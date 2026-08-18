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പല പേരുകളിൽ പലയിടങ്ങളിൽ താമസം; വയനാട്ടിൽ മാല കവർച്ചാ സംഘം പിടിയിൽ

പ്രായമായവരെ പിന്തുടർന്ന് അവരറിയാതെ കവർച്ച നടത്തിയ ശേഷം ഓട്ടോറിക്ഷകളിൽ പലയിടങ്ങളിൽ മാറിമാറി സഞ്ചരിച്ചും പലയിടങ്ങളിൽ താമസിച്ചുമാണ് ഇവർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തുടർന്നത്

CHAIN SNATCHING CASE WAYANAD CHAIN SNATCHING ACCUSED ARRESTED TAMIL NADU NATIVES ARRESTED WAYANAD THEFT CASES KERALA
പിടിയിലായ രമ്യയും,ഈശ്വരിയും (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2026 at 11:58 AM IST

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Updated : August 18, 2026 at 12:10 PM IST

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വയനാട്: ജില്ലയിലുടനീളം നാട്ടുകാരെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയ മാല കവർച്ചാ സംഘത്തിലെ രണ്ട് പേർ വയനാട് പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായി. തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശികളായ രണ്ട് സ്ത്രീകളെയാണ് അതിവിദഗ്ധമായി പൊലീസ് സംഘം പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടിയത്. മധുര സ്വദേശിനികളായ ആലങ്ങാനൂർ കണ്ണകി, അർച്ചന എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രമ്യ (30), തിരുപ്പരങ്കുൻഡ്രം ഈശ്വരി (47) എന്നിവരെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവർ വയനാട് ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി മാലമോഷണങ്ങൾ നടത്തിവരികയായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ മീനങ്ങാടി പഞ്ചായത്ത് പരിസരത്ത് വച്ചാണ് ഇവർ പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്.

പല പേരുകളിൽ പല കേസുകൾ

പ്രായമായവരെ പിന്തുടർന്ന് അവരറിയാതെ കവർച്ച നടത്തിയ ശേഷം ഓട്ടോറിക്ഷകളിൽ പലയിടങ്ങളിൽ മാറിമാറി സഞ്ചരിച്ചും പലയിടങ്ങളിൽ താമസിച്ചുമാണ് ഇവർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തുടർന്നത്. ഇവർക്കെതിരെ പല പേരുകളിലായി കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി നിരവധി കേസുകളും വാറണ്ടുകളുമുണ്ട്. പല പേരുകളിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങി മോഷണം നടത്തുന്നതാണ് പ്രതികളുടെ രീതി. ഇത് പൊലീസിന് ഇവരെ പിടികൂടുന്നതിൽ വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു.

മാല കവർച്ചാ സംഘം പിടിയിൽ (ETV Bharat)

ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി എസ്. ദേവമനോഹർ ഐ.പി.എസിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ജില്ലയിൽ വിവിധ സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് ഇവർ വലയിലായത്. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമായ സാഗോക് (SAGOC) കൂടാതെ മാനന്തവാടി എ.എസ്.പി കാർത്തിക് ഐ.പി.എസ്, ഡിവൈ.എസ്.പിമാരായ എം.എം. അബ്ദുൽ കരീം, ടി.എ. അഗസ്റ്റിൻ തുടങ്ങിയവരുടെ കീഴിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞ് ജില്ലയിലുടനീളം ബസുകളും ഓട്ടോറിക്ഷകളും ലോഡ്‌ജുകളും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളും മറ്റും കേന്ദ്രീകരിച്ച് പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിരുന്നു.

കുടുക്കിയത് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടിസ്

അടുത്തിടെ വാവുബലിയോടനുബന്ധിച്ച് തിരുനെല്ലി അമ്പല പരിസരത്തും അമ്പലവയൽ, കമ്പളക്കാട് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിലും കവർച്ച നടന്നതിനെ തുടർന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പൊലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടിസായി മാധ്യമങ്ങൾ മുഖേനയും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ മുഖേനയും പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. മീനങ്ങാടിയിലെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സുമേഷിന് തോന്നിയ സംശയത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ കൃത്യമായ നിരീക്ഷണമാണ് മോഷ്ടാക്കളെ വലയിലാക്കാൻ സഹായിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്‌ചയ്ക്കിടെ തിരുനെല്ലി, അമ്പലവയൽ, കമ്പളക്കാട്, ബത്തേരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിൽ നിരവധി മാലമോഷണങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. തിരക്കേറിയ ബസുകളിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും ഇവർ സംശയാസ്‌പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതിനുമുൻപ് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. പൊലീസ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

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ഇന്നലെ പ്രതികൾ മീനങ്ങാടിയിലെ 'ഔറ കളക്ഷൻ' ഫാൻസി കടയിൽ നിന്നും ഉത്പന്നങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചതായും പൊലീസിന് പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോഷണ സംഘത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ നിഗമനം. പിടിയിലായവരെ ചോദ്യം ചെയ്‌തുവരികയാണെന്നും സംഘത്തിലെ മറ്റുള്ളവർക്കായി അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഉത്സവ സീസണുകൾ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇത്തരം സംഘങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.

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Last Updated : August 18, 2026 at 12:10 PM IST

TAGGED:

CHAIN SNATCHING CASE WAYANAD
CHAIN SNATCHING ACCUSED ARRESTED
TAMIL NADU NATIVES ARRESTED WAYANAD
THEFT CASES KERALA
CHAIN SNATCHING CASE

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