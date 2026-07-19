വലഞ്ഞ് യാത്രക്കാർ; നഗരമധ്യത്തിലെ പൊതുശൗചാലയം അടച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്നര മാസം, അടിയന്തര നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്
പരിഹാരമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാനാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ തീരുമാനം.
Published : July 19, 2026 at 9:01 PM IST
വയനാട്: കൽപ്പറ്റ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ പൊതുശൗചാലയം അടച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്നര മാസം. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാരാണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യമില്ലാതെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നത്. അടിയന്തരമായി ശൗചാലയം തുറന്നുകൊടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുകയാണ്. ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള സ്വകാര്യ ബസുകളും കെ എസ്ആർ ടി സി സർവീസുകളും എത്തിച്ചേരുന്ന പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് കൽപ്പറ്റ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്.
ദിവസേന നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാരും വിനോദസഞ്ചാരികളും ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും പൊതുശൗചാലയം പ്രവർത്തനരഹിതമായത് വലിയ പ്രയാസമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന പരാതി ഇവിടെ നിന്ന് ഉയരുന്നു. ശൗചാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള മലിനജലം റോഡിലേയ്ക്ക് ഒഴുകിയതിനെ തുടർന്നാണ് നഗരസഭയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ശൗചാലയം അടച്ചത്. എന്നാൽ ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും തകരാർ പരിഹരിച്ച് വീണ്ടും തുറക്കാൻ നടപടിയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് യാത്രക്കാരും വ്യാപാരികളും ആരോപിക്കുന്നത്. അതേസമയം അടിയന്തരമായി ശൗചാലയം തുറന്നുകൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നഗരസഭാ ഉപരോധിച്ചിരുന്നു.
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പരിഹാരമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാനാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ തീരുമാനം. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലൊന്നായ ശൗചാലയം നഗരമധ്യത്തിൽ തന്നെ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് ആരോഗ്യ- ശുചിത്വ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വഴിവയ്ക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ഉയരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, വയോജനങ്ങൾ എന്നിവരാണ് ഇതുമൂലം കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നത്. അതേസമയം, ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായെന്നും നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടൻ ആരംഭിച്ച് പൊതുശൗചാലയം വീണ്ടും തുറന്നുകൊടുക്കുമെന്നും നഗരസഭ അധികൃതർ പ്രതികരിച്ചത്.
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