1980ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവേശം ഇന്നും മായാതെ; വയനാട്ടിലെ എരുമക്കൊല്ലിയിൽ കൗതുകമായി ഒരു ചുവരെഴുത്ത്
കാലം കടന്ന ചുവരെഴുത്തിന് ഇന്നും ആരാധകര്. 39 വര്ഷമായിട്ടും മായാതെ ചുവരില് നിലനില്ക്കുന്നു. ആധുനിക കാലത്തെ പ്രചരാണങ്ങള്ക്കിടയിലും ശ്രദ്ധയായി ഈ ചരിത്ര സാക്ഷി.
Published : March 27, 2026 at 8:56 AM IST
വയനാട്: ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളും വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പുതിയ കാലത്തും മായാതെ നിൽക്കുന്ന ചില പഴയകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓർമകളുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ ചുമരെഴുത്താണ് വയനാട് ജില്ലയിലെ മേപ്പാടി എരുമക്കൊല്ലിയിൽ ഇന്നും കൗതുകമാകുന്നത്.
1980ലെ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഐക്യമുന്നണി സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന അരങ്ങിൽ ശ്രീധരന് വോട്ടഭ്യർഥിച്ചുള്ള ചുമരെഴുത്താണ് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറവും കേടുപാടുകളില്ലാതെ കിടക്കുന്നത്. കാലങ്ങൾ എത്ര കടന്നുപോയിട്ടും ഈ ചരിത്രശേഷിപ്പ് നേരിട്ട് കാണാൻ എത്തുന്നവർ നിരവധിയാണ്.
കൽപറ്റ നിയോജകമണ്ഡലം കോഴിക്കോട് ലോക്സഭ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന കാലത്താണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം നടന്നത്. മേപ്പാടി എരുമക്കൊല്ലി ചെമ്പ്ര എസ്റ്റേറ്റിലെ രണ്ടാം നമ്പർ പാടിയിലെ ഒരു കെട്ടിട ഭിത്തിയിലാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരസ്യമുള്ളത്. അന്നത്തെ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർഥി ഇകെ ഇമ്പിച്ചി ബാവയായിരുന്നു അരങ്ങിൽ ശ്രീധരൻ്റെ പ്രധാന എതിരാളി.
വാശിയേറിയ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ 40,695 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഇമ്പിച്ചി ബാവ അന്ന് ലോക്സഭയിലേക്ക് വിജയിച്ചു. ഐക്യമുന്നണിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നമായ കലപ്പയേന്തിയ കർഷകൻ്റെ ചിത്രം കാലപ്പഴക്കത്തിൽ ചുവരിൽ നിന്ന് പൂർണമായി മാഞ്ഞുപോയി. എങ്കിലും സ്ഥാനാർഥിക്ക് വോട്ടഭ്യർഥിച്ചുള്ള വാചകങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയ ചുമരെഴുത്ത് ഇപ്പോഴും വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും.
ചരിത്രസാക്ഷിയായി പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് കെട്ടിടം
അന്നത്തെക്കാലത്ത് താനും തൻ്റെ കൂടെയുള്ള മറ്റ് ചില ആളുകളും ചേർന്നാണ് ഈ ചുമരെഴുത്ത് നടത്തിയതെന്ന് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പിപി ഹംസ പറയുന്നു. വർഷങ്ങൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഓർമകൾക്ക് തൻ്റെ മനസ്സിൽ യാതൊരു മങ്ങലുമേറ്റിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കെട്ടിടത്തിൽ പിന്നീട് മറ്റ് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും നടത്താത്തതാണ് ഈ എഴുത്ത് മായാതെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പ്രധാന കാരണം. നിലവിൽ ചെമ്പ്ര പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതേ കെട്ടിടത്തിലാണ്. അതിനാൽ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഓഫിസിലെത്തുന്ന നിരവധിയാളുകൾ ഈ ചരിത്രരേഖ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്.
മാറുന്ന കാലത്തെ മായാത്ത ഓർമ
ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ പൂർണ സഹായത്തോടെയാണ് പുതിയ കാലത്ത് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം നടത്തുന്നത്. വമ്പൻ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളും എൽഇഡി സ്ക്രീനുകളും വഴി വോട്ടർമാരെ ആകർഷിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് ഇത്തരം പഴയ ചുവരെഴുത്തുകൾക്ക് വലിയ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ചുവരുകളിൽ എഴുതിവച്ച ഇത്തരം വാക്യങ്ങൾ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ വീറും വാശിയും കൃത്യമായി പുതിയ തലമുറയെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
വർഷങ്ങളോളം മഴയും വെയിലുമേറ്റിട്ടും പൂർണമായി നശിച്ചുപോകാത്ത ഈ ചുമരെഴുത്ത് പഴയകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓർമകൾ പുതുക്കുന്ന ചരിത്രസാക്ഷിയായി ഇന്നും തലയുയർത്തി നിൽക്കുകയാണ്. തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം കൂടിയായ ഈ കെട്ടിടത്തെയും മായാത്ത ചുമരെഴുത്തിനെയും വലിയ കൗതുകത്തോടെയാണ് നാട്ടുകാരും കാണുന്നത്. വയനാട്ടിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ ചെമ്പ്രയിലേക്ക് എത്തുന്ന പുറത്തുനിന്നുള്ള നിരവധിയാളുകളും ഈ പഴയ പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് കെട്ടിടത്തിന് മുന്നിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരസ്യം കാണാൻ സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ട്.
