ഒരു നെന്മണിയിൽ രണ്ട് അരി! ഒരേക്കറിൽ 25,000 മുടക്കിയാൽ 65,000 നേടാം; കിലോയ്ക്ക് 1000 രൂപയുള്ള അരി
സുനിൽകുമാറിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ പുരസ്കാരം, സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ച നെൽവിത്തുകൾ; മാത്തൂർകുളങ്ങരയിലെ ഈ കൃഷിയിടം ഒരു 'കാർഷിക സർവകലാശാല'
Published : November 25, 2025 at 7:01 PM IST
കോഴിക്കോട്: വയനാട്ടിലെ കാർഷിക മേഖലയിൽ വിസ്മയം തീർക്കുകയാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി ചീരാൽ കല്ലിൻകര മാത്തൂർകുളങ്ങരയിലെ സുനിൽകുമാർ. വൈവിധ്യമാർന്ന കൃഷിരീതികളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ഈ യുവകർഷകൻ ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ പുരസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. നെൽകൃഷിയിലും പച്ചക്കറി കൃഷിയിലും നൂതന പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി വിജയം കൊയ്യുകയാണ് ഇദ്ദേഹം.
നെല്ലിനങ്ങളുടെ അത്യപൂർവ ശേഖരം
ഒരു നെന്മണിയിൽനിന്ന് രണ്ട് അരിമണി ലഭിക്കുന്ന ജുഗൽ എന്ന അപൂർവയിനം നെല്ല് വയനാട്ടിൽ ആദ്യമായി കൃഷിചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ചത് സുനിൽകുമാറാണ്. വയൽ മണ്ണിനെ ഹൃദയത്തോടു ചേർത്തു വയ്ക്കുന്ന ഈ കർഷകൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി കാർഷിക രംഗത്ത് സജീവമാണ്. ഇരുന്നൂറിലധികം നാടൻ നെല്ലിനങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം കൃഷി ചെയ്യുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വലിച്ചൂരി, തൊണ്ടി, അടക്കൻ, മണ്ണുവെളിയൻ, കൂട്ടുവെളിയൻ, ഞവര, മുള്ളൻകൈമ, ചെടയൻ വെളുമ്പാലു, ചോമാല, കോതാണ്ടനൻ, മുള്ളൻമുഞ്ച, ഗന്ധകശാല, ജീരകശാല തുടങ്ങിയ നാടൻ ഇനങ്ങളും കരിഗ ജബല, ഡാബർ ശാലി, നാജർബാദ്, കളമ തുടങ്ങിയ ഇതര സംസ്ഥാന ഇനങ്ങളും കൃഷിയിടത്തിലുണ്ട്. പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, കർണാടക തുടങ്ങിയ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥകളിൽ വിളയുന്ന നെല്ലിനങ്ങളും വയനാട്ടിൽ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിപ്പിക്കാറുണ്ട്. കൂടാതെ മാത്തൂർ മട്ട, സരസ്വതി, ആത്മേയ തുടങ്ങിയ നെൽ ഇനങ്ങൾ സുനിൽകുമാർ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്.
നെൽകൃഷി ഇതുവരെ നഷ്ടം വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് സുനിൽകുമാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരേക്കറിന് 25,000 രൂപ വരെയാണ് ചെലവ് വരുന്നത്. എന്നാൽ 65,000 രൂപയ്ക്ക് വരെ ഒരേക്കറിൽനിന്ന് നെല്ല് വിൽക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. കരിഗ ജബല എന്ന ഇനത്തിന് കിലോയ്ക്ക് 1000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വിലയുണ്ട്. കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാല, ഔഷധി തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അരി എത്തുന്നുണ്ട്. കൃഷിവകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും ക്ലാസുകളും ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെൽകൃഷിയിലെ ഈ നേട്ടത്തിന് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പുരസ്കാരവും ഇദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറ
നെൽകൃഷിക്ക് പുറമെ കാപ്പി, കുരുമുളക്, തെങ്ങ്, കവുങ്ങ്, വിവിധയിനം വാഴകൾ, ഏലം, പട്ട്, ഇഞ്ചി, ചേന, ചോളം, മത്തങ്ങ, പാവൽ, കപ്പ, വിവിധയിനം പച്ചക്കറികൾ, നാടൻ പച്ചക്കറികൾ, ശീതകാല പച്ചക്കറികൾ എന്നിവയും കൃഷി ചെയ്യുന്നു. പശുപരിപാലനവും മീൻ കൃഷിയും ഇതിനൊപ്പമുണ്ട്. മഞ്ഞൾ ഇനങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ശേഖരം തന്നെ സുനിൽകുമാറിന്റെ പാടശേഖരത്തിലുണ്ട്. കരിമഞ്ഞൾ, കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ, ശോഭ, പ്രതിഭ, വർണ തുടങ്ങി മുപ്പതിലേറെ വ്യത്യസ്തയിനം മഞ്ഞളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. വിത്തായും പൊടിയായും ഇത് വിതരണം ചെയ്യുന്നു. മൂല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങളായി വിറ്റുപോകുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിലൂടെ നല്ല വരുമാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനുപുറമേ കാച്ചിൽ, മധുരക്കിഴങ്ങ്, ഇഞ്ചി എന്നിവയും ഇരുന്നൂറിലധികം ഔഷധ ചെടികളും ഇദ്ദേഹം സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. തേനീച്ച കൃഷിയും കൃഷിയിടത്തിൽ സജീവമാണ്.
പരീക്ഷണങ്ങളും അതിജീവനവും
വിഷു, പെരുന്നാൾ ചന്തകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് പച്ചക്കറി കൃഷി ഇറക്കാറുണ്ട്. കൃഷിയിടത്തിൽ ജലലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ തുള്ളിനന പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. കടുത്ത വേനലും അപ്രതീക്ഷിത കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളും കാരണം കൃഷിക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ തിരിച്ചടികൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ജലസേചനത്തിനായി സ്ഥാപിച്ച വെള്ളടാങ്ക് വരെ കടുത്ത ചൂടിൽ തകർന്നുപോയ സംഭവമുണ്ടായി. എങ്കിലും പരമ്പരാഗത കൃഷി രീതികൾക്കൊപ്പം നവീനമായ കാർഷിക മാർഗങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് സുനിൽകുമാർ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്.
കാർഷിക വിളകളെ വരൾച്ചയിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ഹൈഡ്രോജെല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരീക്ഷണവും നടത്തിയിരുന്നു. വയനാട്ടിൽ അധികം പ്രചാരം നേടാത്ത ഹൈഡ്രോജെൽ ഗുളികകൾ പട്ടാമ്പി കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. വേനൽക്കാലം മുഴുവൻ കാർഷികവിളകൾ വാടാതെ നിൽക്കാൻ ഹൈഡ്രോജെല്ലുകൾ സഹായിക്കും. പോളിമർ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കുന്ന ജെൽ സ്വാഭാവികമായി വിഘടിച്ച് പോകാൻ കഴിവുള്ളതാണ്. കൃഷിയിടത്തിലെ മണ്ണുമായി ഹൈഡ്രോജെൽ കലർത്തിയാൽ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടാതെ വിളകൾ പരിപാലിക്കാം. നിലവിലുള്ള ചെടികളുടെ ചുറ്റും ഹൈഡ്രോജെൽ ഗുളികകൾ കുഴിച്ചിട്ടാലും മതിയാകും.
പുതിയ വിളകളിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പ്
വയനാട്ടിലേക്ക് വിരുന്നെത്തിയ കപ്പച്ചേമ്പ് വയനാട്ടിൽ തന്നെ വിളയിച്ചും സുനിൽകുമാർ പരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു. പച്ചക്കപ്പപോലെ പച്ചയ്ക്ക് തിന്നാവുന്ന ചേമ്പ് കണ്ണൂരിൽനിന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. തണ്ടിന് നല്ല വയലറ്റ് നിറവും ആനച്ചെവിപോലെ വിടർന്നുനിൽക്കുന്ന ഇലകളുമുള്ള ഇതിന് ആറടിയിലേറെ ഉയരമുണ്ട്. സാധാരണ ചേമ്പുപോലെ ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്നതാണ് കപ്പച്ചേമ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അയൽ സംസ്ഥാനമായ കർണാടകയിൽ സമൃദ്ധമായി വിളയുന്ന സൂര്യകാന്തിയും വയനാട്ടിൽ പ്രിയമുള്ളതാക്കി. തുടർച്ചയായി സൂര്യകാന്തിക്കൃഷി വിജയമായതോടെ ചീരാൽ പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ കർഷകർ ഇത് പരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരേക്കറോളം സ്ഥലത്ത് വരെ ഇദ്ദേഹം സൂര്യകാന്തി കൃഷിയിറക്കിയിരുന്നു. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കാര്യമായി ബാധിച്ചെങ്കിലും സൂര്യകാന്തിച്ചെടികൾ പൂത്തു. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ മഴ ലഭിക്കാത്തത് വിളവിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിരുന്നു.
കൃഷിയും സംസ്കാരവും
വയനാടൻ വയലേലകളിൽ തഞ്ചാവൂർ ഞാറ്റുപാട്ടിൻ്റെ ഈണമെത്തിച്ചതും സുനിലായിരുന്നു. തമിഴ്നാടിൻ്റെ നെല്ലറയായ തഞ്ചാവൂർ ജില്ലയിൽനിന്ന് മുപ്പതുപേരെയാണ് നാട്ടിപ്പണിക്കായി വയനാട്ടിൽ എത്തിച്ചത്. നെന്മേനി പഞ്ചായത്തിലെ കല്ലിങ്കര പാടശേഖരത്തിൽ തമിഴ് ഈരടികൾ നിറയുന്ന നാടൻപാട്ടിൻ്റെ താളത്തിലാണ് ഞാറുനടീൽ നടന്നത്. നാടിന് അതൊരു ഉത്സവക്കാഴ്ചയായിരുന്നു. കൃഷി ഉത്പാദനത്തിനൊപ്പം കൃഷിപാഠവും ഈ യുവകർഷകൻ നൽകുന്നുണ്ട്. പല വിദ്യാലയങ്ങളിൽനിന്നായി നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാടത്ത് കൃഷിയെ അടുത്ത് അറിയാൻ എത്താറുള്ളത്. ഒരു കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പ്രതീതിയാണ് സുനിൽകുമാറിൻ്റെ കൃഷിയിടം സന്ദർശകർക്ക് നൽകുന്നത്.
