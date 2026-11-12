രണ്ട് മിനിറ്റിൽ 195 രാജ്യങ്ങൾ, ഏഴാം വയസിൽ 13 ലോക റെക്കോഡുകൾ; സംസ്ഥാന പുരസ്കാര നിറവില് ആദിലക്ഷ്മി സനേഷ്
ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഈ അസാധാരണ പ്രതിഭയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അഭിമാനകരമായ 'ഉജ്ജ്വല ബാല്യം' പുരസ്കാരവും ആദിലക്ഷ്മിയെ തേടിയെത്തി
Published : November 12, 2026 at 4:52 PM IST
വയനാട് : പ്രായം വെറും ഏഴ് വയസ് പക്ഷേ, അറിവിൻ്റെയും ഓർമ്മശക്തിയുടെയും കാര്യത്തിൽ മുതിർന്നവരെപ്പോലും അമ്പരപ്പിക്കുകയാണ് വയനാട് കൽപ്പറ്റ സ്വദേശിനിയായ ആദിലക്ഷ്മി സനേഷ്. ലോകത്തിലെ 195 രാജ്യങ്ങളുടെയും ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നങ്ങൾ കണ്ട് വെറും രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അവയുടെ പേരുകൾ ഒട്ടും തെറ്റാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൻ്റെ 13-ാമത്തെ ലോക റെക്കോഡും ഈ കൊച്ചുമിടുക്കി സ്വന്തം പേരിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കുരുന്നിലേ ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഈ അസാധാരണ പ്രതിഭയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അഭിമാനകരമായ 'ഉജ്ജ്വല ബാല്യം' പുരസ്കാരവും ആദിലക്ഷ്മിയെ തേടിയെത്തി.
യു കെ ജി മുതൽ തുടങ്ങിയ റെക്കോഡ് വേട്ട
മൂന്നാനക്കുഴി ജീനിയസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയാണ് ആദിലക്ഷ്മി. അഞ്ചര വയസുള്ളപ്പോൾ യു കെ ജിയിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും ദേശീയ മൃഗങ്ങളെ കണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ പേര് കൃത്യമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആദിലക്ഷ്മി തൻ്റെ ആദ്യ ലോക റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കിയത്. പിന്നീട് തിരിഞ്ഞുനോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ 13 ലോക റെക്കോഡുകൾക്ക് പുറമെ, മൂന്ന് തവണ 'ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോഡ്സും', രണ്ട് തവണ 'ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാർ കിഡ് അവാർഡിലെ' സ്റ്റാർ അച്ചീവർ പുരസ്കാരവും, 'രബീന്ദ്ര രത്ന' പുരസ്കാരവും ഈ കുഞ്ഞുപ്രതിഭ വാരിക്കൂട്ടി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"ആദിലക്ഷ്മിക്ക് ഉജ്ജ്വല ബാല്യം പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതിൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത സന്തോഷമുണ്ട്. സർക്കാരിൻ്റെ ഇത്തരമൊരു വലിയ അംഗീകാരം ഞങ്ങൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അഞ്ചര വയസിൽ തുടങ്ങിയ അവളുടെ ഈ യാത്രയിൽ നാടും, സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും, മാധ്യമങ്ങളും നൽകിയ വലിയ പിന്തുണയാണ് എന്നും കരുത്തായത്." ആദിലക്ഷ്മിയുടെ മാതാവ് രഞ്ജിനി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു
കുഞ്ഞുപ്രതിഭയുടെ നേട്ടങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ ആദരം
വിവിധ മേഖലകളിൽ അസാധാരണ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പും ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ യൂണിറ്റും ചേർന്ന് നൽകുന്നതാണ് ഉജ്ജ്വല ബാല്യം പുരസ്കാരം. 6 നും 11 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളുടെ പൊതുവിഭാഗത്തിലാണ് ആദിലക്ഷ്മി ഈ നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കിയത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണയാണ് പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
25,000 രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും മൊമൻ്റോയും അടങ്ങുന്ന പുരസ്കാരം ശിശുദിനമായ നവംബർ 14-ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനതല ചടങ്ങിൽ വെച്ച് വിതരണം ചെയ്യും. കൽപ്പറ്റ ഓണിവയൽ ഓർക്കാഡ് വില്ലയിൽ സനേഷ് രഞ്ജിനി ദമ്പതികളുടെ ഏക മകളായ ആദിലക്ഷ്മിയുടെ ഈ വിജയം വയനാടിനാകെ വലിയൊരു അഭിമാനവും പുതുതലമുറയ്ക്ക് മികച്ചൊരു പ്രചോദനവുമാണ്.
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