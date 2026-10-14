വയനാടിന് കാവലായി 5 പുതിയ ഹെലിപാഡുകൾ; നിർമാണം അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ
പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വയനാട് ജില്ലയുടെ സുരക്ഷയും പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ ഹെലിപാഡുകൾ നിർമിക്കുന്നത്
Published : October 14, 2026 at 1:03 PM IST
വയനാട്: പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനും വ്യോമമാർഗമുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനുമായി വയനാട്ടിൽ പുതിയ ഹെലിപാഡുകൾ ഒരുങ്ങുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സാസ്കി ഫണ്ട് (സ്കീം ഫോർ സ്പെഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ്) ഉപയോഗിച്ച് ജില്ലയിൽ അഞ്ച് ഹെലിപാഡുകളുടെ നിർമാണമാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. അമ്പലവയൽ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപത്തെ ഹെലിപാഡ് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്.
സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ അഞ്ച് ഹെലിപാഡുകൾ
പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വയനാട് ജില്ലയുടെ സുരക്ഷയും പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ ഹെലിപാഡുകൾ നിർമിക്കുന്നത്. ബത്തേരിയിൽ രണ്ടും തലപ്പുഴയിലെ മുനീശ്വരൻകുന്ന്, ബാണാസുരസാഗർ അണക്കെട്ട് പരിസരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓരോന്നും ഉൾപ്പെടെ ആകെ അഞ്ച് ഹെലിപാഡുകളാണ് ജില്ലയിൽ യാഥാർഥ്യമാകുന്നത്. ഓരോ ഹെലിപാഡിനും 30 മീറ്റർ വീതിയും 30 മീറ്റർ നീളവുമാണ് ഉള്ളത്. ഹെലിപാഡുകളുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിനായി ഇവയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള റോഡുകളുടെ നിർമാണവും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിവേഗത്തിലാണ് മുന്നേറുന്നത്.
വയനാട്ടിൽ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ച് ഹെലിപാഡുകൾ നിർമിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അമ്പലവയൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് എൻ.സി കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ അമ്പലവയൽ ടൗണിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഭൂമിയിലാണ് ഹെലിപാഡിൻ്റെ നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതിക്ഷോഭം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അടിയന്തരമായി സഹായം എത്തിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി വന്നാൽ എയർ ആംബുലൻസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുമൊക്കെ ഈ ഹെലിപാഡ് ഉപയോഗപ്രദമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സാങ്കേതികമായ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം എംഎൽഎയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ചേർന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് നിർമാണം വളരെ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്.
ടൂറിസം മേഖലയ്ക്കും കുതിപ്പേകും
ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഹെലിപാഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. ഇതിലൂടെ വയനാടിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം പരിഹരിക്കപ്പെടുകയാണ്. തന്നെയുമല്ല ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് കൂടി വലിയ സാധ്യതകൾ തുറന്നുകിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടിയാണിതെന്നും കൃഷ്ണകുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ദുരന്തങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് വയനാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഹെലിപാഡുകളുടെ നിർമാണം നിർണായക ചുവടുവെപ്പാണ്. അത്യാഹിത ഘട്ടങ്ങളിൽ മിനിറ്റുകൾക്കകം ആകാശമാർഗേണ സഹായമെത്തിക്കാനും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനും പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധിക്കും.
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റെയിൽ, വ്യോമ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം നേരിടുന്ന വയനാടിന് ഇത്തരം പദ്ധതികൾ വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. ചൂരൽമല, മുണ്ടക്കൈ ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വ്യോമമാർഗം അനിവാര്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പദ്ധതിക്ക് വേഗം കൂട്ടിയത്. ഒൻപത് കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതിക്കായി സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദുരന്തസമയത്ത് റോഡ് ഗതാഗതം മുടങ്ങിയാലും ജില്ല ഒറ്റപ്പെടാതിരിക്കാൻ പുതിയ ഹെലിപാഡുകൾ സഹായിക്കും. വിഐപികളുടെ സന്ദർശനത്തിനും അടിയന്തര മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഈ സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.
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