ചോളക്കതിരുകളിൽ വർണവിസ്‌മയം തീര്‍ക്കുന്ന ഷാജി; താരമായി മഴവില്‍ ചോളം, ഒപ്പം കിഴങ്ങ് വര്‍ഗങ്ങളും

മുപ്പതോളം വ്യത്യസ്ത ഇനം ചോളങ്ങൾ വിളയിച്ചെടുത്ത് "ചോള സാമ്രാജ്യം" തീർത്ത് മാനന്തവാടിയിലെ കര്‍ഷകന്‍

Wayanad Farmer Grows Corn in 30 Different Colors
ചോളത്തിൽ വർണവിസ്‌മയം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 28, 2026 at 3:01 PM IST

3 Min Read
കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിലെ കർഷകർക്ക് അത്ര പരിചിതമല്ലാത്ത ചോള കൃഷിയിൽ വിപ്ലവം തീർക്കുകയാണ് വയനാട് മാനന്തവാടി സ്വദേശിയായ കേദാരം ഷാജിയെന്ന എൻ എം ഷാജി. തൻ്റെ 'കേദാരം' എന്ന കൃഷിയിടത്തിൽ മഴവിൽ നിറങ്ങളിലുള്ള മുപ്പതോളം വ്യത്യസ്ത ഇനം ചോളങ്ങൾ വിളയിച്ചെടുത്ത് "ചോള സാമ്രാജ്യം" തീർത്ത് ഷാജി ഏവരെയും അമ്പരപ്പിക്കുകയാണ്.

താരമായി മഴവില്‍ ചോളം

ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന കാർഷിക മേളയിൽ നിന്നാണ് ഷാജിക്ക് വിവിധയിനം ചോളങ്ങളുടെ വിത്തുകൾ ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി നടത്തിയ നിരന്തരമായ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് മുപ്പതോളം നിറങ്ങളിലുള്ള ചോളങ്ങൾ അദ്ദേഹം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. മഴവില്‍ നിറത്തിലുള്ള ചോളമാണ് അതിലെ രാജാവ്. ഇതു കണ്ടിട്ട് ചോളത്തില്‍ എന്താ കളര്‍ പെയിന്‍റ് അടിച്ചതാണോ എന്ന് പലരും ചോദിച്ചതായി ഷാജി പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ഒറിജിനല്‍ കളർ ആണെന്ന് ഷാജിയുടെ സാക്ഷ്യം.

ചോളത്തിൽ വർണവിസ്‌മയം (ETV Bharat)

വിവിധ ഇനങ്ങളെ കൃത്രിമമായി പരാഗണം നടത്തി ആയിരുന്നു ഷാജിയുടെ പരീക്ഷണം. പരമ്പരാഗത കർഷകൻ ആണെങ്കിലും പരീക്ഷണത്തിലാണ് എപ്പോഴും ആഹ്ലാദം കൊള്ളുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

Wayanad Farmer Grows Corn in 30 Different Colors
ഷാജി തൻ്റെ കൃഷിയിടത്തില്‍ (ETV Bharat)

കൃഷി രീതിയും പ്രാധാന്യവും

വാഴയ്ക്കും കപ്പയ്ക്കും ഇടവിളയായാണ് ഷാജി ചോളം കൃഷി പരീക്ഷിച്ചത്. അത് വിജയം കാണുകയും ചെയ്തു. വിത്തിട്ട് 90 ദിവസം കൊണ്ട് ചോളം വിളവെടുക്കാം. അധികം പരിചരണം ആവശ്യമില്ലാത്തിതിനാൽ കൃഷി എളുപ്പമാണ്. എത്ര കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തും ഏക്കറു കണക്കിന് സ്ഥലത്തും കൃഷി നടത്താനാകും. വീട്ടുമുറ്റത്ത് പൂച്ചെടികൾപോലെ കൃഷിചെയ്യാമെന്നും ഷാജി പറയുന്നു. പുല്ലുവര്‍ഗത്തിലുള്ള ചോളം നാരുകളും ആന്‍റി ഓക്സിഡ‍ന്‍റുകളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ്.

Wayanad Farmer Grows Corn in 30 Different Colors
ചോളത്തിൽ വർണവിസ്‌മയം (ETV Bharat)

സ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സൗജന്യമായാണ് ഷാജി ചോളവിത്തുകള്‍ നല്‍കുന്നത്. ഇതിലൂടെ വര്‍ണ ചോളം കൂടുതല്‍ ജനകീയമാക്കാമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. മികച്ച കര്‍ഷകനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം മൂന്ന് തവണ നേടിയ ഷാജി കിഴങ്ങ് കൃഷിയിലെ വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടും ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഭാര്യ ജിജിയും മക്കളായ ഇമ്മാനുവലും ആൻമരിയയും ഷാജിക്കൊപ്പം കൃഷിയില്‍ സജീവമാണ്. കിഴങ്ങുവർഗങ്ങളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായ ഷാജി നെല്ല്, പച്ചക്കറി, വാഴ, വിവിധയിനം മുളകുകൾ, മീൻവളർത്തൽ, തേനീച്ച, പശുവളർത്തൽ എന്നിവയിലുമെല്ലാം സജീവമാണ്.

Wayanad Farmer Grows Corn in 30 Different Colors
ചോളത്തിൽ വർണവിസ്‌മയം (ETV Bharat)
കിഴങ്ങ് വര്‍ഗങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരൻസ്വന്തമായുള്ള ഒന്നരയേക്കര്‍ കൃഷിയിടത്തില്‍ 200 ലധികം കിഴങ്ങ് വര്‍ഗങ്ങളാണ് ഷാജിയെന്ന യുവകര്‍ഷകന്‍ കൃഷിചെയ്യുന്നത്. കിഴങ്ങുകള്‍ക്കായുള്ള വലിയൊരു ജനിതക സംഭരണിയാണിത്. ഗോത്രവംശജര്‍ കാടിനുള്ളില്‍നിന്നും കണ്ടെടുത്ത അമൂല്യമായ കിഴങ്ങ് വര്‍ഗങ്ങളും ഈ കര്‍ഷകൻ്റെ 'കേദാരം' എന്നു പേരിട്ട കൃഷിയിടത്തിലുണ്ട്. മാറുന്ന കൃഷിരീതിയിലും ഏറെക്കാലം മനുഷ്യതലമുറയ്ക്ക് ആരോഗ്യദായകമായി ഭക്ഷണ ശീലം നല്‍കിയ ഈ കിഴങ്ങുവര്‍ഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഷാജിയുടെ ലക്ഷ്യം.
Wayanad Farmer Grows Corn in 30 Different Colors
ഷാജി തൻ്റെ കൃഷിയിടത്തില്‍ (ETV Bharat)
നീലക്കാച്ചില്‍, നീണ്ടിക്കാച്ചില്‍, ചോരക്കാച്ചില്‍ തുടങ്ങി പതിനേഴിലധികം കാച്ചിലുകള്‍ ഷാജിയുടെ ശേഖരത്തിലുണ്ട്. ഇരുപതിനം ചേമ്പുകളും ഒട്ടേറെയിനം മധുരക്കിഴങ്ങും ഇവിടെ കൃഷിചെയ്യുന്നു. നീലക്കൂവ, കാട്ടുമഞ്ഞള്‍, നൂറോക്കിഴങ്ങ്, അരിക്കിഴങ്ങ്, നാരോക്കിഴങ്ങ്, പുല്ലത്തിക്കിഴങ്ങ്, നനക്കിഴങ്ങ് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ വന്യകിഴങ്ങ് വര്‍ഗങ്ങളും ഇവിടെ വളരുന്നു.
Wayanad Farmer Grows Corn in 30 Different Colors
ഷാജിയും മക്കളും കൃഷിയിടത്തില്‍ (ETV Bharat)
കാട്ടുകിഴങ്ങുകള്‍ ഭക്ഷണമാക്കിയ പഴയ തലമുറകളുടെ ശീലങ്ങള്‍ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയാണ് ഷാജിയുടെ ലക്ഷ്യം. രാസവളങ്ങളും കീടനാശികളും പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളെ മാറ്റിയെഴുതുമ്പോള്‍ മാരകരോഗങ്ങളുടെ പിടിയിലാണ് പുതിയ തലമുറകള്‍. വിഷരഹിത ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്‌ക്കൊപ്പം ഗോത്ര നാടിൻ്റെ തനത് രുചികളും വീണ്ടെടുക്കാനുളള ഷാജിയുടെ ശ്രമമാണിത്.
Wayanad Farmer Grows Corn in 30 Different Colors
ഷാജി (ETV Bharat)

ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ കാട്ടുകിഴങ്ങുകള്‍, കാച്ചിലുകള്‍, ചേമ്പ്, കപ്പ തുടങ്ങിയവയക്ക് ആവശ്യക്കാര്‍ ഏറെയുണ്ട്. എന്നാല്‍ കൃഷിചെയ്യാന്‍ ആളില്ല. നാരന്‍ കിഴങ്ങ്, നൂറന്‍ കിഴങ്ങ്, അരികിഴങ്ങ്, ഉണ്ടമുക്കന്‍ കിഴങ്ങ്, നാരപ്പുല്ലത്തി കിഴങ്ങ്, എരുമ നൂറന്‍ കിഴങ്ങ്, ശതാവരി കിഴങ്ങ്, മാറന്‍ ചേമ്പ്, ശീമചേമ്പ്, കറുത്തചേമ്പ്, ഊരാളി ചേമ്പ്, നനചേമ്പ്, പാല്‍ചേമ്പ്, നീലകാച്ചില്‍, ഗന്ധകശാല കാച്ചില്‍, കുടചേമ്പ് ഇഞ്ചിക്കാച്ചില്‍, തൂണന്‍കാച്ചില്‍, മാട്ടുകാച്ചില്‍, അടതാപ്പ് കാച്ചില്‍, ചെറുകിഴങ്ങ്, ചേന, കൂര്‍ക്ക ഇങ്ങനെ നീളുകയാണ് കേദാരത്തിലെ കിഴങ്ങ് വര്‍ഗങ്ങള്‍. വിവിധയിനം നാടന്‍ നെല്‍വിത്തിനങ്ങളും ഷാജി കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ പശു, ആട്, കോഴി, തേനീച്ച തുടങ്ങി സമ്മിശ്രകൃഷിയിലും മുന്നേറുന്നു.

Wayanad Farmer Grows Corn in 30 Different Colors
തൻ്റെ വിളകളുമായി ഷാജി (ETV Bharat)

കൃഷിയിലെ വൈവിധ്യവും വിത്തിനുകളുടെ സംരക്ഷണവും പരിഗണിച്ച് 2014 ൽ നാഷണൽ പ്ലാൻ്റ് ജനോം സേവ്യർ അവാർഡ്, 2021 ൽ ഇന്ത്യ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അവാർഡ് (2021) എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ദേശീയ-സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാനന്തവാടിക്ക് സമീപമുള്ള ആറാട്ടുതറയിലാണ് ഷാജിയുടെ കേദാരം എന്ന കൃഷിയിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നിലവിൽ ചോളത്തിൽ നിറ ലോകം തീർത്തതോടെ നിരവധി പേരാണ് കേദാരം തേടി എത്തുന്നത്.

Wayanad Farmer Grows Corn in 30 Different Colors
ഷാജി തൻ്റെ കൃഷിയിടത്തില്‍ (ETV Bharat)

