദ് റിയാസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

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മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാ കുറ്റവും കരാറുകാരിൽ ആരോപിച്ചതിൻ്റെ ജാള്യതയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മണ്ണ് അവിടുന്ന് മാറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാറ്റിക്കേണ്ട ചുമതല സർക്കാരിനല്ലേ. ഈ പത്ത് പതിനേഴ് ദിവസമായി സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യം വന്നതിൻ്റെ ജാള്യതകൂടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാവരെയും യോജിപ്പിക്കാനുള്ള നിലപാട് എടുക്കണം. നിയമസഭയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതുപോലെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വാചകക്കസർത്ത് അടിക്കുന്നതുപോലെയല്ല ഭരണചക്രം തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വി ഡി സതീശൻ തിരിച്ചറിയണം എന്ന് മുഹമ്മദ് റിയാസ് വ്യക്തമാക്കി.

ഓരോ മന്ത്രിമാരും ഓരോന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു മന്ത്രി പറയുന്നത് ഇത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ദുരന്തമാണെന്നാണ്. മറ്റൊരു മന്ത്രി പറയുന്നു ഇത് തൻ്റെ വകുപ്പ് അല്ല പഴയ സർക്കാരിൻ്റെ കുഴപ്പമാണെന്ന്. മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു കരാറുകാരനാണ് എല്ലാത്തിനും കുഴപ്പമെന്ന്. ഇത്തരം ഘട്ടത്തിൽ മന്ത്രിമാർക്ക് തോന്നുന്നത് പറയേണ്ട സമയമല്ലിത്. എല്ലാവരെയും യോജിപ്പിച്ച് നിർത്തി മുൻപോട്ട് പോകേണ്ട സമയമാണിത്. അതിനുള്ള പക്വത മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റ് മന്ത്രിമാരും കാണിക്കണം എന്നാണ് അഭ്യർഥിക്കാനുള്ളത് എന്നും മുഹമ്മദ് റിയാസ് വ്യക്തമാക്കി.

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PA MUHAMMAD RIYAS
CM VD SATHEESAN
WAYANAD LANDSLIDE
MUHAMMAD RIYAS AGAINST VD SATHEESAN
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