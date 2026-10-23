ജപ്തി നടപടികൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നു; വയനാട്ടിലെ കർഷകര് പ്രതിസന്ധിയില്, കുടിയിറക്കലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം
ജപ്തി നടപടികൾ പുനരാരംഭിച്ചു, അന്യായമായ പലിശപിരിവില് കുടുങ്ങി കര്ഷകര്, കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കും കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമൊക്കെയായി എടുത്ത വായ്പകളിലാണ് തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയത്.
Published : October 23, 2026 at 9:41 AM IST
ജിന്സ് ടിജെ
വയനാട്: കർഷക പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് താത്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരുന്ന ജപ്തി നടപടികൾ ബാങ്കുകൾ വീണ്ടും പുനരാരംഭിച്ചതോടെ വയനാട്ടിലെ കുടിയേറ്റ മേഖലയിലെ കർഷകർ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ. വരൾച്ചയും കാർഷിക പ്രതിസന്ധിയും മൂലം തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയ കർഷകരുടെ വീടുകളും സ്ഥലവും പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി ദേശസാത്കൃത, സഹകരണ ബാങ്കുകൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
വിളവെടുപ്പ് സമയംവരെ സാവകാശം തേടിയിട്ടും കോടതി ഉത്തരവുകളുമായി ബാങ്കുകൾ കർഷകരെ കുടിയിറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. തുടർച്ചയായ വരൾച്ചയും കാർഷിക പ്രതിസന്ധിയും മൂലം വായ്പാ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയ കർഷകരുടെ നേരെ വീണ്ടും ജപ്തി വാളോങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ബാങ്കുകൾ. കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കും കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമൊക്കെയായി എടുത്ത വായ്പകളിലാണ് തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയത്.
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വായ്പയെടുത്ത തുകയുടെ ഇരട്ടിയിലധികം പലിശയടച്ചിട്ടും വീണ്ടും വൻ കുടിശിക അടയ്ക്കാനുണ്ടെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ബാങ്കുകൾ കർഷകരെ ദ്രോഹിക്കുന്നത്. പുൽപ്പള്ളി, മുള്ളൻകൊല്ലി പഞ്ചായത്തുകളിൽ മാത്രം അഞ്ഞൂറോളം കർഷകരാണ് ഇപ്പോൾ ജപ്തി ഭീഷണി നേരിടുന്നത്. ഇതിനോടകം പലരുടെയും വീടുകൾക്ക് മുന്നിൽ ബാങ്കുകൾ ജപ്തി ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. വിളവെടുപ്പ് സമയംവരെ കാലാവധി നീട്ടിനൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കർഷകർ ബാങ്കുകളെ സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ദേശസാത്കൃത ബാങ്കുകൾ സർഫാസി ആക്ട് ഉപയോഗിച്ച് കോടതികളിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയാണ്.
സാവകാശം പോലും നൽകാതെയാണ് പലയിടത്തും ബാങ്കുകളുടെ നടപടി. മുൻകാലങ്ങളിൽ ജപ്തിയുമായി എത്തുന്ന അധികൃതരെ കർഷക സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിരോധിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, നിലവിൽ കോടതി ഉത്തരവുകളുമായി എത്തുമ്പോൾ നിയമനടപടി ഭയന്ന് സംഘടനകളും പിൻവാങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. ഇത് മുതലെടുത്താണ് ബാങ്കുകൾ കർഷകരെ കുടിയിറക്കാൻ പരസ്യമായി രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
കര്ഷകര്ക്കെതിരെ ധനകര്യ സ്ഥാപനങ്ങള് വാളെടുക്കുകയാണെന്ന് കര്ഷകസംഘടന നേതാവ് പിഎം ജോര്ജ് പറഞ്ഞു. ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അന്യായ പണം പിരിവിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. "ബാങ്കുകളില് പോകുമ്പോള് വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള പണം പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനായി ഒരു ബറ്റാലിയന് ആളുകളെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കര്ഷകരോട് അത്രയും ദാര്ഷ്ട്യത്തോടെയാണ് അവര് സംസാരിക്കുന്നത്. വയനാടിലെ സ്ഥിരം കാഴ്ചയായ ന്യായമായ പലിശയ്ക്ക് അപ്പുറം ലോണിന് ഈടാക്കുന്നതാണ് കര്ഷകരെ വെട്ടിലാക്കുന്നത്. അന്യായമായ ഈ പലിശ പിരിവിനെതിരെ സര്ക്കാര് ഇടപെടണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കര്ഷകനില് നിന്നു പണം പിരിക്കുന്നത് തുടര്ന്നാല് അതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് " പിഎം ജോര്ജ് വ്യക്തമാക്കി.
ബാങ്ക് അധികൃതരുടെ പ്രതികരണം
വായ്പ തിരിച്ചടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ സാവകാശം ബാങ്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സുൽത്താൻ ബത്തേരി സഹകരണ അർബൻ ബാങ്ക് പുൽപ്പള്ളി ബ്രാഞ്ച് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ സാവകാശം ലഭിച്ചിട്ടും പലരും കൃത്യമായി വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നില്ല. ബാങ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനും നിക്ഷേപകരുടെ പണം സുരക്ഷിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും വായ്പകൾ തിരിച്ചുപിടിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും അധികൃതര് പറഞ്ഞു.
കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികളും കർഷകർ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ബാങ്കിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ സമയം അനുവദിക്കുന്ന സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അനുവദിച്ച സമയപരിധിക്കുള്ളിലും തിരിച്ചടവ് നടത്താതിരിക്കുമ്പോൾ ബാങ്കിന് തുടർനടപടികളിലേക്ക് കടക്കേണ്ടിവരുമെന്നും ബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കി.
വായ്പയെടുത്തവർ കൃത്യമായി തിരിച്ചടയ്ക്കാതിരുന്നാൽ അത് ബാങ്കിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെയും ബാധിക്കും. അതിനാൽ വായ്പ കുടിശികയുള്ളവർ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരിച്ചടവ് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തുകയും അനുവദിച്ച സാവകാശം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കുടിശിക തീർക്കാൻ തയ്യാറാകുകയും വേണം. കർഷകരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക എന്നതല്ല ബാങ്കിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ വായ്പ തിരിച്ചടവ് നടക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിയമപരമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുകയല്ലാതെ ബാങ്കിന് മറ്റ് മാർഗങ്ങളില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
കർഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന ബാങ്കുകളുടെ ഈ ക്രൂരമായ ജപ്തി നടപടികൾക്ക് അടിയന്തരമായി തടയിടണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം. ജപ്തി ഭീഷണി നേരിടുന്ന മുഴുവൻ കർഷകർക്കും അടുത്ത വർഷം ഏപ്രിൽ മാസംവരെ വായ്പാ തിരിച്ചടവിന് സാവകാശം നൽകാൻ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ബാങ്കുകൾക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ശക്തമായ ആവശ്യം.
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