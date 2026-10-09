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വേനലിനെ തോൽപിക്കാൻ മഴവെള്ളം; വയനാടൻ കർഷകൻ്റെ അതിജീവന മാതൃക

കാപ്പിയാണ് പ്രധാന കൃഷിയെങ്കിലും അവയ്ക്ക് തണലേകാനായി നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വൈവിധ്യമാർന്ന ഫലവൃക്ഷങ്ങളാണ്.

WAYANAD FARMER KURUVILA JOSEPH RAINWATER HARVESTING MEPPADI ROSE GARDEN WATER CONSERVATION METHOD
കർഷകർക്ക് പ്രചോദനമായി കുരുവിള ജോസഫ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 9, 2026 at 11:27 AM IST

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ജിൻസ് തോട്ടുംകര

വയനാട്: വേനൽച്ചൂടിൽ നാടെങ്ങും കൃഷിയിടങ്ങൾ കരിഞ്ഞുണങ്ങുമ്പോൾ, വയനാടൻ മലനിരകളിൽ നിന്നൊരു കുളിർമയാവുകയാണ് മേപ്പാടിയിലെ ഒരു കർഷകൻ. എൽനിനോ പ്രതിഭാസത്തെയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെയും തൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തികൊണ്ടും വേറിട്ട ജലസംരക്ഷണ മാതൃകകൊണ്ടും തോൽപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുരുവിള ജോസഫ് എന്ന കർഷകൻ. തോട്ടത്തിലെ ചതുപ്പുകളിൽ മഴവെള്ളം സംഭരിച്ച് വേനലിൽ കൃഷിയിടം നനയ്ക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതി ഇന്ന് നാടിനാകെ മാതൃകയാണ്.

മേപ്പാടി റോസ് ഗാർഡനിലെ കുരുവിള ജോസഫിൻ്റെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നാൽപത് ഏക്കറോളം വരുന്ന കൃഷിഭൂമി ജില്ലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ കാർഷിക പാരമ്പര്യമുള്ള ഇദ്ദേഹം അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് തോട്ടം സംരക്ഷിക്കുന്നത്.

മഴവെള്ള സംഭരണത്തിലൂടെ വേറിട്ട കാർഷിക വിപ്ലവം (ETV Bharat)

കാപ്പിയാണ് പ്രധാന കൃഷിയെങ്കിലും അവയ്ക്ക് തണലേകാനായി നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വൈവിധ്യമാർന്ന ഫലവൃക്ഷങ്ങളാണ്. മാങ്കോസ്റ്റിൻ, ലിച്ചി, റംബുട്ടാൻ തുടങ്ങിയ എക്സോട്ടിക് ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ തോട്ടത്തിലുടനീളം തണൽവിരിച്ച് നിൽക്കുന്നു. വയനാടിനെ എക്സോട്ടിക് ഫലവർഗങ്ങളുടെ വിളനിലമാക്കി മാറ്റാൻ കൃഷിവകുപ്പ് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ കുരുവിള ജോസഫ് ഈ രംഗത്ത് ചുവടുറപ്പിച്ചിരുന്നു.

മഴവെള്ള സംഭരണം

WAYANAD FARMER KURUVILA JOSEPH RAINWATER HARVESTING MEPPADI ROSE GARDEN WATER CONSERVATION METHOD
കുരുവിള ചേട്ടൻ്റെ കൃഷിയിടം സന്ദർശിച്ച് കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി ടി. സിദ്ധിഖ് (ETV Bharat)
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാരണം കൃഷി ഉപജീവനമാക്കിയ ഭൂരിഭാഗം കർഷകരും കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന കാലഘട്ടമാണിത്. എന്നാൽ എൽനിനോ പ്രതിഭാസവും കടുത്ത വേനലും തൻ്റെ കൃഷിയെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ തോട്ടത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി ഇദ്ദേഹം നിർമിച്ച മഴവെള്ള സംഭരണികളാണ് ഈ കൃഷിയിടത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. കുന്നിൻ മുകളിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന മഴവെള്ളം തോട്ടത്തിലെ ചതുപ്പ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ലിറ്റർ വെള്ളം സംഭരിക്കുന്നത്.
WAYANAD FARMER KURUVILA JOSEPH RAINWATER HARVESTING MEPPADI ROSE GARDEN WATER CONSERVATION METHOD
കുരുവിള ചേട്ടൻ്റെ ജലസംഭരണി (ETV Bharat)

വേനൽക്കാലത്ത് ഈ വെള്ളം മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് പമ്പ് ചെയ്ത് നാൽപത് ഏക്കറോളം വരുന്ന തോട്ടത്തിൽ നനയ്ക്കുന്നു. ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വേനലിലും ഈ തോട്ടം പച്ചപ്പോടെയും സമൃദ്ധിയോടെയും നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ രഹസ്യം ഈ ജലസംരക്ഷണ രീതി തന്നെയാണ്. ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പ് താഴുന്ന നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം മഴവെള്ള സംഭരണികൾ പരിസ്ഥിതിക്കും വലിയ ഗുണമാണ് ചെയ്യുന്നത്.

പ്രശംസയുമായി മന്ത്രി

WAYANAD FARMER KURUVILA JOSEPH RAINWATER HARVESTING MEPPADI ROSE GARDEN WATER CONSERVATION METHOD
കുരുവിള ചേട്ടൻ്റെ കൃഷിയിടം (ETV Bharat)
ഒട്ടേറെ കാർഷിക വിദഗ്ധരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും പ്രശംസയ്ക്ക് ഈ മാതൃക ഇതിനോടകം പാത്രമായിട്ടുണ്ട്. കുരുവിള ജോസഫിൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഒട്ടേറെ വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ടെന്നും അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് തോട്ടത്തിൽ മുഴുവൻ വെള്ളവും അദ്ദേഹം അവിടെത്തന്നെ സംഭരിക്കുന്നു എന്നതാണെന്നും മന്ത്രി ടി. സിദ്ദീഖ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. മനോഹരമായ സംഭരണിയിൽ മഴവെള്ളം മാത്രം എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയ അദ്ദേഹം, ആ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കാപ്പി, ലിച്ചി, ഇഞ്ചി, റംബുട്ടാൻ തുടങ്ങിയവയ്ക്കെല്ലാം ജലസേചനം നടത്തുകയാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

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WAYANAD FARMER KURUVILA JOSEPH RAINWATER HARVESTING MEPPADI ROSE GARDEN WATER CONSERVATION METHOD
കുരുവിള ചേട്ടൻ്റെ കൃഷിയിടം സന്ദർശിച്ച് കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി ടി. സിദ്ധിഖ് (ETV Bharat)

വരണ്ട കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കർഷകർ ഈ മാതൃക മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും എല്ലാ കർഷകരും ഇത്തരം രീതികൾ പരീക്ഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൃഷിവകുപ്പും കർഷക സമൂഹവും വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഈ ജലസംരക്ഷണ മാതൃക ജില്ലയിലെ മറ്റ് കർഷകർക്കും വലിയ പ്രതീക്ഷയും പ്രചോദനവുമാണ് നൽകുന്നത്.

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TAGGED:

WAYANAD FARMER KURUVILA JOSEPH
RAINWATER HARVESTING
MEPPADI ROSE GARDEN
WATER CONSERVATION METHOD
WAYANAD FARMER RAINWATER HARVESTING

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