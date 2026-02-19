ETV Bharat / state

അതിജീവനത്തിന്‍റെ പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകളുമായി വയനാട്; ടൗൺഷിപ്പ് ഉദ്ഘാടനവും പട്ടയ വിതരണവും ഈ മാസം 25ന്

ആകെ 410 വീടുകളും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതിയിൽ, ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ 178 വീടുകളാണ് പൂർത്തിയായത്. ദുരന്തത്തിൽ പൂർണ്ണമായും വീട് നഷ്ടമായ കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വീടുകൾ നൽകുന്നത്.

CM to Inaugurate First Phase of Elston Model Township in Wayanad (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 19, 2026 at 7:39 PM IST

2 Min Read
​കോഴിക്കോട്|വയനാട്: മുണ്ടക്കൈ - ചൂരൽമല ദുരന്തബാധിതരുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി വയനാട്ടിലെ കൽപ്പറ്റ ഏൽസ്റ്റൺ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഒരുങ്ങുന്ന മാതൃകാ ടൗൺഷിപ്പിന്‍റെ ഒന്നാംഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാവുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഫെബ്രുവരി 25-ന് വൈകിട്ട് നാലിന് ഏൽസ്റ്റൺ എസ്റ്റേറ്റിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ടൗൺഷിപ്പിന്‍റെ ആദ്യഘട്ട ഉദ്ഘാടനവും ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള പട്ടയ വിതരണവും നിർവഹിക്കും.

ജില്ലയുടെ ഭൂപ്രകൃതിക്കും കാലാവസ്ഥയ്ക്കും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ വിവിധ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെയും ഏജൻസികളുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും ഏകോപിതമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് ഈ ടൗൺഷിപ്പ് യാഥാർഥ്യമാകുന്നത്.

Elston Model Township in Wayanad (ETV Bharat)

ആകെ 410 വീടുകളും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതിയിൽ, ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ 178 വീടുകളാണ് പൂർത്തിയായത്. ദുരന്തത്തിൽ പൂർണ്ണമായും വീട് നഷ്ടമായ കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വീടുകൾ നൽകുന്നത്. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധം ഏഴ് സെന്റ് ഭൂമിയിൽ 1000 ചതുരശ്രയടിയിലാണ് ഓരോ വീടും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭാവിയിൽ രണ്ടാം നില പണിയാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ശക്തമായ അടിത്തറയോടെയാണ് ഒറ്റനില കെട്ടിടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പ്രധാന കിടപ്പുമുറി കൂടാതെ മറ്റ് രണ്ട് മുറികൾ, സിറ്റൗട്ട്, ലിവിങ് റൂം, സ്റ്റഡി റൂം, ഡൈനിങ് ഹാൾ, അടുക്കള, സ്റ്റോർ ഏരിയ എന്നിവ വീടിന്‍റെ ഭാഗമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ദുരന്തബാധിതരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനായി ഏൽസ്റ്റൺ എസ്റ്റേറ്റിലെ 64.4705 ഹെക്ടർ ഭൂമിയാണ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തത്. ടൗൺഷിപ്പിൽ ഒരുങ്ങുന്ന 410 വീടുകളിലായി 1662-ലധികം ആളുകൾക്കാണ് സുരക്ഷിതമായ തണലൊരുങ്ങുന്നത്. വീടുകൾക്ക് പുറമെ പൊതു റോഡുകൾ, ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, അങ്കണവാടി, പൊതുമാർക്കറ്റ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററുകൾ എന്നിവയും ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായുണ്ടാകും. ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ലബോറട്ടറി, ഫാർമസി, പരിശോധന-വാക്സിനേഷൻ-ഒബ്സർവേഷൻ മുറികൾ, ഒ.പി, ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ സജ്ജീകരിക്കും.

Elston Model Township in Wayanad (ETV Bharat)

കടകൾ, സ്റ്റാളുകൾ, ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ്, കുട്ടികൾക്കുള്ള കളിസ്ഥലം, പാർക്കിങ് സൗകര്യം എന്നിവ പൊതുമാർക്കറ്റിലുണ്ടാകും. മൾട്ടി പർപ്പസ് ഹാൾ, കളിസ്ഥലം, ലൈബ്രറി, സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ്, ഓപ്പൺ എയർ തിയേറ്റർ എന്നിവ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററിൽ നിർമ്മിക്കും. സോളാർ സംവിധാനം, മെമ്മോറിയൽ, എം.സി.എഫ് എന്നിവയും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്.

അതിജീവിതർക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഒരിടം വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് 2025 മാർച്ച് 27-ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ടൗൺഷിപ്പിന് തറക്കല്ലിട്ടത്. എല്ലാം നഷ്ടമായ ഒരുകൂട്ടം ജനതയുടെ സ്വപ്നമായ ഏൽസ്റ്റണിലെ ടൗൺഷിപ്പിന്‍റെ ശേഷിച്ച നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

Elston Model Township in Wayanad (ETV Bharat)

കൽപ്പറ്റ ഏൽസ്റ്റണിൽ നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ. രാജൻ അധ്യക്ഷനാകും. മന്ത്രിമാരായ ഒ.ആർ കേളു, റോഷി അഗസ്റ്റിൻ, എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ, രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി, കെ.ബി. ഗണേഷ്‌കുമാർ, പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ, പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, എം.പി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, ടി. സിദ്ദിഖ് എം.എൽ.എ, ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. വി. വേണു, റവന്യൂ-ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി എം.ജി രാജമാണിക്യം, ജില്ലാ കളക്ടർ ഡി.ആർ മേഘശ്രീ, ടൗൺഷിപ്പ് പ്രോജക്ട് സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ എസ്. സുഹാസ്, വിവിധ ജനപ്രതിനിധികൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും.

WAYANAD REHABILITATION

