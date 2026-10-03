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മാലിന്യമുക്ത കേരളം; 'നിർമലം' കാമ്പയിന് വയനാട്ടിൽ തുടക്കമായി

ഉപയോഗശൂന്യമായ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയുന്നത് മണ്ണും ജലവും മലിനമാക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്

WAYANAD NEWS INDIA FIRST E WASTE FREE DISTRICT PROJECTS FOR WAYANAD T SIDDIQUE
T. Siddique (Facebook@T. Siddique)
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By PTI

Published : October 3, 2026 at 12:20 PM IST

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വയനാട് : കേരളപ്പിറവി ദിനമായ നവംബർ ഒന്നിനകം വയനാടിനെ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഇ-മാലിന്യ മുക്ത ജില്ലയാക്കി മാറ്റാനുള്ള സമഗ്ര പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുന്നതായി കൃഷിമന്ത്രി ടി. സിദ്ദീഖ്. ഗാന്ധിജയന്തി ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടന്ന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടം ഇതിനകം ആരംഭിച്ചതായും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്‌കരിക്കാത്ത ഇ-മാലിന്യങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മെർക്കുറി, ലെഡ്, കാഡ്‌മിയം തുടങ്ങിയ അപകടകരമായ വസ്‌തുക്കളിൽനിന്ന് പരിസ്ഥിതിയെയും പൊതുജനാരോഗ്യത്തെയും സംരക്ഷിക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. ഉപയോഗശൂന്യമായ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയുന്നത് മണ്ണും ജലവും മലിനമാക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

ഇതിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സെപ്റ്റംബർ 28 മുതൽ 30 വരെ ജില്ലയിലെ വിവിധ സർക്കാർ ഓഫിസുകളിൽനിന്ന് 31 ടൺ ഇ-മാലിന്യം ശേഖരിച്ചു. കൽപറ്റയിൽനിന്ന് 12 ടണ്ണും സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽനിന്ന് 12 ടണ്ണും മാനന്തവാടിയിൽനിന്ന് അഞ്ച് ടണ്ണും പനമരത്തുനിന്ന് രണ്ട് ടണ്ണുമാണ് ശേഖരിച്ചത്. ജില്ലാ ഭരണകൂടം, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ശുചിത്വ മിഷൻ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ സമാഹരിച്ച ഈ മാലിന്യങ്ങൾ തുടർനടപടികൾക്കായി ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിക്ക് കൈമാറിയതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

രണ്ടാം ഘട്ടം വീടുകളിലേക്ക്
തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ, സർക്കാർ ഏജൻസികൾ, ക്ഷേമ സംഘടനകൾ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ വീടുകൾ, സ്വകാര്യ-വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, റസിഡൻ്റ്‌സ് അസോസിയേഷനുകൾ എന്നിവയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം നടപ്പാക്കുക. ശേഖരിക്കുന്ന ഇ-മാലിന്യങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത തുക നൽകും. തുടർന്ന് ഇവയെ അൻപതോളം വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ച ശേഷം അന്തിമ സംസ്‌കരണത്തിനായി ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിക്ക് തന്നെ കൈമാറാനാണ് തീരുമാനം. പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കലക്ടറേറ്റിലെ വിവിധ ഓഫിസുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന 56 താത്കാലിക ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ മികച്ച സേവനത്തിന് മന്ത്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഷാളുകളും സമ്മാനിച്ചു. കൂടാതെ ഇ-മാലിന്യ ശേഖരണ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 184 സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രശംസാപത്രങ്ങളും വിതരണം ചെയ്‌തു.

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ഇ-മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ വിശദീകരിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ ജില്ലാ കലക്‌ടർ വി. ചെൽസാസിനി പ്രകാശനം ചെയ്‌തു. സംസ്ഥാനത്തെ സമ്പൂർണമായി ശുചിത്വമുള്ളതാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നിർമലം എന്ന അഞ്ചു വർഷത്തെ മാലിന്യ സംസ്‌കരണ കാമ്പയിൻ്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനവും ടി. സിദ്ദീഖ് നിർവഹിച്ചു. മാലിന്യ സംസ്‌കരണത്തിൽ കേരളത്തെ രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാക്കാനും സീറോ വേസ്റ്റ് ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്ന 2031 മാർച്ച് 30നകം സംസ്ഥാനത്തെ പൂർണമായും മാലിന്യമുക്തമാക്കാനുമാണ് കാമ്പയിൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായി ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് സർക്കാർ രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനതലത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ബൃഹത്തായ ശുചിത്വ യജ്ഞത്തിൽ വയനാടിൻ്റെ പൂർണമായ പങ്കാളിത്തവും പിന്തുണയും ഉണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകി.

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