മഞ്ഞയും പച്ചയും നിറത്തിൽ തണ്ണിമത്തനുകൾ; വേറിട്ട കൃഷിരീതിയുമായി മനോജ്
മൂന്ന് ഏക്കർ വയലിലാണ് മനോജിൻ്റെ തണ്ണിമത്തൻ കൃഷി. എട്ടോളം വെറൈറ്റികളാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. പ്രിഷൻ ഫാമിങ് രീതിയിലൂടെയാണ് മനോജ് തണ്ണിമത്തൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. പിന്തുണയുമായി കൃഷിവകുപ്പും ഒപ്പമുണ്ട്.
Published : March 13, 2026 at 7:47 PM IST
കോഴിക്കോട്: തേനൂറുന്ന മധുരമാണ് കോഴിക്കോട് മുതുവാട്ടുതാഴം വയലിൽ വിളയുന്ന തണ്ണിമത്തനുകൾക്ക്. ചേളന്നൂർ ഉരുളാട്ട് മനോജാണ് മുതുവാട്ട് താഴത്തെ മൂന്ന് ഏക്കർ വയലിൽ തണ്ണിമത്തൻ വിളയിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഈ പൊള്ളുന്ന വെയിലിൽ മഞ്ഞയും പച്ചയും നിറത്തിൽ വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന തണ്ണിമത്തനുകൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളിലൊരു കുളിരാണ്.
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വയലുകളിൽ തണ്ണിമത്തനുകൾ അത്ര വിപുലമല്ലാതിരുന്ന കാലത്താണ് മനോജ് ആദ്യമായി തണ്ണിമത്തൻ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വന്തമായി തോന്നിയ രീതിയിലൊക്കെ തണ്ണിമത്തൻ വിളയിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിലുള്ള വിളവ് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.
എന്നാൽ ആറ് വർഷത്തിനിപ്പുറം കാർഷിക വകുപ്പ് പകർന്നു നൽകിയ ശാസ്ത്രീയ കൃഷി രീതികളിലൂടെ തണ്ണിമത്തൻ കൃഷി ഇറക്കിയപ്പോൾ മുതുവാട്ട് താഴം വയലിൽ തണ്ണിമത്തൻ നിറ സമൃദ്ധമായി വിളഞ്ഞു. യല്ലോമഞ്ച്, ഓറഞ്ച്മഞ്ച്, മുക്കാസ, നാംധാരി, വെസ്റ്റ്കോസ്റ്റ്, അൽമോൽ, ജിയ തുടങ്ങി എട്ട് വിവിധ ഇനത്തിൽ പെട്ട തണ്ണിമത്തനുകളാണ് കൃഷി ഇറക്കിയത്.
"ഏഴ്, എട്ട് തരം തണ്ണിമത്തനുകൾ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനുവരി 10 നാണ് തണ്ണിമത്തുനുകൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചത്. മഞ്ഞയും പച്ചയും തുടങ്ങി പല നിറത്തിലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള തണ്ണിമത്തനുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്", മനോജ് പറഞ്ഞു.
ചേളനൂർ കൃഷി ഓഫീസർ ജിജിഷയും കൃഷി അസിസ്റ്റൻ്റ് ജയ്സലും മനോജിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് പ്രചോദനം നൽകിയതോടെ മികച്ച വിളവാണ് ഇത്തവണ ലഭിച്ചതെന്ന് മനോജ് പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും ഇത്തരത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എല്ലാത്തിനും പിന്തുണയായി കൃഷിഭവൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും മനോജ് പറയുന്നു.
മറ്റ് കൃഷികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അൻപത് ദിവസം കൊണ്ട് തണ്ണിമത്തൻ വിളവെടുക്കാം എന്നത് ഈ കൃഷിയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. കടുത്ത വേനലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഡിമാൻഡും എറെയാണ്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന തണ്ണിമത്തനുകളെക്കാൾ നിറവും മധുരവും മനോജിൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിലെ തണ്ണിമത്തനുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂടാതെ ആവശ്യക്കാർക്ക് തോട്ടത്തിൽ നേരിട്ടെത്തി ഇഷ്ടമുള്ള വലിപ്പത്തിലുള്ളത് നോക്കി വാങ്ങുകയും ചെയ്യാം. പ്രിഷൻ ഫാമിങ് രീതിയിലൂടെയാണ് മനോജ് തണ്ണിമത്തൻ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്. ആവശ്യമായ അളവിൽ വെള്ളവുംവളവും എല്ലാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ രീതി. ഇത് കൂടുതൽ ആദായം നൽകും.
"കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം ചൂട് കൂടകയല്ലാതെ കുറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒട്ടും വരുന്നില്ല. വേനൽ രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയും കൂടുതലാണ്.തണ്ണിമത്തനെ സംബന്ധിച്ചെയുത്തോളം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഏറ്റവും കുടുതലുള്ള ഒരു ഫലമാണ്.
ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ കർഷകർക്ക് ലാഭം കൊയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിളയാണ് തണ്ണിമത്തൻ.സ്വന്തമായി ചേളനൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന തണ്ണിമത്തനായതിനാൽ കർഷകർക്ക് ഇവിടെ നേരിട്ടെത്തി ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും", കൃഷി ഓഫീസർ ജിജിഷ പറഞ്ഞു.
തണ്ണിമത്തുകൾക്ക് പുറമെ നമ്മുടെ വയലുകൾക്ക് അത്ര പരിചിതമില്ലാത്ത മധുര വെള്ളരിയും കൃഷി ചെയ്ത് വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് മനോജ്. കൂടാതെ മനോജിൻ്റെയും സഹായികളായ വികാസ്, വിനീഷ് എന്നിവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ധാരാളം പച്ചക്കറി കൃഷികളും മുതുവാട്ട് താഴം വയലിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
കൃഷി ലാഭകരമല്ലെന്ന പേരിൽ ധാരാളം കർഷകർ കൃഷിയിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ശാസ്ത്രീയവും വേറിട്ടതുമായ കൃഷി രീതികളിലൂടെ ചേളന്നൂരിലെ ഈ കർഷകൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃക തീർക്കുന്നത്.
Also Read: പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് നേട്ടത്തിലേക്ക്: ഏലം കൃഷിയിൽ ഇടുക്കിക്കാരന് ദേശീയ അംഗീകാരം