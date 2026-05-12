കൊച്ചിയിൽ ശുദ്ധജല വിതരണം മുടങ്ങും; ബാധിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം
ആലുവ ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ ഭാഗമായാണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
Published : May 12, 2026 at 4:47 PM IST
എറണാകുളം: കൊച്ചി നഗരത്തിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും നാളെ (മെയ് 13, ബുധനാഴ്ച) ജലവിതരണം തടസപ്പെടുമെന്ന് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. ആലുവ ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ ഭാഗമായാണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാലവർഷത്തിന് മുന്നോടിയായി പ്ലാൻ്റിലെ പ്രവർത്തനക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നത്.
ബാധിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ
- കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലെ വിവിധ ഡിവിഷനുകൾക്ക് പുറമെ സമീപ നഗരസഭകളിലും പഞ്ചായത്തുകളിലും നാളെ ജലവിതരണം ഉണ്ടാകില്ല.
- ആലുവ, കളമശ്ശേരി, ഏലൂർ, തൃക്കാക്കര നഗരസഭകളിലും, എടത്തല, കീഴ്മാട്, ചൂർണ്ണിക്കര, ചേരാനല്ലൂർ, മുളവുകാട്, എളങ്കുന്നപ്പുഴ, ഞാറക്കൽ പഞ്ചായത്തുകളിലും ജല വിതരണം മുടങ്ങും.
- ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 8 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ വൈകുന്നേരം 6 മണിയോടെ പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും പ്ലാൻ്റിലെ സബ് സ്റ്റേഷനിലെ ഇലക്ട്രിക് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളാണ് നടക്കുന്നത്. പമ്പിങ് നിർത്തിവച്ച് പുനരാരംഭിച്ചാലും പൈപ്പ് ലൈനുകളിൽ മർദ്ദം ക്രമീകരിച്ച് വീടുകളിൽ വെള്ളമെത്താൻ ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരെ സമയമെടുത്തേക്കാം. അതിനാൽ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെ മാത്രമേ ജലവിതരണം പൂർണതോതിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ.
ശുദ്ധജല ലഭ്യത മുടങ്ങുന്നതിനാൽ ഉപഭോക്താക്കൾ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പിഎച്ച് ഹെഡ് വർക്സ് സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സത്താർ അഭ്യർഥിച്ചു. വെള്ളം കരുതി വെക്കുന്നതിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. ആശുപത്രികൾ, ഹോസ്റ്റലുകൾ തുടങ്ങിയ അവശ്യ മേഖലകളിൽ മുൻകൂട്ടി വെള്ളം സംഭരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, ഇന്ന് രാത്രി മഴ ശക്തമാവുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ജോലികൾ നടത്തുന്നതിലെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് കണക്കിലെടുത്ത് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ മാറ്റിവെക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം തന്നെ പണികൾ നടക്കും. തടസം നേരിടുന്ന സമയത്ത് പൊതുജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് വാട്ടർ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.
