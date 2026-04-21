കാലുകളിൽ ടേപ്പ് ചുറ്റി എംഡിഎംഎ കടത്ത്; കൽപ്പറ്റയിൽ യുവാവ് പിടിയിൽ
Published : April 21, 2026 at 12:24 PM IST
വയനാട്: കൽപ്പറ്റയിൽ വൻ ലഹരിമരുന്ന് വേട്ട. വിൽപനയ്ക്കായി കടത്തിയ 40 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി യുവാവിനെ പൊലീസ് പിടികൂടി. കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി പൂനൂർ വേണാടിയിൽ വി റാസിക് (38) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇരുകാലുകളിലും ടേപ്പ് ചെയ്ത് ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ലഹരിമരുന്ന് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്.
കൽപ്പറ്റ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വച്ചാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്. ഇവിടെ സംശയാസ്പദമായി പെരുമാറിയ റാസിക്കിനെ ജില്ലാ ലഹരിവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും കൽപ്പറ്റ പൊലീസും ചേർന്ന് പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു. ദേഹപരിശോധനയിലാണ് കാലുകളിൽ കെട്ടിവച്ച നിലയിൽ എംഡിഎംഎ കണ്ടെത്തിയത്.
ചെറിയ പാക്കറ്റുകളാക്കി വിപണിയിൽ എത്തിക്കാനായിരുന്നു ഇയാളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. കൽപ്പറ്റ ഇൻസ്പെക്ടർ എസ്എച്ച്ഒ ടി പി ദിനേശിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ എൻ വി ഹരീഷ് കുമാർ, കെ ശ്രീതു, വി അനന്തു, സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ അരുൺ രാജ്, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ അരുൺ രവി, വി ബി വിൽസൺ എന്നിവരും പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്തു. പ്രതിയെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. ഇയാൾക്ക് പിന്നിലെ ലഹരിമാഫിയ ബന്ധങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി.
വയനാട് ജില്ലയിലേക്കുള്ള അതിർത്തി വഴികളിലൂടെ ലഹരി കടത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അടുത്തിടെയായി വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അതിർത്തി ചെക്ക്പോസ്റ്റുകളിലടക്കം പൊലീസ് പരിശോധന കർശനമാക്കി. ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ, വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ, ലോഡ്ജുകൾ തുടങ്ങിയവ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർഥികളെയും യുവാക്കളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് നടക്കുന്ന ലഹരിമരുന്ന് വിൽപന തടയാൻ വരുംദിവസങ്ങളിലും പ്രത്യേക പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
കൽപ്പറ്റയിലെ എംഡിഎംഎ വേട്ടയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജില്ലയിലെ ലഹരി വിതരണ ശൃംഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം കൂടുതൽ വിപുലമാക്കാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിൽ ലഹരിമാഫിയയെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ ഡാൻസാഫ് സംഘത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രഹസ്യാന്വേഷണവും പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും വൻതോതിൽ ലഹരി ഒഴുകുന്നതായാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്. ബെംഗളൂരുവിൽനിന്നും മറ്റും എത്തിക്കുന്ന രാസലഹരികൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഏജൻ്റുമാർ വഴി വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് പതിവ്. ഇതിന് തടയിടാൻ ശക്തമായ നടപടികൾ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്.
ഫ്ലാസ്കിനുള്ളിലും എംഡിഎംഎ കടത്ത്
കഴിഞ്ഞമാസം ഫ്ലാസ്കിനുള്ളിൽ രഹസ്യ അറയുണ്ടാക്കി ലഹരിമരുന്ന് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച രണ്ടുപേരെ അങ്കമാലി പൊലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. 550 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ ആണ് ഇവരിൽനിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തത്. എറണാകുളം ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശികളായ കുന്നുംപുറം കാരയിൽ മുഹ്സിൻ (28), തുരുത്തി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സഹിൽ (25) എന്നിവരാണ് അന്ന് പിടിയിലായത്. എറണാകുളം റൂറൽ ജില്ലാ ഡാൻസാഫ് ടീമും അങ്കമാലി പൊലീസും ചേർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതികൾ വലയിലായത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൊലീസിൻ്റെ കണ്ണുവെട്ടിക്കാൻ അതീവ തന്ത്രപരമായ രീതിയാണ് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചത്. ബെംഗളൂരുവിൽനിന്ന് വാങ്ങിയ ലഹരിമരുന്ന് ബൈക്കിൽ വാണിയംപാറ വരെ എത്തിച്ചു. തുടർന്ന് പരിശോധനകൾ മറികടക്കാൻ അവിടെവച്ച് ടാക്സിയിലേക്ക് മാറി. എന്നാൽ രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്കമാലിയിൽവച്ച് കാർ തടഞ്ഞ പൊലീസ് സംഘം പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു. വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഫ്ലാസ്കിനുള്ളിലെ പ്രത്യേക അറയിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു മാരക ലഹരിമരുന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.
Also Read:- സ്വർണത്തിന് വില കുറയുമോ? ഇന്നലെ ഇടിഞ്ഞു, ഇന്ന് മാറ്റമില്ല; വിപണിയിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ത്?