വേനൽ ചൂടിൽ വരണ്ടുണങ്ങി പുഞ്ചപ്പാടങ്ങള് ; ചോദ്യ ചിഹ്നമായി ജലസേചന പദ്ധതി
വെള്ളം എത്തേണ്ട പാടത്ത് ഇപ്പോൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് വരൾച്ച മാത്രം. ജലസേചന സൗകര്യം പ്രതീക്ഷിച്ച് പുഞ്ചക്കൃഷിയിറക്കിയ വയനാട് അമ്പതുവയൽ മേഖലയിലെ കർഷകർ ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് വലിയ നഷ്ടത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ്.
Published : May 22, 2026 at 8:28 PM IST|
Updated : May 22, 2026 at 8:35 PM IST
വയനാട്: വെള്ളം എത്തേണ്ട പാടത്ത് ഇപ്പോൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് വരൾച്ച മാത്രം. വേനൽ ചൂടിൽ നെൽ പാടങ്ങൾ വരണ്ടുണങ്ങി. ജലസേചന സൗകര്യം പ്രതീക്ഷിച്ച് പുഞ്ചക്കൃഷിയിറക്കിയ വയനാട് അമ്പതുവയൽ മേഖലയിലെ കർഷകർ ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് വലിയ നഷ്ടത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ്. മുള്ളൻകൊല്ലി പഞ്ചായത്തിലെ കൊളവള്ളിയിൽ നെൽപ്പാടങ്ങൾ കരിഞ്ഞുണങ്ങുന്നതോടെ കർഷകരുടെ ആശങ്കയും ശക്തമായി.
പുൽപ്പള്ളിയിലെ കൊളവള്ളി അമ്പതുവയൽ പ്രദേശത്ത് മൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നടപ്പാക്കിയ ജലസേചന പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോൾ ചോദ്യചിഹ്നമാകുന്നത്. കബനി പുഴയിലെ ജലനിരപ്പ് കുറഞ്ഞതോടെ പമ്പിംഗ് പൂർണമായി നിലച്ചതും പുഞ്ചക്കൃഷിക്ക് തിരിച്ചടിയായി. ജലസേചന സൗകര്യം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നിരവധി കർഷകർ കൃഷിയിറക്കിയത്. എന്നാൽ വെള്ളം ലഭിക്കാതെ പാടങ്ങൾ വിണ്ടുകീറുകയും നെൽകൃഷി കരിഞ്ഞുണങ്ങുകയും ചെയ്തു.
ജലസേചന പദ്ധതി നടപ്പാക്കാന് കൃഷി വകുപ്പ് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് കർഷകർ ആരോപിച്ചു. കൃഷിയെ നിലനിർത്താൻ ഒരുക്കിയ പദ്ധതി തന്നെ ഇപ്പോൾ കർഷകർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ലെന്ന പരാതിയാണ് ഉയരുന്നത്. നെൽകൃഷി നശിച്ചതോടെ അമ്പതുവയലിലെ കർഷകർ ആശങ്കയിലാണ്.
സമീപപ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ ലഭിച്ചിട്ടും കൊളവള്ളി, പാറക്കവല മേഖലകളിൽ മഴ കുറഞ്ഞത് നെൽ പാടങ്ങൾ വരണ്ടുണങ്ങുനതിനും കർഷരുടെ കർഷകരുടെ ആശങ്കകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും കാരണമായി.
കബനി പുഴയിൽ താത്കാലിക തടയണ നിർമ്മിച്ച് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാൻ നടപടി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കർഷകർ പലതവണ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്നാണ് ആരോപണം. കൃഷി നഷ്ടമായതോടെ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് കർഷകർ നേരിടുന്നത്.
അടിയന്തരമായി ജലസേചന സൗകര്യം പുനഃസ്ഥാപിച്ച് കൃഷിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് കർഷകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി
ആശങ്കകൾ പങ്കുവച്ച് കർഷകന്
പാടങ്ങളിൽ വേണ്ടത്ര ജലം ലഭിക്കാത്തത് കൃഷിയെ തകർക്കുമെന്നും പമ്പ് ചെയ്യാന് പുഴയിൽ വെള്ളമില്ലാത്തത് ആശങ്കയുണർത്തുന്നുണ്ടെന്നും കർഷകന് ജോണി.
മഴ തീരെ കുറവായതിനാൽ പുഴയിൽ വെള്ളമില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതിനേക്കാൾ മഴ ലഭിച്ചിരുന്നു.എന്നാൽ ഇത്തവണ തീരെ കുറവാണ്. നെല്ല് മൊത്തം കരിഞ്ഞ് പോയി. വെള്ളം കിട്ടിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായി. പമ്പിംഗ് ഇല്ല. പമ്പ് ചെയ്യാന് പുഴയിൽ വെള്ളമില്ല. പുഴയിൽ മുട്ടോളം വെള്ളമുണ്ട് പക്ഷേ പാടത്തേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല. മോട്ടർ അടിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് . കൃഷിയിറക്കാന് 25000 രൂപയാകും.കൊയ്യിറക്കണമെങ്കിൽ 10000 രൂപ ചെലവ് വരും. തമിഴന്മാരെ പണിക്ക് വിളിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് 35000 വച്ച് കൊടുക്കണം
ഒന്നര ഏക്കർ വയലുണ്ട്. ആ വയലിലെ മൊത്തം മണ്ണും വിണ്ടുകീറി. അതുകൊണ്ട് കന്നുകാലികളെ പോലും പാടത്തിറക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. പുഴയിലെ വെള്ളം അടിച്ചെടുക്കാന് കൃഷി വകുപ്പ് തയ്യാറാകുന്നില്ല. ജലസേചന പദ്ധതിയിൽ ഇതുവരെ നീക്കുപോക്കൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും കൃഷിക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും ജോണി പറഞ്ഞു.
