ഗോത്ര കർഷകർക്ക് കരുത്തായി 'ഗോത്രജ്യോതി'; പദ്ധതിക്ക് വയനാട്ടിൽ തുടക്കം
ഗോത്ര കർഷകരുടെ കാർഷിക വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാനും ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് വിപണി ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് ഗോത്രജ്യോതി പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്
Published : October 19, 2026 at 10:53 AM IST|
Updated : October 19, 2026 at 11:06 AM IST
വയനാട്: ആദിവാസി കർഷകരുടെ സുസ്ഥിര കാർഷിക വികസനത്തിന് ആധുനിക ശാസ്ത്രവും പരമ്പരാഗത അറിവും സംയോജിപ്പിക്കണമെന്ന് കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ്. കൽപ്പറ്റ എം.എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഗവേഷണ നിലയത്തിൽ ഗോത്രജ്യോതി ആദിവാസി കർഷക ശാക്തീകരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഗോത്ര കർഷകരുടെ കാർഷിക വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാനും ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് വിപണി ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് ഗോത്രജ്യോതി പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഭൂമിയുടെ പരമ്പരാഗത സംരക്ഷകരായ ആദിവാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിനാണ് സർക്കാർ പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നതെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
പരിസ്ഥിതിയുടെ കാവലാളുകളായ ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൻ്റെ ജീവിതശൈലിയും പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിയുള്ള കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളും മാതൃകാപരമാണ്. ഇവരുടെ പരമ്പരാഗത അറിവുകളും ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണത്തിലെ പങ്കാളിത്തവും കൃഷിയുടെ മുന്നേറ്റത്തിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്നും പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തിനായി എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും വന്യജീവി ശല്യവും
കർഷകർ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളിയായ വന്യജീവി ശല്യം പരിഹരിക്കാനും ഉപജീവനമാർഗം സംരക്ഷിക്കാനും ഫലപ്രദമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകി. വരും കാലങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും താപനില വർധനവും മൂലം വയനാട് നേരിട്ടേക്കാവുന്ന പാരിസ്ഥിതിക വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കിടെ വയനാട് ജില്ലയിൽ രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് വർധിച്ച സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അടിയന്തരമായി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കർഷകരെ ആദരിച്ചു
പുത്തൂർവയൽ എം.എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഗവേഷണ നിലയത്തിൽ ഐ.സി.എ.ആർ കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ സ്ഥാപനവും കേന്ദ്ര സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ സ്ഥാപനവും സംയുക്തമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. മാനന്തവാടി എം.എൽ.എ ഉഷ വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വയനാടിൻ്റെ വിത്തച്ഛൻ പത്മശ്രീ ചെറുവയൽ രാമന് ചടങ്ങിൽ സ്മരണാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. മികച്ച യുവ കർഷകനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പുരസ്കാരം നേടിയ ഹാഷിഖ് പൊഴുതന, പരമ്പരാഗത വിത്തിനങ്ങളുടെ സംരക്ഷകനായ ആദിവാസി കർഷകൻ രാഘവൻ മൂപ്പൻ എന്നിവരെ പൊന്നാടയണിയിച്ച് ആദരിച്ചു. ട്രൈബൽ സബ് പ്ലാൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കർഷകർക്ക് സാങ്കേതിക പരിശീലനം നൽകുകയും കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ, ഉത്പാദനോപാധികൾ, നടീൽ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
കേന്ദ്ര സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ സ്ഥാപനം തയ്യാറാക്കിയ ഏലക്കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും എം.എസ്.എസ്.ആർ.എഫ് പുറത്തിറക്കിയ കുരുമുളകുകൃഷി, മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷം, വിത്തുത്സവം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളും ചടങ്ങിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഡി.ബി.ടി സ്കിൽ വിജ്ഞാൻ പ്രോഗ്രാമിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ഡോ. പി. ഹരിനാരായണൻ നിർവഹിച്ചു.
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കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ സ്ഥാപനം ഡയറക്ടർ ഡോ. ജി. ബൈജു, പ്രിൻസിപ്പൽ സയൻ്റിസ്റ്റ് ഡോ. വി. ശ്രീനിവാസൻ, എം.എസ്.എസ്.ആർ.എഫ് ഏരിയ ഡയറക്ടർ ഡോ. സി. തമ്പാൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഡോ. രംഗലക്ഷ്മി, ഡോ. ഇസ്രയേൽ ഒലിവർ കിംഗ്, ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫിസർ രജനീകാന്ത്, ട്രൈബൽ ഡവലപ്മെൻ്റ് ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻ്റ് ലത, ഡോ. ശ്രീറാം വിഷ്ണു, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഈശ്വര പ്രസാദ്, ടി.സി ജോസഫ്, നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ജയ എം.കെ, ബിനേഷ് എം.കെ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
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