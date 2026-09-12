അതിഥി തൊഴിലാളില് നിന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞ രുചി രഹസ്യം; 'കരിമ്പാറപ്പൂ'വെന്ന വയനാടന് വിസ്മയം, വിപണിയില് വന് ഡിമാന്ഡ്
ഉത്തരേന്ത്യൻ ചെട്ടിനാട് വിഭവങ്ങളിലെ ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ഈ ചേരുവയ്ക്കായി ഇതരസംസ്ഥാന സഞ്ചാരികളും അറബികളും ഉൾപ്പെടെ വയനാട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നു.
Published : September 12, 2026 at 2:05 PM IST
ജിന്സ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: ജില്ലയിലെ വനങ്ങളിലെ വന്മരങ്ങളുടെ തണലിലും പാറയിടുക്കുകളിലും പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്ന ആ വെളുത്ത പടർപ്പിലേക്ക് ആരും ഒന്ന് നോക്കുക പോലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന്, അങ്ങ് ഉത്തരേന്ത്യയിലെയും അറേബ്യന് നാടുകളിലെയും അടുക്കളകളിൽ നിന്ന് പരന്നൊഴുകിയ സുഗന്ധം ആ പൂപ്പലിനെ വയനാടൻ വിപണിയിലെ 'സൂപ്പർസ്റ്റാറാക്കി' മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.
ഉത്തരേന്ത്യൻ വിഭവങ്ങളും രുചിയൂറും കൽപ്പാസിയും
'കൽപ്പാസി' അഥവാ 'കരിമ്പാറപ്പൂ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രകൃതിയുടെ അത്ഭുതം തേടിയിപ്പോൾ വയനാടൻ ചുരം കയറി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികളുടെയും വിദേശികളുടെയും പ്രവാഹമാണ്.'പാർമോട്രെമ പെർലാറ്റം' എന്ന് ശാസ്ത്രലോകം വിളിക്കുന്ന ഈ ഫംഗസ് ബാഹ്യരൂപത്തിൽ വെറുമൊരു പൂപ്പലാണെങ്കിലും സ്വാദിന്റെ ലോകത്ത് ഇതൊരു വൻ വിപ്ലവമാണ്. ചെട്ടിനാട് പാചകത്തിലും ഹൈദരാബാദിലെ ഭോജ്വർ മസാല, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗോഡ മസാല, ലഖ്നൗവിലെ പൊട്ലി മസാല എന്നിവയിലുമെല്ലാം ഈ കരിമ്പാറപ്പൂവാണ് പ്രധാന ചേരുവ. ബിരിയാണിക്കും മന്തിക്കും കബ്സയ്ക്കും പ്രത്യേക മണവും രുചിയും നൽകുന്നതിൽ ഈ കൽപ്പാസിയുടെ പങ്ക് ചെറുതല്ല.
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ആദിവാസികൾക്ക് വരുമാന മാര്ഗം
തോട്ടങ്ങളിൽ ജോലിക്കെത്തിയ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ വഴി വ്യാപാരികൾ അറിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ കരിമ്പാറപ്പൂ, പിന്നീട് സോഷ്യൽ മീഡിയ റീലുകളിലൂടെ മലയാളി അടുക്കളകളിലേക്കുമെത്തി. വയനാട്ടിലെ നൂൽപ്പുഴ, പാട്ടവയൽ എന്നീ വനമേഖലകളിലെ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളാണ് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് കാടുകളിൽ നിന്ന് ഇത് ശേഖരിച്ച് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത്.
"ഇപ്പോൾ ചാനലുകളിലും ഓൺലൈൻ ഫുഡ് റീലുകളിലും ഒക്കെ കണ്ട് ആളുകൾ ഇത് ഒത്തിരി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ കേരളത്തിലുള്ളവർ ഇത് അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ പുറത്തുനിന്നു വരുന്നവർ, ഗൾഫിലെ അറബികൾ അടക്കം ഇത് അന്വേഷിച്ചു വന്ന് വാങ്ങാറുണ്ട്. ആദിവാസികൾ കൊണ്ടുതരുന്നതും ഹോൾസെയിൽ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതുമെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ വിൽക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗാന്ധിഗ്രാമക്കാർക്കും കൊടുക്കാറുണ്ട്. കിലോയ്ക്ക് 1500 രൂപയാണ് വില. ഭാരം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് 100 ഗ്രാം കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ അളവ് ഉണ്ടാകും, അപ്പോൾ ആളുകൾ പകുതി മതി എന്ന് പറയും. എന്തായാലും നല്ല ആവശ്യക്കാരും കച്ചവടവുമാണ് ഇതിനുള്ളത്." കൽപ്പറ്റയിലെ വിസി ബ്രദേഴ്സിലെ വ്യാപാരിയായ അലി അക്ബറിൻ്റെ വാക്കുകളാണ്.
പേരിൽ പൂവ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും കരിമ്പാറപ്പൂ യഥാർഥത്തിൽ പൂവല്ല. പാറകളിലും മരങ്ങളുടെ തൊലിയിലും വളരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം ലൈക്കൺ ആണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇത് Black Stone Flower എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഉണക്കിയാൽ കറുപ്പ്, ചാരം, വെള്ള, തവിട്ട് നിറങ്ങളിലുള്ള നേർത്ത കഷണങ്ങൾ പോലെ കാണപ്പെടും. കരിമ്പാറപ്പൂവിന് പ്രത്യേകമായൊരു സുഗന്ധവും രുചിയും ഉള്ളതിനാൽ കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലെയും ചില പരമ്പരാഗത പാചകരീതികളിൽ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബിരിയാണി, ഇറച്ചി കറികൾ, മസാലക്കൂട്ടുകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ വളരെ ചെറിയ അളവിൽ ഇത് ചേർക്കാറുണ്ട്. പ്രകൃതിയിൽ പാറകളിലും മരത്തൊലിയിലും സ്വാഭാവികമായി വളരുന്ന ഇവ, ഭക്ഷണത്തിന് നൽകുന്ന പ്രത്യേക മണം കൊണ്ടാണ് മസാലയായി വിലമതിക്കപ്പെടുന്നത്.
കരിമ്പാറപ്പൂ കൃഷി അസാധ്യം
വിപണിയില് എത്തുന്ന ഈ കരിമ്പാറപ്പൂവിന് ആവശ്യക്കാര് ഏറെയുണ്ട്.കടകളില് നിരവധിയായെത്തുന്ന ഇവയെല്ലാം ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളും മറ്റുള്ളവരും വനത്തില് നിന്നും ശേഖരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. അതിന് മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണമെന്നത് ഇത് കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കാന് സാധിക്കില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ്. പേരില് പൂവെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരു തരം പായലാണ്. ഫംഗസും ആല്ഗയും ഒത്തുച്ചേര്ന്ന് വളരുന്ന സസ്യവിഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലബോറട്ടറികളിലോ സാധാരണ തോട്ടങ്ങളിലോ ഇവ കൃഷി ചെയ്യാനുമാകില്ല. മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ വളര്ച്ചയെന്നത് വർഷത്തിൽ ഏതാനും മില്ലിമീറ്റർ മാത്രമാണ്. അപ്പോള് വിപണിയില് എത്തിക്കും വിധത്തിലുള്ള വലിയൊരണ്ണം ആവണമെങ്കില് ഏറെ കാലതാമസമുണ്ടാകും. വായു അടക്കം ഒട്ടും മലിനീകരണങ്ങളില്ലാത്ത ഇടമാണ് വളര്ച്ചയ്ക്ക് അനുയോജ്യം. അധികം മനുഷ്യവാസമില്ലാത്ത വനങ്ങളില് മലീനികരണ തോത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇതാണ് പ്രധാനമായും ഇവ വനത്തിലെ മരങ്ങളിലും വൃക്ഷങ്ങളിലും വളരാന് കാരണം.
കാടിൻ്റെ മടിത്തട്ടിലെ സുഗന്ധ വിപ്ലവം
വെറുമൊരു സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം എന്നതിലുപരി ആയുർവേദ മരുന്നുകളിലും പ്രകൃതിദത്ത ചായമായും കരിമ്പാറപ്പൂ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം, ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ വായുവുള്ള ഇടങ്ങളിൽ മാത്രം വളരുന്നതിനാൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ വായു ഗുണനിലവാര സൂചികയായും ഈ ഫംഗസിനെ കാണുന്നു. ഒരു കാലത്ത് വനത്തിൽ ആരുമറിയാതെ കിടന്ന ഈ കൽപ്പാസി, ഇന്ന് വയനാടൻ വിപണിയിലെ കച്ചവടക്കാർക്കും ആദിവാസി ഗോത്രവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ സാമ്പത്തിക തണലേകി മുന്നേറുകയാണ്.
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