വേനലിനെ തോൽപിക്കാൻ മഴവെള്ളം; വയനാടൻ കർഷകൻ്റെ അതിജീവന മാതൃക
കാപ്പിയാണ് പ്രധാന കൃഷിയെങ്കിലും അവയ്ക്ക് തണലേകാനായി നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വൈവിധ്യമാർന്ന ഫലവൃക്ഷങ്ങളാണ്.
Published : October 9, 2026 at 11:27 AM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: വേനൽച്ചൂടിൽ നാടെങ്ങും കൃഷിയിടങ്ങൾ കരിഞ്ഞുണങ്ങുമ്പോൾ, വയനാടൻ മലനിരകളിൽ നിന്നൊരു കുളിർമയാവുകയാണ് മേപ്പാടിയിലെ ഒരു കർഷകൻ. എൽനിനോ പ്രതിഭാസത്തെയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെയും തൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തികൊണ്ടും വേറിട്ട ജലസംരക്ഷണ മാതൃകകൊണ്ടും തോൽപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുരുവിള ജോസഫ് എന്ന കർഷകൻ. തോട്ടത്തിലെ ചതുപ്പുകളിൽ മഴവെള്ളം സംഭരിച്ച് വേനലിൽ കൃഷിയിടം നനയ്ക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതി ഇന്ന് നാടിനാകെ മാതൃകയാണ്.
മേപ്പാടി റോസ് ഗാർഡനിലെ കുരുവിള ജോസഫിൻ്റെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നാൽപത് ഏക്കറോളം വരുന്ന കൃഷിഭൂമി ജില്ലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ കാർഷിക പാരമ്പര്യമുള്ള ഇദ്ദേഹം അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് തോട്ടം സംരക്ഷിക്കുന്നത്.
കാപ്പിയാണ് പ്രധാന കൃഷിയെങ്കിലും അവയ്ക്ക് തണലേകാനായി നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വൈവിധ്യമാർന്ന ഫലവൃക്ഷങ്ങളാണ്. മാങ്കോസ്റ്റിൻ, ലിച്ചി, റംബുട്ടാൻ തുടങ്ങിയ എക്സോട്ടിക് ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ തോട്ടത്തിലുടനീളം തണൽവിരിച്ച് നിൽക്കുന്നു. വയനാടിനെ എക്സോട്ടിക് ഫലവർഗങ്ങളുടെ വിളനിലമാക്കി മാറ്റാൻ കൃഷിവകുപ്പ് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ കുരുവിള ജോസഫ് ഈ രംഗത്ത് ചുവടുറപ്പിച്ചിരുന്നു.
മഴവെള്ള സംഭരണം
വേനൽക്കാലത്ത് ഈ വെള്ളം മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് പമ്പ് ചെയ്ത് നാൽപത് ഏക്കറോളം വരുന്ന തോട്ടത്തിൽ നനയ്ക്കുന്നു. ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വേനലിലും ഈ തോട്ടം പച്ചപ്പോടെയും സമൃദ്ധിയോടെയും നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ രഹസ്യം ഈ ജലസംരക്ഷണ രീതി തന്നെയാണ്. ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പ് താഴുന്ന നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം മഴവെള്ള സംഭരണികൾ പരിസ്ഥിതിക്കും വലിയ ഗുണമാണ് ചെയ്യുന്നത്.
പ്രശംസയുമായി മന്ത്രി
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വരണ്ട കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കർഷകർ ഈ മാതൃക മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും എല്ലാ കർഷകരും ഇത്തരം രീതികൾ പരീക്ഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൃഷിവകുപ്പും കർഷക സമൂഹവും വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഈ ജലസംരക്ഷണ മാതൃക ജില്ലയിലെ മറ്റ് കർഷകർക്കും വലിയ പ്രതീക്ഷയും പ്രചോദനവുമാണ് നൽകുന്നത്.
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