ആദിവാസി വനിതയുടെ മൃതദേഹം ആംബുലൻസിൽ കയറ്റിയില്ല; പ്രതിഷേധിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ, അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് മന്ത്രി
സംഭവം വിവാദമായതോടെ പട്ടികവർഗ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എ തുളസി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
Published : November 16, 2026 at 8:31 PM IST
വയനാട്: കൽപ്പറ്റ മുണ്ടേരിയിൽ ആദിവാസി വനിതയുടെ മൃതദേഹം ആംബുലൻസിൽ കയറ്റാൻ അനുവദിച്ചില്ലെന്ന് പരാതി. മുണ്ടേരി ഉന്നതിയിലെ അമ്മിണിയുടെ മൃതദേഹമാണ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും തോളിൽ ചുമന്ന് ശ്മശാനത്തിൽ എത്തിച്ചത്. പണിയ ആചാരപ്രകാരം മുളന്തണ്ടിൽ കെട്ടിയ മൃതദേഹം ആംബുലൻസിൽ കയറ്റാൻ ഡ്രൈവർ സമ്മതിച്ചില്ലെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം.
സംഭവം വിവാദമായതോടെ പട്ടികവർഗ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെഎ തുളസി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. തലയിൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന മുണ്ടേരി ഉന്നതിയിലെ അമ്മിണി കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് മരിച്ചത്. തുടർന്ന് മൃതദേഹം ഉന്നതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ശ്മശാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായാണ് പട്ടികവർഗ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ആംബുലൻസ് വിളിച്ചത്.
എന്നാൽ, പണിയ സമുദായത്തിൻ്റെ ആചാരപ്രകാരം മുളന്തണ്ടിൽ കെട്ടിയ മൃതദേഹം ആംബുലൻസിൽ കയറ്റാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന നിലപാടാണ് ഡ്രൈവർ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. ''ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ ശേഷം മരിച്ചതിനാൽ രക്തം ആംബുലൻസിൽ ആകുമെന്നും വാഹനം മോശമാകുമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡ്രൈവർ മുളയുൾപ്പെടെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കർശനമായി പറഞ്ഞുവെന്നും'' ബന്ധുക്കൾ വ്യക്തമാക്കി.
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ഇതോടെ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് മൃതദേഹം തോളിൽ ചുമന്ന് ശ്മശാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. ഡ്രൈവറുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും മോശം പെരുമാറ്റമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു. സംഭവം വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചതോടെ പട്ടികവർഗ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെഎ തുളസി വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതേസമയം, ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ ചന്ദ്രനും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, സംഭവത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി യുവജന സംഘടനകളും രംഗത്തെത്തി. കലക്ടറേറ്റ് പരിസരത്ത് പട്ടികവർഗ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എ തുളസിക്കെതിരെ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. പ്രതിഷേധക്കാരെ പൊലീസ് ബലമായി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ എം ഫ്രാൻസിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പൊലീസ് വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടുപോയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ വീണ്ടും രംഗത്തെത്തിയതോടെ കലക്ടറേറ്റ് പരിസരം സംഘർഷഭരിതമായി.
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