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കോടതി വിധിയുടെ മറവിൽ വനഭൂമി സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് കൈമാറിയെന്ന് ആരോപണം; വയനാട്ടിൽ വനംവകുപ്പ് അന്വേഷണം

2022ൽ ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയുടെ ഭാഗമായി പേര്യ വില്ലേജിൽ 2024ൽ വനഭൂമി സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് കൈമാറിയതായാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്

FOREST DEPARTMENT WAYANAD FOREST LAND ILLEGAL DE NOTIFICATION FOREST LAND INVESTIGATION
കോടതി വിധിയുടെ മറവിൽ വനഭൂമി സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് കൈമാറിയെന്ന് ആരോപണം; വയനാട്ടിൽ വനംവകുപ്പ് അന്വേഷണം (x@FOREST DEPARTMENT)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 11, 2026 at 8:00 PM IST

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വയനാട്: കോടതി വിധിയുടെ മറവിൽ ചട്ടവിരുദ്ധമായി ഏകദേശം 10 ഏക്കർ വനഭൂമി ഡീനോട്ടിഫൈ ചെയ്‌ത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് വിട്ടുനൽകിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ വനംവകുപ്പ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. 2022ൽ ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയുടെ ഭാഗമായി പേര്യ വില്ലേജിൽ 2024ൽ വനഭൂമി സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് കൈമാറിയതായാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കോടതി വിധിയിൽ നിർദേശിച്ചിരുന്നതിലും അധികം ഭൂമി കൈമാറിയെന്ന ആരോപണമാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്.

പേര്യ വില്ലേജിലെ റീസർവേ നമ്പർ 8/1A1A2-ൽ ഉൾപ്പെട്ട 6.0720 ഹെക്‌ടർ ഭൂമി പരിസ്ഥിതി ലോല ഭൂമിയായി വനംവകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. ഇതിൽ 4.7884 ഹെക്‌ടർ ഭൂമി നേരത്തെ തന്നെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്‌തതായിരുന്നു. 1.2836 ഹെക്‌ടർ ഭൂമി പിന്നീട് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളിൽനിന്ന് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത നടപടിക്കെതിരെ സ്വകാര്യ വ്യക്തി നൽകിയ അപ്പീൽ ഇ.എഫ് കോടതി തള്ളിയിരുന്നു.

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തുടർന്ന് 2011ൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ അപ്പീലിലാണ് 2022ൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് അനുകൂലമായി വിധിയുണ്ടായത്. കൈവശഭൂമിയിൽനിന്ന് നഷ്‌ടപ്പെട്ട ഭൂമി തിരികെ നൽകണമെന്നായിരുന്നു കോടതി വിധിയുടെ ഉള്ളടക്കം. എന്നാൽ വിധി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ 1.2836 ഹെക്‌ടർ ഭൂമി മാത്രം തിരികെ നൽകേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ, നേരത്തെ വനംവകുപ്പ് കൈവശംവെച്ചിരുന്ന 4.7884 ഹെക്‌ടർ ഭൂമി കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ആകെ 6.0720 ഹെക്‌ടർ ഭൂമി 2024ൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് വിട്ടുനൽകിയതായാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ നടപടി ആരംഭിച്ചു

ഇതോടെ ഏകദേശം 10 ഏക്കറോളം വനഭൂമി വനംവകുപ്പിന് നഷ്ടപ്പെട്ടതായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. കോടതി വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടായ പിഴവാണോ, അതോ ചട്ടവിരുദ്ധമായി ഭൂമി കൈമാറിയതാണോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നത്.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് വനംവകുപ്പ് നോർത്ത് വയനാട് ഡിവിഷന് ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. കൈമാറ്റം ചെയ്‌ത ഭൂമിയുടെ രേഖകളും നടപടിക്രമങ്ങളും പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. വനഭൂമി നിയമവിരുദ്ധമായി കൈമാറിയതായി സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നോർത്ത് വയനാട് ഡി.എഫ്.ഒ അറിയിച്ചു.

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TAGGED:

FOREST DEPARTMENT
WAYANAD FOREST LAND
ILLEGAL DE NOTIFICATION
FOREST LAND INVESTIGATION
FOREST DEPARTMENT INVESTIGATION

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