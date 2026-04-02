കടുത്ത വേനലിലും വറ്റാത്ത കരുതലായി ആനയിറങ്കൽ; ഹൈറേഞ്ചിന്‍റെ ജലനിധി ഒഴുകിത്തുടങ്ങി

സംസ്ഥാനത്ത് വേനൽക്കാലമാകുമ്പോൾ വൈദ്യുതോത്‌പാദനത്തിനായി വെള്ളം തുറന്നു വിടുന്ന ഏക അണക്കെട്ട്. ജലത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് നിരവധിപ്പേർ. വേനലിൻ്റെ കഠിനതയ്ക്കിടയിലും ജലസമൃദ്ധി ഉറപ്പാക്കുന്ന ഹൈറേഞ്ചിലെ ആനയിറങ്കൽ അണക്കെട്ട്.

ANAYIRANGAL DAM ആനയിറങ്കൽ ജലാശയം ANAYIRANGAL DAM VIEW POINT IDUKKI ANAYIRANGAL DAM
Published : April 2, 2026 at 8:31 PM IST

ഇടുക്കി: തേയിലക്കുന്നുകളുടെ പച്ചപ്പിനിടയിൽ നീലത്തിളക്കമായി നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ആനയിറങ്കൽ ജലാശയം വീണ്ടും സജീവമാകുന്നു. പന്നിയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ഹൃദയമായി മാറിയ ഈ ജലാശയത്തിൽനിന്ന് സ്ലൂയിസ് ഗേറ്റുകൾ തുറന്ന് വെള്ളം പന്നിയാർ പുഴയിലേക്ക് ഒഴുകിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ, അത് വെറും വൈദ്യുതോത്‌പാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നീക്കം മാത്രമല്ല; ഹൈറേഞ്ചിന്‍റെ ജീവനാഡി വീണ്ടും താളമിടുന്ന നിമിഷം കൂടിയാണ്.

വേനലിന്‍റെ കഠിനതയ്ക്കിടയിലും ജലസമൃദ്ധി ഉറപ്പാക്കുന്ന ഈ നീക്കം, പ്രകൃതിയും മനുഷ്യജീവിതവും തമ്മിലുള്ള അതുല്യമായ ബന്ധത്തിന്‍റെ തെളിവായി മാറുന്നു.

ANAYIRANGAL DAM ആനയിറങ്കൽ ജലാശയം ANAYIRANGAL DAM VIEW POINT IDUKKI ANAYIRANGAL DAM
ആനയിറങ്കൽ അണക്കെട്ടിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ചകൾ (ETV Bharat)

പന്നിയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ സഹായ അണക്കെട്ടായ ആനയിറങ്കൽ അണക്കെട്ടിന്‍റെ സ്ലൂയിസ് ഗേറ്റ് തുറന്ന് വെള്ളം പന്നിയാർ പുഴയിലേക്ക് ഒഴുകിത്തുടങ്ങി. വൈദ്യുതോത്‌പാദനത്തിനായാണ് ആനയിറങ്കൽ അണക്കെട്ടിന്‍റെ സ്ലൂയിസ് ഗേറ്റ് തുറന്ന്, പന്നിയാർ പുഴയിലൂടെ വെള്ളം പൊന്മുടി അണക്കെട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്.

ANAYIRANGAL DAM ആനയിറങ്കൽ ജലാശയം ANAYIRANGAL DAM VIEW POINT IDUKKI ANAYIRANGAL DAM
ആനയിറങ്കൽ അണക്കെട്ടിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ചകൾ (ETV Bharat)

പല ഘട്ടങ്ങളിലായി സ്ലൂയിസ് ഗേറ്റ് തുറന്ന് 11.57 ക്യുമെക്സ് വെള്ളമാണ് പൊന്മുടി ഡാമിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് വേനൽക്കാലത്ത് വൈദ്യുതോത്‌പാദനത്തിനായി ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളം തുറന്നുവിടുന്ന അപൂർവ്വം അണക്കെട്ടുകളിൽ ഒന്നാണിത്.

കടുത്ത വേനലിലും വറ്റാത്ത കരുതലായി ആനയിറങ്കൽ (ETV Bharat)

"മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം സംഭരിച്ചതിനുശേഷം വേനൽക്കാലത്ത് അത് തുറന്നുവിടും എന്നതാണ് ഈ അണക്കെട്ടിന്‍റെ പ്രത്യേകത. ഈ വെള്ളം പന്നിയാർ പുഴയിലൂടെ പൊന്മുടിയിൽ എത്തും. ഇവിടുത്തെ കൃഷിക്കാർക്കെല്ലാം ഈ വെള്ളം ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. പ്രദേശവാസികളുടെ പ്രധാന കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സും ഇതുതന്നെയാണ്.

ANAYIRANGAL DAM ആനയിറങ്കൽ ജലാശയം ANAYIRANGAL DAM VIEW POINT IDUKKI ANAYIRANGAL DAM
ആനയിറങ്കൽ അണക്കെട്ടിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ചകൾ (ETV Bharat)

വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേനലിൽ കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാകും. അതിനാൽ എല്ലാ വർഷവും മുടങ്ങാതെ വേനലിൽ വെള്ളം തുറന്നുവിടാറുണ്ട്.

വളരെ ശുദ്ധമായ ഈ വെള്ളം എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യർക്ക് പുറമേ വന്യമൃഗങ്ങളും വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഇവിടെ എത്താറുണ്ട്. അണക്കെട്ട് കാണാൻ വരുന്നവരെല്ലാം വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് മടങ്ങുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം വൈദ്യുതോത്‌പാദനവും നടക്കുന്നു," എന്ന് പ്രദേശവാസിയായ തമ്പി പറയുന്നു.

കത്തുന്ന വേനലിലും തേയിലക്കുന്നുകൾക്ക് നടുവിൽ നിറഞ്ഞുതുളുമ്പുന്ന ആനയിറങ്കൽ ജലാശയം കണ്ണുകൾക്ക് കുളിർമയേകുന്ന കാഴ്‌ച മാത്രമല്ല, ഹൈറേഞ്ചിന്‍റെ ജലനിധി കൂടിയാണ്. പന്നിയാർ പുഴയിലെ നീരൊഴുക്ക് കുറയുമ്പോൾ അഞ്ച് പഞ്ചായത്തുകളിലുണ്ടാകുന്ന ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നത് ആനയിറങ്കലിൽ സംഭരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വെള്ളമാണ്.

ANAYIRANGAL DAM ആനയിറങ്കൽ ജലാശയം ANAYIRANGAL DAM VIEW POINT IDUKKI ANAYIRANGAL DAM
ആനയിറങ്കൽ അണക്കെട്ടിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ചകൾ (ETV Bharat)

നിർദിഷ്‌ട ജലജീവൻ പദ്ധതിയുടെ ഹൈറേഞ്ചിലെ ജീവനാഡിയാണ് ആനയിറങ്കൽ ജലാശയവും പന്നിയാർ പുഴയും. കാലവർഷത്തേക്കാൾ ഒക്ടോബർ മുതലുള്ള തുലാമഴയിലാണ് ഈ ജലാശയം ജലസമൃദ്ധമാകുന്നത്. വേനൽക്കാലം തുടങ്ങി അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ആനയിറങ്കൽ ജലാശയത്തിൽനിന്ന് പന്നിയാറിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും.

