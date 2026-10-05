കവുങ്ങ് വീണ് പരിക്കേറ്റ എട്ടുവയസ്സുകാരൻ്റെ ശസ്ത്രക്രിയ പൂർത്തിയായി
ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് വൈകുന്നേരമാണ് വെള്ളമുണ്ട ഒഴുക്കൻമൂല സ്വദേശി സുനീഷിൻ്റെ മകൻ ആൽബർട്ടോ റെയ്ഡൻ ജോസഫിന് ദാരുണമായ അപകടമുണ്ടാകുന്നത്
Published : October 5, 2026 at 11:23 AM IST
വയനാട്: വയനാട്ടിൽ ശക്തമായ കാറ്റിൽ കവുങ്ങ് ഒടിഞ്ഞുവീണ് തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ എട്ടുവയസ്സുകാരൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ശസ്ത്രക്രിയ പൂർത്തിയായി. കോഴിക്കോട് മിംസ് ആശുപത്രിയിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത്. കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവൻ തിരികെപ്പിടിക്കാനുള്ള പ്രാർഥനയിലാണ് നാടൊന്നാകെ.
ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് വൈകുന്നേരമാണ് വെള്ളമുണ്ട ഒഴുക്കൻമൂല സ്വദേശി സുനീഷിൻ്റെ മകൻ ആൽബർട്ടോ റെയ്ഡൻ ജോസഫിന് ദാരുണമായ അപകടമുണ്ടാകുന്നത്. സ്കൂൾ വിട്ട് മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു മടങ്ങുകയായിരുന്നു കുട്ടി. ഇതിനിടെ പ്രദേശത്ത് വീശിയടിച്ച ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ റോഡരികിലുണ്ടായിരുന്ന വലിയ കവുങ്ങ് ഒടിഞ്ഞ് റെയ്ഡൻ്റെ തലയിൽ വീഴുകയായിരുന്നു.
അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ അപകടത്തിൽ കുട്ടിയുടെ തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ചോരവാർന്ന് കിടന്ന കുട്ടിയെ ഉടൻതന്നെ കൽപ്പറ്റയിലെ ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് മേപ്പാടി വിംസ് മെഡിക്കൽ കോളജിലും എത്തിച്ചു. ഇവിടെവച്ചാണ് അടിയന്തരമായി ആദ്യ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയത്. എന്നാൽ തലയിലേറ്റ പരിക്ക് അത്യന്തം ഗുരുതരമായതിനാൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് മാറ്റാൻ മെഡിക്കൽ സംഘം നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു.
ഗ്രീൻ കോറിഡോർ ഒരുക്കി നാട്
രണ്ടാമത്തെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി മേപ്പാടിയിൽനിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പ്രത്യേക ആംബുലൻസിലാണ് കുട്ടിയെ എത്തിച്ചത്. താമരശ്ശേരി ചുരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തിരക്കേറിയ പാതയിലൂടെ വെറും ഒന്നരമണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ആംബുലൻസ് കോഴിക്കോട് മിംസ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയത്. പൊലീസും ചുരം സംരക്ഷണ സമിതിയും ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാരും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് വഴിനീളെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കി ഗ്രീൻ കോറിഡോർ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു.
അവധി ദിവസമായതിനാൽ ചുരത്തിൽ വലിയ വാഹനത്തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും നാട്ടുകാരുടെ കൂട്ടായ പരിശ്രമമാണ് കുട്ടിയെ വേഗത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചത്. തുടർന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് തുടങ്ങിയ ശസ്ത്രക്രിയ വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് അവസാനിച്ചത്. നിലവിൽ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.
ചികിത്സാച്ചെലവ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കും
ജനപ്രതിനിധികളും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും കുട്ടിയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി അടിയന്തര ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. റെയ്ഡൻ്റെ തുടർചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് മന്ത്രിയും കുടുംബത്തിന് ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിർധന കുടുംബത്തിൻ്റെ ചികിത്സാച്ചെലവ് പൂർണമായും സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രദേശത്തെ എംഎൽഎ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് കത്ത് നൽകി.
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കൂലിപ്പണിക്കാരായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടിയുടെ ഭീമമായ ചികിത്സാച്ചെലവ് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് താങ്ങായി നിരവധി പേരാണ് ഇതിനോടകം സഹായവാഗ്ദാനങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ മികച്ച പുരോഗതി ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരും നാട്ടുകാരും. അപകടത്തിൻ്റെ നടുക്കത്തിൽനിന്ന് വെള്ളമുണ്ട നിവാസികൾ ഇതുവരെ മുക്തരായിട്ടില്ല.
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