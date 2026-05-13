'വയനാട് മറ്റൊരു അമേഠിയാകും, രാഹുലും പ്രിയങ്കയും ജയിക്കില്ല'; ഡിസിസി ഓഫിസിനു മുന്നിൽ പോസ്റ്റർ
കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെയും ഗാന്ധി കുടുംബത്തെയും നേരിട്ട് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് വയനാട് ഡിസിസി ഓഫിസിനു മുന്നിൽ അജ്ഞാതർ പോസ്റ്റർ പതിപ്പിച്ചത്
Published : May 13, 2026 at 7:35 AM IST
വയനാട്: മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കും മുന്നറിയിപ്പായി വയനാട് ഡിസിസി ഓഫിസിനു മുന്നിൽ പോസ്റ്റർ. കോൺഗ്രസിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രി തർക്കങ്ങളിലും ഹൈക്കമാൻഡ് സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകളിലെ കടുത്ത അതൃപ്തിയാണ് പോസ്റ്ററിലൂടെ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെയും ഗാന്ധി കുടുംബത്തെയും നേരിട്ട് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് വയനാട് ഡിസിസി ഓഫിസിനു മുന്നിൽ അജ്ഞാതർ പോസ്റ്റർ പതിപ്പിച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന തർക്കങ്ങളിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും സ്വീകരിക്കുന്ന ഏകപക്ഷീയമായ നിലപാടുകൾ തിരുത്തണമെന്നാണ് പോസ്റ്ററിലെ പ്രധാന ആവശ്യം. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് നേതൃത്വം തയാറായില്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പോസ്റ്ററിൽ, ഉത്തർപ്രദേശിലെ അമേഠിയിൽ സംഭവിച്ച പരാജയം വയനാട്ടിലും ആവർത്തിക്കുമെന്ന കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഭാവിയിൽ എന്തായാലും വയനാട്ടിൽ നിന്നും വിജയിക്കില്ലെന്നും പോസ്റ്ററിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഡിസിസി ഓഫിസിനു മുൻപിൽ അതിരാവിലെയാണ് പോസ്റ്റർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായി പ്രവർത്തകരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. സംഭവം വിവാദമായതോടെ പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഓടിയെത്തി പോസ്റ്ററുകൾ വേഗത്തിൽ നീക്കം ചെയ്തു. എന്നാൽ പോസ്റ്ററുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ ആരാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ലെങ്കിലും പാർട്ടിയിലെ ഔദ്യോഗിക പക്ഷത്തിനെതിരെയുള്ള നീക്കമായാണ് ഇത് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
അമേഠി ആവർത്തിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ്
ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉത്തർപ്രദേശിലെ അമേഠിയിൽ മുമ്പ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് നേരിട്ട അപ്രതീക്ഷിത പരാജയം ഓർമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് വയനാട്ടിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തങ്ങളുടെ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. വർഷങ്ങളായി ഗാന്ധി കുടുംബത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിത മണ്ഡലമായിരുന്ന അമേഠിയിൽ സംഭവിച്ച പരാജയം ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. പിന്നീട് വയനാട് ലോക്സഭ മണ്ഡലമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് രാഷ്ട്രീയപരമായ വലിയ സുരക്ഷ നൽകിയത്.
കഴിഞ്ഞ തവണ ഇവിടെ നിന്നും വിജയിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി പിന്നീട് റായ്ബറേലി നിലനിർത്തുകയും വയനാട് ഒഴിയുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ നിന്നും വിജയിച്ച് ലോക്സഭയിൽ എത്തിയത്. എന്നാൽ പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ തർക്കങ്ങളിലും ഹൈക്കമാൻഡ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾക്കിടയിലും പ്രവർത്തകർക്കിടയിലും വലിയ അതൃപ്തിയാണ് ഇപ്പോൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ പ്രതിഫലനമാണ് വയനാട് ഡിസിസി ഓഫിസിനു മുന്നിൽ ദൃശ്യമായതെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
നേതൃത്വത്തോടുള്ള അതൃപ്തി പുകയുന്നു
വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന വലിയ തർക്കങ്ങൾ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള ഇടപെടലുകൾ പലപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് അണികൾക്ക് സ്വീകാര്യമാകുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചന കൂടിയാണ് പാർട്ടിക്ക് മികച്ച സ്വാധീനമുള്ള വയനാട്ടിലെ ഈ പുതിയ പോസ്റ്ററുകൾ. കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗം പ്രവർത്തകർക്ക് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളോട് കടുത്ത എതിർപ്പുണ്ടെന്നാണ് ഈ അപ്രതീക്ഷിത സംഭവം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
സ്വന്തം പാർട്ടി ഓഫിസിനു മുന്നിൽ ഹൈക്കമാൻഡിനെതിരെ ഇത്തരമൊരു പോസ്റ്റർ ഉയർന്നത് വലിയ ഗൗരവത്തോടെയാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വം കാണുന്നത്. നിലവിൽ ഡിസിസി ഓഫിസിനു മുന്നിൽ പോസ്റ്റർ പതിച്ചവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ നേതൃത്വം ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇതിനിടെ കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പ് പോരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുവന്ന ഈ പുതിയ സംഭവം രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സിപിഎം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എതിർ പാർട്ടികളും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിഷയം വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായി മാറാനാണ് സാധ്യത.
