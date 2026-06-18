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വീടല്ല, ഇതൊരു കുഞ്ഞുവനമാണ്; 40 വർഷത്തെ അധ്വാനത്തിൽ വിസ്‌മയമൊരുക്കി വയനാട്ടുകാരൻ

പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ബോൺസായ് മരങ്ങൾ മുതൽ അപൂർവ സസ്യങ്ങൾ വരെ നൂറുകണക്കിന് ചെടികളാണ് ഇവിടെ വളർത്തുന്നത്. 15 ഓളം വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങളിലുള്ള ചെടികൾ ഈ മുറ്റത്തുണ്ട്

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ഹരിത ഭവനത്തിൻ്റെ ഉടമ ജോൺ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 18, 2026 at 2:04 PM IST

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വയനാട്: കോൺക്രീറ്റ് കാടുകൾക്കിടയിൽ പ്രകൃതിക്കായി ഒരു ഇടം മാറ്റിവയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് മുന്നിൽ വിസ്‌മയമാകുകയാണ് ഒരു വീട്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ആഡംബര റിസോർട്ടാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും, ഇത് ചിത്രകാരനും പ്രകൃതിസ്നേഹിയുമായ തൊട്ടിയിൽ ജോണിൻ്റെ സ്വന്തം കുഞ്ഞുവനമാണ്. പൂമ്പാറ്റകൾക്കും പക്ഷികൾക്കും തേനീച്ചകൾക്കും അഭയമൊരുക്കി, നാല് പതിറ്റാണ്ടായി അദ്ദേഹം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഹരിതലോകം ഏവരെയും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തും.

കൽപറ്റ-പടിഞ്ഞാറത്തറ റോഡിൽ ചെന്നലോട് എത്തുമ്പോഴാണ് റോഡരികിലെ ഈ മനോഹരമായ വീട് കാണാൻ കഴിയുക. 40 വർഷത്തെ സസ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് ഏവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഈ ഉദ്യാനം. പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ബോൺസായ് മരങ്ങൾ മുതൽ അപൂർവ സസ്യങ്ങൾ വരെ നൂറുകണക്കിന് ചെടികളാണ് ഇവിടെ വളർത്തുന്നത്. 15 ഓളം വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങളിലുള്ള ചെടികൾ ഈ മുറ്റത്തുണ്ട്. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജോലി ആവശ്യങ്ങൾക്കും യാത്രകൾക്കുമായി പോയപ്പോൾ ശേഖരിച്ച സസ്യങ്ങളാണ് ജോണിൻ്റെ ഹരിതസമ്പത്ത്. ബംഗാൾ, ഛത്തീസ്ഗഡ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന ചെടികളും ട്രെക്കിങ്ങിനിടെ കണ്ടെത്തിയ അപൂർവ ഇനങ്ങളും ഇന്ന് ഈ ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്.

ജോണിൻ്റെ ഹരിത ഭവനം (ETV Bharat)

കലയും പ്രകൃതിയും ചേരുന്ന ഇടം
സസ്യങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം പോലെ തന്നെ കലയും ജോണിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. വീടിൻ്റെ ചുമരുകൾ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം വരച്ച മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കൊവിഡ് കാലത്ത് തുടങ്ങിയ ചിത്രരചന അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. അച്ഛൻ്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് മകൻ അതുലും ചിത്രകലയിൽ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി ജീവിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന മാനസിക സംതൃപ്‌തിയാണ് ഈ ഉദ്യാനം ഇത്രയും കാലം പരിപാലിക്കാൻ ജോണിന് പ്രചോദനമാകുന്നത്. പൂക്കളും ചെടികളും നിറഞ്ഞ ഈ പരിസരം ഇന്ന് പൂമ്പാറ്റകളുടെയും തേനീച്ചകളുടെയും ചെറുപക്ഷികളുടെയും സ്ഥിരം ആവാസകേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

സ്വാർഥ താത്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കാൻ മടിയില്ലാത്ത സമൂഹത്തിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം മനുഷ്യർക്ക് മുന്നിലാണ് ജോണിൻ്റെ പ്രകൃതിയോട് ഇഴുകിച്ചേർന്നുള്ള ജീവിതം വലിയൊരു മാതൃകയാകുന്നത്. സസ്യങ്ങളെയും ജീവജാലങ്ങളെയും ചേർത്തുപിടിച്ച് സ്വന്തം വീടിനെ ഒരു കലാലയവും കുഞ്ഞുവനവുമായി മാറ്റിയ ഈ ജീവിതം പ്രകൃതിസ്നേഹികൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രചോദനം ചെറുതല്ല.

പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് തിരികെ നൽകുന്നത് സൗന്ദര്യവും സമാധാനവുമാണെന്ന് ജോണിൻ്റെ ഹരിതലോകം നമ്മോട് വിളിച്ചുപറയുന്നു. പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ മാത്രം പ്രകൃതിയെ ഓർക്കുന്നവർക്ക് മുന്നിൽ വീട്ടുമുറ്റത്ത് തന്നെ ഹരിതഭൂമി സൃഷ്‌ടിച്ച് മാതൃകയായ ഈ പ്രകൃതിസ്നേഹിയുടെ ജീവിതം, ഭൂമിയിലെ പച്ചപ്പ് നശിപ്പിക്കാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന അപൂർവം ചില മനുഷ്യജീവിതങ്ങളുടെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ആഗോളതാപനവും ലോകമെമ്പാടും വലിയ ഭീഷണിയുയർത്തുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഓരോ വ്യക്തിക്കും സ്വന്തം ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഇത്തരം ഹരിത ഇടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വലിയ സന്ദേശം കൂടിയാണ് ജോൺ നൽകുന്നത്. വയനാടിൻ്റെ തനത് പ്രകൃതിഭംഗി നഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന ആശങ്കകൾക്കിടയിലാണ് ഇത്തരം വേറിട്ട ശ്രമങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.

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