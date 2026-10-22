ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള റോക്കറ്റ് പയർ മുതൽ അപൂർവ കക്കരികൾ വരെ; വയനാട്ടിൽ കൃഷിവിസ്മയം തീർത്ത് യുവകർഷകൻ ജുനൈസ്
പത്ത് വർഷമായി കാർഷിക രംഗത്ത് സജീവമായ ജുനൈസിനെ തേടി നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്
Published : October 22, 2026 at 10:26 AM IST|
Updated : October 22, 2026 at 12:04 PM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: മണ്ണിൽ അധ്വാനത്തിൻ്റെ വിത്തുകൾ വിതച്ച് വൈവിധ്യങ്ങളുടെ പച്ചപ്പ് തീർക്കുകയാണ് വയനാട് നായക്കട്ടി സ്വദേശി മേനകത്ത് ജുനൈസ്. ഒരു മീറ്റർ വരെ നീളത്തിൽ വളരുന്ന 'റോക്കറ്റ്' പയർ മുതൽ അപൂർവയിനം കക്കരികളും വ്യത്യസ്ത ഇനം ചീരകളും വരെ സമൃദ്ധമായി വിളയുന്ന കൃഷിയിടം ഇന്ന് കാഴ്ചക്കാർക്കും കാർഷിക മേഖലയിലുള്ളവർക്കും കൗതുകമാണ്.
പത്ത് വർഷത്തെ കൃഷിപരിചയവും മണ്ണിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ഇഷ്ടവും കൈമുതലാക്കി വ്യത്യസ്തമായ കൃഷിരീതികളിലൂടെ മാതൃക തീർക്കുകയാണ് ഈ യുവകർഷകൻ.
അപൂർവയിനം പച്ചക്കറികളുടെ പച്ചപ്പ്; തോട്ടത്തിലെ താരം റോക്കറ്റ് പയർ
റോക്കറ്റ്, അഞ്ജന, നാംധാരി, ഫോളോ തുടങ്ങി നാലിനം പയറുകളാണ് ജുനൈസിൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിലുള്ളത്. ഇവയിൽ ഒരു മീറ്റർ വരെ നീളത്തിൽ വളരുന്ന റോക്കറ്റ് പയറാണ് ഇപ്പോൾ വിളവെടുപ്പിൻ്റെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം. മറ്റു ഇനം പയറുകളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിളവെടുപ്പിന് പാകമാകും. സാധാരണ പച്ചക്കറികളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തൻ്റെ തോട്ടത്തെ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ പരീക്ഷണശാലയാക്കി മാറ്റുകയാണ് ജുനൈസ്.
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ഗ്ലോസി, സ്നോവൈറ്റ് എന്നീ അപൂർവയിനം കക്കരികളും ബ്ലാത്തങ്കര, അരുൺ മൾട്ടികട്ട് തുടങ്ങിയ വിവിധയിനം ചീരകളും ഇവിടെ വിളയുന്നുണ്ട്. പടവലവും തണ്ണിമത്തനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിളകളും കൃഷിയിടത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. തകരപ്പാടിയിൽ പാട്ടത്തിനെടുത്ത ഭൂമിയിലാണ് ഈ കൃഷിസമൃദ്ധി. ഓരോ വിളയുടെയും വളർച്ചാകാലവും വിളവെടുപ്പ് സമയവും കണക്കിലെടുത്താണ് ജുനൈസ് കൃഷി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്.
പയർ കൃഷിക്കൊപ്പം ചീരയും കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇദ്ദേഹം പിന്തുടരുന്നത്. ഏകദേശം 30 ദിവസംകൊണ്ട് ചീര വിളവെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ കൃഷി ക്രമീകരിക്കുന്നു. വിവിധ വിളകളെ ഒരേസമയം പരിപാലിക്കുന്നതിലൂടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പരമാവധി പ്രയോജനം ഉറപ്പാക്കാനും വിളവെടുപ്പിൽ തുടർച്ച നിലനിർത്താനും സാധിക്കുന്നു.
"തകരപ്പാടിയിൽ പാട്ടത്തിനെടുത്ത ഭൂമിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. റോക്കറ്റ്, അഞ്ജന തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത ഇനം പയറുകൾക്കൊപ്പം ചീരയും കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തണ്ണിമത്തൻ, വെള്ളരിക്ക എന്നിവയുടെ വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങളും പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. വിളകളുടെ വളർച്ചാകാലം കണക്കിലെടുത്താണ് കൃഷി ക്രമീകരിക്കുന്നതെന്നും" ജുനൈസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
വർഷം മുഴുവൻ വിളവിന് ആസൂത്രണം
കൃഷിയിൽ വൈവിധ്യം കൊണ്ടുവരുന്നതിനൊപ്പം വിളവെടുപ്പിൽ തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ജുനൈസ് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുന്നു. കൃഷിഭൂമിയെ രണ്ടും മൂന്നും ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചാണ് കൃഷി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ഭാഗത്തും വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ വിളകൾ നടുന്നതിലൂടെ വർഷം മുഴുവൻ വിളവെടുപ്പ് സാധ്യമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഒരേ സമയം എല്ലാ വിളകളും വിളവെടുപ്പിന് എത്തുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനും ഈ രീതി സഹായിക്കുന്നു.
വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്നാണ് കൃഷിയിടമെന്നതിനാൽ വെല്ലുവിളികളും കുറവല്ല. വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം കൃഷിക്ക് ഭീഷണിയാകാതിരിക്കാൻ ഫെൻസിങ് സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം ചെറുക്കുന്നതിനും വിളകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അധ്വാനത്തിനൊപ്പം കൃത്യമായ ആസൂത്രണവും സംരക്ഷണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃഷിയിൽ മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാമെന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ജുനൈസിൻ്റെ കൃഷിയിടം.
പത്ത് വർഷമായി കാർഷിക രംഗത്ത് സജീവമായ ജുനൈസിനെ തേടി നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൃഷിയോടുള്ള ആത്മാർഥതയ്ക്കും തുടർച്ചയായ പരിശ്രമത്തിനും ലഭിച്ച അംഗീകാരങ്ങളാണ് അവ. പുതിയ ഇനങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാനും കൃഷിരീതികളിൽ വൈവിധ്യം കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള താൽപര്യമാണ് ഈ യുവകർഷകൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് കരുത്താകുന്നത്.
മണ്ണിനെ സ്നേഹിച്ച് അധ്വാനിച്ചാൽ അതിൻ്റെ മടിത്തട്ടിൽനിന്ന് പ്രതീക്ഷയുടെ പച്ചപ്പ് വിളയിച്ചെടുക്കാമെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് നായക്കട്ടിയിലെ ജുനൈസ്. ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള റോക്കറ്റ് പയറും അപൂർവയിനം പച്ചക്കറികളും നിറയുന്ന ഈ കൃഷിയിടം വെറുമൊരു വിളപ്പാടമല്ല; പുതുമകൾ തേടുന്ന കർഷകമനസിൻ്റെ അടയാളം കൂടിയാണ്. കൃഷി ഒരു ഉപജീവനമാർഗം മാത്രമല്ല, ക്ഷമയും അറിവും കഠിനാധ്വാനവും ഒത്തുചേരുന്ന ജീവിതപാഠമാണെന്നും ജുനൈസിൻ്റെ അനുഭവം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. മണ്ണറിഞ്ഞ് കൃഷി ചെയ്താൽ വിജയം കൊയ്യാമെന്ന സന്ദേശവുമായി ഈ യുവകർഷകൻ കാർഷിക രംഗത്ത് പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് വിത്തുപാകുകയാണ്.
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