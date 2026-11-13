വള്ളിപ്പയർ മുതൽ വൈറ്റ് കുക്കുമ്പർ വരെ; ഓട്ടോറിക്ഷാ തൊഴിലിനൊപ്പം വീട്ടുമുറ്റത്ത് പച്ചക്കറി വിളയിച്ച് കർഷകൻ
പച്ചമുളക്, വഴുതന, പയർ, പാവൽ, വെള്ളരി, വൈറ്റ് കുക്കുമ്പർ, തക്കാളി തുടങ്ങി നിരവധി പച്ചക്കറികളാണ് സുനിലിൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് സമൃദ്ധമായി വളരുന്നത്. പരമ്പരാഗതമായി നേടിയ കൃഷിയറിവുകളാണ് കർഷകൻ്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ.
Published : November 13, 2026 at 2:02 PM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ വളയം പിടിക്കുന്ന കൈകൾ കൊണ്ട് മണ്ണിൽ പൊന്നുവിളയിച്ച് വിസ്മയം തീർക്കുകയാണ് വയനാട്ടിലെ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ. വിഷമയമില്ലാത്ത പച്ചക്കറികൾ ഉത്പാദിപ്പിച്ച് നാടിന് മാതൃകയാകുന്ന കമ്പളക്കാട് പറളിക്കുന്ന് സ്വദേശി സുനിൽകുമാറിൻ്റെ ജീവിതം ആരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കഠിനാധ്വാനവും കാർഷിക പാരമ്പര്യവും കൈമുതലാക്കി ഈ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ തീർക്കുന്ന ഹരിതവിപ്ലവം ഏവർക്കും പ്രചോദനമാകുന്നു.
കമ്പളക്കാട് ടൗണിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ സുനിൽകുമാർ തൻ്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും കൃഷിക്കായി സമയം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്കായി മാത്രം ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങി വച്ച പച്ചക്കറിക്കൃഷിയാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മികച്ചൊരു വരുമാന മാർഗവും അഭിമാനവുമായി മാറിയിരിക്കുന്നത്.
യാതൊരുവിധ രാസവളങ്ങളും ചേർക്കാതെ, തികച്ചും ജൈവരീതിയിലാണ് സുനിൽ തൻ്റെ കൃഷിയിടത്തെ പരിപാലിക്കുന്നത്. ചാണകവും മറ്റ് പ്രകൃതിദത്ത വളങ്ങളും മാത്രം നൽകി ഒരുക്കിയെടുത്ത ഈ മണ്ണിൽ ഇപ്പോൾ കർഷകൻ്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം നൂറുമേനി വിളയുകയാണ്. പച്ചമുളക്, വഴുതന, പയർ, പാവൽ, വെള്ളരി, വൈറ്റ് കുക്കുമ്പർ, തക്കാളി തുടങ്ങി നിരവധി പച്ചക്കറികളാണ് സുനിലിൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് സമൃദ്ധമായി വളരുന്നത്. വൈറ്റ് കുക്കുമ്പർ മുതൽ പയർ വരെ നീളുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന പച്ചക്കറികളുമായി സുനിൽകുമാറിൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റം ഇന്ന് ഒരു ഹരിത തീർഥാടന കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
അച്ഛൻ കൃഷിക്കാരനായിരുന്നുവെന്നും പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ തൊഴിലാണിതെന്നും സുനിൽകുമാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വീട്ടാവശ്യത്തിന് തുടങ്ങിയ കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ സ്വന്തം ആവശ്യം കഴിഞ്ഞുള്ളത് സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ചെറിയ കടകളിലും നൽകുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായും പയറാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് തികച്ചും ലാഭകരമായിട്ടുള്ള കൃഷിയാണെങ്കിലും ചില പ്രതിസന്ധികളും അദ്ദേഹം നേരിടുന്നുണ്ട്.
രോഗബാധയാണ് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ കിളികളുടെ ശല്യവും കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. കിളികൾ വന്ന് പൂക്കളൊക്കെയും തിന്ന് പോകുന്നതിനാൽ പകുതി വിളവ് പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിഷരഹിതമായി ഉത്പന്നം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. കൃഷി തുടർന്ന് പോകാൻ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പയറിന് പുറമേ തക്കാളി, വെള്ളരിക്ക, വൈറ്റ് കുക്കുമ്പർ എന്നിവയെല്ലാം കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന് അത്യാവശ്യം വിലയും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ദിവസവും രണ്ടര മണിക്കൂറോളം കൃഷിക്കായി ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സുനിൽകുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പച്ചക്കറികൾക്ക് പുറമേ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള രണ്ട് സെൻ്റ് സ്ഥലത്ത് വരാൽ കൃഷിയും നടത്തുന്നുണ്ട്. വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള ചെറിയ സ്ഥലം പോലും പാഴാക്കാതെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കൊച്ചുകർഷകൻ. വീട്ടുമുറ്റത്തെ കൃഷിക്ക് പുറമേ സ്വന്തമായുള്ള ഒന്നര ഏക്കറോളം സ്ഥലത്ത് മത്സ്യകൃഷി, മൾബറി, വാഴ കൃഷി എന്നിവയും സുനിൽ ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്.
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ഇതിനുപുറമേ പാട്ടത്തിനെടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പയറും ചീരയും കൃഷി ചെയ്തും ഈ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ തൻ്റെ കാർഷിക അഭിനിവേശം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു. കുടുംബത്തിൻ്റെ പൂർണ പിന്തുണയും സുനിലിൻ്റെ ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിലുണ്ട്. പ്രതിസന്ധികൾ പലതുണ്ടെങ്കിലും കൃഷിയെ കൈവിടാതെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുകയാണ് സുനിൽകുമാർ. കഠിനാധ്വാനമുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും അതിജീവിച്ച് മണ്ണിൽ നിന്നും വിജയം കൊയ്യാം എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം. തൻ്റെ ഹരിതയാത്ര ഇനിയും തുടരാനുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലാണ് സുനിൽകുമാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.