കണ്ണീര്ക്കടല് താണ്ടി പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക്; ശ്രുതിക്ക് കൂട്ടായ് ഇനി സന്ദീപ്
കാലം മായ്ക്കാത്ത മുറിവുകളുമായി ശ്രുതി പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക്. കൈ പിടിക്കാന് മാനന്തവാടി സ്വദേശി സന്ദീപ്. ലളിതമായ ചടങ്ങോടെ വിവാഹ നിശ്ചയം.
Published : July 14, 2026 at 1:35 PM IST
വയനാട്: ചൂരൽമല ദുരന്തം ജീവിതത്തിൽ മായാത്ത മുറിവുകൾ സമ്മാനിച്ച ശ്രുതി പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കുന്നു. ദുരന്തങ്ങളും വേദനകളും അതിജീവിച്ച ശ്രുതിക്ക് ഇനി ജീവിത പങ്കാളിയായി സന്ദീപ് കൂടെയുണ്ടാകും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലളിതമായ ചടങ്ങിൽ ഇരുവരുടെയും വിവാഹ നിശ്ചയം നടന്നു.
കേരളക്കരയെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ ചൂരൽമല ഉരുൾപൊട്ടലിൽ അച്ഛനും അമ്മയും സഹോദരിയുമടക്കം കുടുംബത്തിലെ ഒൻപത് പേരെയാണ് ശ്രുതിക്ക് നഷ്ടമായത്. ആ ദുരന്തം സമ്മാനിച്ച ആഘാതത്തില് നിന്നും കരകയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ജെൻസൻ വാഹനാപകടത്തിൽ പൊലിഞ്ഞത്.
ഒന്നിന് പിന്നാലെ ഒന്നായി ജീവിതം നൽകിയ തിരിച്ചടികൾ ശ്രുതിയെ പൂർണമായും തളർത്തിയെങ്കിലും കേരളം മുഴുവൻ അവൾക്കൊപ്പം നിന്നു. ശ്രുതിയുടെ ജീവിതം തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ ജോലി നൽകി കൈത്താങ്ങായി. അതിനിടെയാണ് മാനന്തവാടി സ്വദേശിയും കലക്ടറേറ്റിലെ റവന്യൂ ജീവനക്കാരനുമായ സന്ദീപ് ജീവിതപങ്കാളിയായി എത്തുന്നത്.
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നഷ്ടങ്ങളുടെയും കണ്ണീരിന്റെയും അധ്യായങ്ങൾക്കപ്പുറം പ്രതീക്ഷയുടെ പുതിയ വഴിയിലേക്കാണ് ശ്രുതിയുടെ യാത്ര. ഒരിക്കൽ ദുരന്തത്തിന്റെ പ്രതീകമായി മാറിയ ജീവിതം ഇന്ന് പുതിയ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്കും പുതിയ തുടക്കത്തിലേക്കും കടക്കുകയാണ്. ശ്രുതിയുടെ പുതിയ ജീവിതത്തിന് ആശംസകളുമായി ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും നാട്ടുകാരും ഒപ്പമുണ്ട്.
വിധി വീണ്ടും വീണ്ടും പരീക്ഷിച്ച ജീവിതം... എന്നാൽ ഓരോ തിരിച്ചടിയെയും അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള മനസിന്റെ കരുത്താണ് ശ്രുതിയുടേത്. സന്ദീപിന്റെ കൈപിടിച്ച് പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കുന്ന ശ്രുതിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്ന് ഒരു നാടും ഒപ്പമുണ്ട്.
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