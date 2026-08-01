ജാഗ്രതൈ! തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ രണ്ട് ദിവസം ജലവിതരണം തടസ്സപ്പെടും; മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വാട്ടര് അതോറിറ്റി
ഓഗസ്റ്റ് 5, 6 തീയതികളിൽ രാവിലെ 8 മണി മുതൽ രാത്രി 8 മണി വരെ ജലവിതരണം തടസ്സപ്പെടുന്നതാണെന്ന് വാട്ടർ അതോറിറ്റി
Published : August 1, 2026 at 5:47 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഒബ്സർവേറ്ററി ഹിൽസിലെ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ജലസംഭരണികളിൽ അടിയന്തര ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നഗരത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഓഗസ്റ്റ് 5, 6 തീയതികളിൽ രാവിലെ 8 മണി മുതൽ രാത്രി 8 മണി വരെ ജലവിതരണം തടസ്സപ്പെടുന്നതാണെന്ന് വാട്ടർ അതോറിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.
ജലവിതരണം തടസ്സപ്പെടുന്ന പ്രധാന പ്രദേശങ്ങൾ
ഒബ്സർവേറ്ററി ഹിൽ ഏരിയ, വെള്ളയമ്പലം, വഴുതയ്ക്കാട്, നന്ദാവനം, തൈയ്ക്കാട്, വലിയശാല, മേട്ടുക്കട, പി. എം. ജി, പാളയം, സ്റ്റാച്യു, ലെനിൻ നഗർ, പട്ടം, പ്ലാമൂട്, മുറിഞ്ഞപാലം, നന്തൻകോട്, ലോ കോളേജ്, ഗൗരീശപട്ടം, കുന്നുകുഴി, പാറ്റൂർ, കണ്ണമ്മൂല, അണമുഖം വാർഡ് പ്രദേശം, കുമാരപുരം, പൂന്തി റോഡ്, പേട്ട, കിംസ്, വെൻപാലവട്ടം, ആനയറ, കടകംപള്ളി, ഒരുവാതിൽക്കോട്ട, കരിക്കകം, കൊച്ചുവേളി, വെട്ടുകാട്, പൗണ്ട്കടവ്, വലിയവേളി, ശംഖുമുഖം എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനും നന്ദാവനം, ഒബ്സർവേറ്ററി ഹിൽ ഏരിയ, ബേക്കറി, ഊറ്റുകുഴി, സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, ജി.പി.ഒ, പുളിമൂട്, മാഞ്ഞാലിക്കുളം റോഡ്, ആയുർവേദകോളേജ്, ഗാന്ധാരിയമ്മൻ കോവിൽ റോഡ്, മേലേ തമ്പാനൂർ, വഴുതയ്ക്കാട്, തൈയ്ക്കാട്, രാജാജി നഗർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഓഗസ്റ്റ് ആറിനും രാവിലെ 8 മുതൽ രാത്രി 8 വരെ ജലവിതരണം തടസ്സപ്പെടും
അടിയന്തര ശുചീകരണ ജോലികളുടെ ഭാഗമായി ജലവിതരണം പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ മുടങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, ഉപഭോക്താക്കൾ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ജലം കരുതിവെക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വാട്ടർ അതോറിറ്റി അഭ്യർഥിച്ചു.
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