പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശങ്ങളുടെ കരട് വിജ്ഞാപനം; വയനാട്ടിൽ കർഷകരുടെ ഉജ്വല മാർച്ച്, വിജ്ഞാപനം അന്തിമമായാൽ വയനാട് ഉണ്ടാകില്ല
പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശങ്ങളുടെ കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽ മൗനം പാലിക്കുന്ന പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എംപിക്കും മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖ് എംഎൽഎമാർക്കുമെതിരെ മാർച്ചിൽ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുയർന്നു.
Published : September 25, 2026 at 8:25 PM IST
വയനാട്: പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽ നിന്ന് ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങളെ ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടും കേന്ദ്രത്തെ നിലപാട് അറിയിക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വീഴ്ച വരുത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും വയനാട് കലക്ടറേറ്റിലേക്ക് കർഷകരുടെ ഉജ്വല മാർച്ച്. കർഷകസംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് പേർ പങ്കെടുത്തു. കോരിച്ചൊരിഞ്ഞ മഴയിലും സമരവീര്യം ചോരാതെ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അണിനിരന്നു. അഖിലേന്ത്യ കിസാൻസഭ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഇ പി ജയരാജൻ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഒരു ലക്ഷം ഒപ്പുകൾ ശേഖരിച്ചു
പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽനിന്ന് ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങളെ ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വില്ലേജ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രചാരണം നടത്തിയാണ് കർഷകസംഘം ഒരുലക്ഷം ഒപ്പുകൾ ശേഖരിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി, കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി, മുഖ്യമന്ത്രി എന്നിവർക്ക് ഒപ്പുകൾ അയച്ചുതുടങ്ങി.
ജില്ലയിലെ 13 വില്ലേജുകളാണ് കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടത്. എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ വിശദമായ പഠനവും പരിശോധനയും നടത്തി ജനവാസ മേഖലകളെ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്രത്തിന് സമർപ്പിച്ചിരുന്നതായി സമരക്കാർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇത് പരിഗണിക്കാതെയാണ് പുതിയ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയതെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.
യുഡിഎഫ് സർക്കാർ വിഷയം ഗൗരവത്തിലെടുക്കുകയോ യഥാസമയം കേന്ദ്രത്തെ നിലപാട് അറിയിക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെന്നും കർഷകസംഘം ആരോപിച്ചു. ജില്ലയിലെ മൊത്തം വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ 45 ശതമാനം വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടും. ഇതിൻ്റെ 10 കിലോമീറ്റർ ബഫർസോൺ കൂടി ആക്കുമ്പോൾ ജില്ല പൂർണമായും പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലയാകുന്ന സാഹചര്യമാകുമെന്നും സമരക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വിജ്ഞാപനം അന്തിമമായാൽ വയനാട് ഉണ്ടാകില്ല
വിഷയത്തിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എംപിക്കും മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖിനും എംഎൽഎമാർക്കുമെതിരെ മാർച്ചിൽ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുയർന്നു. ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നം കേന്ദ്രത്തെ അറിയിക്കാൻ ത്രാണിയില്ലാത്ത ദുർബല സർക്കാരാണ് കേരളത്തിലുള്ളതെന്ന് അഖിലേന്ത്യ കിസാൻസഭ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. കർഷകസംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ കലക്ടറേറ്റ് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
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പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ യാതൊന്നും ചെയ്തില്ലെന്നും ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെന്നും ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായിട്ടും നിലപാട് പറയാനുള്ള കരുത്തുണ്ടായില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ കർഷകരെ അവരുടെ ഭൂമിയിൽനിന്ന് ആട്ടിപ്പായിച്ച് കോർപറേറ്റുകൾക്ക് നൽകുകയാണെന്നും ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. ശാസ്ത്രീയമായ പഠനവും കാഴ്ചപ്പാടുമില്ലാതെയാണ് പരിസ്ഥിതിലോല വിജ്ഞാപനം തയ്യാറാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. നേരത്തെ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയപ്പോൾ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ശാസ്ത്രീയ പഠനം നടത്തി കേന്ദ്രത്തിന് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതാണ്. ഇത് പരിഗണിക്കാതെ പുതിയ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിട്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനങ്ങിയില്ലെന്നും നിലപാട് അറിയിക്കാനുള്ള സമയപരിധിയും അവസാനിച്ചെന്നും ജയരാജൻ പറഞ്ഞു.
“ഇന്നത്തെ നിലയിൽ വിജ്ഞാപനം അന്തിമമായാൽ വയനാട് ഉണ്ടാകില്ല” എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് വാങ്ങിപ്പോയ കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ നേതാവ് ഈ പ്രശ്നം എവിടെയെങ്കിലും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നും പരിഹാരം കാണാൻ ജനങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടോയെന്നും ചോദിച്ച ജയരാജൻ, ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്നും ആരോപിച്ചു. ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്ന നിലപാട് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അതിശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നും കർഷക നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു.
ജില്ലാ ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി വി ഹാരിസ് അധ്യക്ഷനായി. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എൻ പി കുഞ്ഞുമോൾ സംസാരിച്ചു. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി ജി പ്രത്യുഷ് സ്വാഗതവും ടി കെ ശ്രീജൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. എൻ എം ആന്റണി, സുനിത ദിലീപ്, കെ സി ജോസഫ്, എം എ ചാക്കോ, ജയിൻ ആൻ്റണി, സണ്ണി ജോസഫ്, ജസ്റ്റിൻ ബേബി, എ ഗഫൂർ, ഷീന കളപുരയ്ക്കൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
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