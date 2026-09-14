ഇഎസ്എ വിജ്ഞാപനം: വയനാട്ടിൽ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ച് കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ്
മാനന്തവാടി രൂപതയ്ക്ക് കീഴിലെ ഇടവകകളിൽ പ്രതിഷേധ ദിനം ആചരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കലക്ടറേറ്റ് പടിക്കലേക്ക് പ്രക്ഷോഭം വ്യാപിപ്പിച്ചത്
Published : September 14, 2026 at 1:58 PM IST
വയനാട്: കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഇഎസ്എ (പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശം) വിജ്ഞാപനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ച് മാനന്തവാടി രൂപത കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ്. കൃഷിയിടങ്ങളെയും ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെയും നിർദിഷ്ട വിജ്ഞാപനത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വയനാട് കലക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു.
മാനന്തവാടി രൂപതയ്ക്ക് കീഴിലെ ഇടവകകളിൽ പ്രതിഷേധ ദിനം ആചരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കലക്ടറേറ്റ് പടിക്കലേക്ക് പ്രക്ഷോഭം വ്യാപിപ്പിച്ചത്. ജനവാസമേഖലകളെയും കൃഷിയിടങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഇഎസ്എ വിജ്ഞാപനത്തിനെതിരെ മലയോര ഗ്രാമങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഇരമ്പുന്നത്.
പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇറക്കിയ പുതിയ കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽ കേരളത്തിലെ നിരവധി വില്ലേജുകൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് കർഷകരെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നത്. തലമുറകളായി കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന കർഷകരുടെ ഉപജീവനമാർഗം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് പുതിയ തീരുമാനമെന്ന് സമരക്കാർ ആരോപിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് മാനന്തവാടി രൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചത്.
കർഷകരെ കുടിയിറക്കുന്ന തീരുമാനം
കേരളത്തിലെ പശ്ചിമഘട്ടത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സർക്കാർ ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭാരതത്തിലെ കർഷകരാണ് യഥാർഥത്തിൽ ഇവയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. കൃഷിഭൂമിയും ജനവാസ മേഖലയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. വനമേഖലയോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. വിജ്ഞാപനം വരുന്നതോടെ ആരെയും മനഃപൂർവം ഇറക്കിവിടുന്നില്ലെങ്കിലും, ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ സ്വാഭാവികമായി ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് ജോൺസൺ തൊഴുത്തുങ്കൽ വിശദീകരിച്ചു. ഇഎസ്എയുടെ അന്തിമ വിജ്ഞാപനം വന്നാൽ പതിനാല് നിയമങ്ങളാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരിക. ഇതോടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ മണ്ണിളക്കാനോ, വീട് പണിയാനോ, റോഡ് പുതുക്കി പണിയാനോ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സാജു പുലിക്കോട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ രൂപത ഭാരവാഹികളും പങ്കെടുത്തു. വിജ്ഞാപനം നടപ്പിലായാൽ ജില്ലയിലെ എട്ടു വില്ലേജുകളിലായി പതിമൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം പൂർണമായും സ്തംഭിക്കുമെന്ന കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ് കർഷകർ.
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വന്യമൃഗശല്യവും കാർഷിക വിളകളുടെ വിലത്തകർച്ചയും മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് ഇരുട്ടടിയായാണ് പുതിയ വിജ്ഞാപനം മാറിയിരിക്കുന്നത്. ജനപ്രതിനിധികളും വനം-പരിസ്ഥിതി വകുപ്പുകളും ജനങ്ങളുടെ പക്ഷത്തുനിന്ന് നീതി പാലിക്കണമെന്നാണ് സമരക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. വിജ്ഞാപനം തിരുത്തുന്നതുവരെ മലയോര മേഖലയെ ഒന്നാകെ അണിനിരത്തി പോരാട്ടം തുടരാനാണ് രൂപതയുടെ തീരുമാനം. ഇടവക തലങ്ങളിൽനിന്നും കലക്ടറേറ്റ് പടിക്കലേക്ക് പ്രക്ഷോഭമെത്തിച്ച കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ സമരം തെരുവിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് നീക്കം നടത്തുന്നത്.
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