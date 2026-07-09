കള്ളാടിയിലെ മണ്ണിടിച്ചില്; ഒരു മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെടുത്തു, തെരച്ചില് ഊര്ജിതം
വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ മേഖലയില് തെരച്ചില് പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇനി നാല് പേരെ കൂടിയാണ് കണ്ടെത്താനുള്ളത്. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിന് വെല്ലുവിളിയെന്ന് മന്ത്രി എപി അനില് കുമാര്.
Published : July 9, 2026 at 9:26 AM IST
വയനാട്: മണ്ണിടിച്ചിലില് മരിച്ച ഒരാളുടെ മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെടുത്തു. കള്ളാടിയില് മൂന്നാം ദിവസവും തെരച്ചില് തുടരവേയാണ് ഒരു മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെടുത്തത്. ഇതോടെ മണ്ണിടിച്ചില് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാലായി. കാണാതായ നാല് പേരെ കൂടി കണ്ടെത്താനുണ്ട്. ഇവര്ക്കായുള്ള തെരച്ചില് മേഖലയില് പുരോഗമിക്കുകയാണ്.അതീവ ദുഷ്കരമായ തെരച്ചിലാണ് മൂന്നാം ദിനം തുടരുന്നത്. മീനാക്ഷി പുഴയുടെ ഭാഗത്താണ് നിലവില് തെരച്ചില് പുരോഗമിക്കുന്നത്.
വെല്ലുവിളി കാലാവസ്ഥ മാത്രം: കാലാവസ്ഥ ഒട്ടും അനുകൂലമല്ലെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി എപി അനില് കുമാര്. മൂന്നാമത്തെ സോണില് മൃതദേഹം കണ്ടെത്താന് സാധിക്കുമെന്നാണ് രക്ഷാപ്രവര്ത്തകര് പറയുന്നു. മീനാക്ഷി പുഴയില് അഞ്ച് കിലോമീറ്റര് ഓരോ സംഘത്തെ ഏല്പ്പിച്ച് തെരച്ചില് നടത്തും. സ്ഥലത്ത് ഏല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും സജ്ജമാണ്. കാലാവസ്ഥ മാത്രമാണ് വെല്ലുവിളിയാകുന്നത്. നിലവില് രണ്ട് നായകള് സ്ഥലത്തുണ്ട്. ഇനിയും രണ്ട് നായകളെ കൂടി സ്ഥലത്തെത്തിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറയുന്നു.
മേഖലയിലെ ജനങ്ങളെ മുഴുവന് മാറ്റി പാര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരെയെല്ലാം ക്യാമ്പിലേക്കാണ് മാറ്റിയത്. മണ്ണിടിച്ചിലിന് പിന്നാലെ ചൂരല്മല നിവാസികളാണ് ഒറ്റപ്പെട്ടത്. റോഡിലെ തടസം നീക്കിയതോടെ അതിനും പരിഹാരമായിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാല് ചൂരല്മല നിവാസികള്ക്ക് മാറണമെങ്കില് അവിടെ നിന്നും മാറാമെന്നും അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിന് തന്നെയാണ് പ്രഥമ പരിഗണന. വിഷയത്തില് മന്ത്രിമാര്ക്കെല്ലാം ഒറ്റ തീരുമാനങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളുമാണ്. അത് സര്ക്കാരിന്റെ അഭിപ്രായമാണ്. അതിനകത്ത് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമെന്ന് മറ്റുള്ളവര് പറയുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല. മണ്ണിടിച്ചിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുമാനങ്ങളും മറ്റുമുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് പോലെ അതിന്റെ അന്വേഷണത്തിനായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അവര് അന്വേഷണം നടത്തട്ടെ. തങ്ങള് മുന്വിധി പറയുന്നില്ല. എന്നാല് അവിടെ നടക്കുന്ന നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ എന്ട്രി ഭാഗത്താണ് അപകടം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്.
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എന്ട്രിക്ക് വേണ്ടി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തതാണ്. പ്രഥമ റിപ്പോര്ട്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്ത് അത് താഴേക്ക് പതിച്ചൂവെന്നാണ്. പിന്നീടാണ് മനസിലായത് നീക്കം ചെയ്ത മണ്ണ് അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. എന്നാല് മണ്ണ് എടുത്ത ഭാഗം മുഴുവന് കോണ്ക്രീറ്റിട്ടു. അതുകൊണ്ട് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം മുഴുവന് പുറത്തേക്ക് പോകാന് സാധിക്കാതെ അതിന് അകത്ത് തന്നെ കെട്ടിക്കിടന്നു. ഇത്തരം സാഹചര്യം മണ്ണിടിച്ചിലിന് കാരണമായോ എന്നതും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും മന്ത്രി എപി അനില് കുമാര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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