വേനൽ മധുരം വിളയാൻ സമയമായി! തണ്ണിമത്തൻ കൃഷിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കർഷകർ

സമ്മർ സീസണിൽ കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു വിളയാണ് തണ്ണിമത്തന്‍

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 4, 2025 at 5:09 PM IST

3 Min Read
കാസർകോട്: വേനൽക്കാലത്ത് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയുള്ള തണ്ണിമത്തൻ കൃഷിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കേരളത്തിലെ കർഷകർ. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് തണ്ണിമത്തൻ വ്യാപകമായി കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് തണ്ണിമത്തൻ കർഷകർ നിരവധിയാണ്. മികച്ച ആദായം ലഭിക്കുന്ന വിള എന്ന നിലയിൽ തണ്ണിമത്തൻ കൃഷിക്കും പ്രചാരം ഏറുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൃഷി ആരംഭിച്ചാൽ ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളോടെ വിളവെടുപ്പ് നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്നതിനാൽ നിരവധി കർഷകർ തണ്ണിമത്തൻ വിത്തിടൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

സമ്മർ സീസണിൽ കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു വിളയാണ് തണ്ണിമത്തനെന്ന് കര്‍ഷകരും പറയുന്നു. സാധാരണയായി 65 മുതൽ 75 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിളവെടുപ്പിന് പാകമാകും. നവംബറിൽ വിത്തിടുന്ന തണ്ണിമത്തൻ ജനുവരിയിൽ വിളവെടുക്കാം. ജനുവരിയിൽ വീണ്ടും വിത്തിട്ടാൽ വേനൽക്കാലം മുഴുവൻ, അതായത് മേയ് വരെ വിളവെടുപ്പ് നീട്ടാൻ സാധിക്കും.

നവംബർ - ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലാണ് സാധാരണ വിത്തിടുന്നതെന്നും അതുവഴി മഴക്കാലത്തിന് മുന്നേ വിളവ് എടുക്കാമെന്നും കഴിഞ്ഞ വർഷം തണ്ണിമത്തൻ കൃഷി നടത്തി മികച്ച വരുമാനം ലഭിച്ച യുവ കർഷക ശ്രീവിദ്യ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം വേനൽ മഴ പെയ്തത് തണ്ണീർ മത്തൻ കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. രണ്ടു വിളകളായി ശ്രീവിദ്യ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട്. നവംബറിൽ തുടങ്ങി ഫെബ്രുവരി വരെയാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത്. ഫെബ്രുവരിയിൽ വീണ്ടും വിത്തിട്ടാൽ ഏപ്രിൽ- മെയ്‌ മാസം വിളവ് ലഭിക്കും. എന്നാൽ മഴ വില്ലനാകും. വെള്ളം തട്ടിയാൽ വേഗം കേടു വരും. പിന്നെ വിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ശ്രീവിദ്യ പറയുന്നു. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമെത്തുന്ന തണ്ണിമത്തനുകൾ നാടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വിൽപനയ്ക്ക് എത്താറുണ്ട്. കൂടാതെ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലും നിരവധി കർഷകർ ഉണ്ട്. ഇത്തവണയും തണ്ണിമത്തൻ കൃഷി ഇറക്കുന്നുണ്ടെന്നും ശ്രീവിദ്യ പറഞ്ഞു.

അഞ്ചു തരത്തിൽ തണ്ണിമത്തൻഹൈബ്രീഡ് വിത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സാധാരണ തണ്ണിമത്തന് പുറമെ രണ്ടേക്കറിൽ ശ്രീവിദ്യ അഞ്ചു തരം തണ്ണിമത്തനുകള്‍ വിളയിച്ചു. മുക്കാസ, വിശാൽ, ഓറഞ്ചു മഞ്ച്, യെലോ മഞ്ച്, അരോഹി തുടങ്ങിയവയാണ് വിളയിച്ചത്. എല്ലാ തരവും മികച്ച വിളവ് നൽകിയെനും കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായമാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. വിത്തുകൾ ഓൺലൈൻ ആയും കൃഷി മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കും. നല്ല കമ്പനിയുടെ വിത്തുകൾ തെരെഞ്ഞെടുക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നു മാത്രം.സംസ്ഥാനത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നവഷുഗർ ബേബിയും യെല്ലോ മഞ്ചും ഹൈബ്രിഡ് ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന അരോഹി, മുക്കാസ എഫ് വൺ, കിരൺ, നാംധാരി എൻഎസ് 777 (വരയൻ വലിയ തണ്ണിമത്തൻ), കിരൺ, മഹാരാജ, അപൂർവ, ഷുഗർ ബേബി, പക്കീസ, ഷുഗർ ക്വീൻ, ജൂബിലി കിങ്‌, യെല്ലോ മഞ്ച്, ഓറഞ്ച് ഡിലൈറ്റ് തുടങ്ങി വിവിധയിനം തണ്ണിമത്തനുകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. താരതമ്യേന കീടങ്ങളും രോഗങ്ങളും കുറവാണെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ കൃഷിക്കുണ്ട്. ഹൈബ്രിഡ് ഇനം ആയതിനാൽ വിത്തിട്ട് 30 ദിവസത്തിനകം പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞുതുടങ്ങും. 65 മുതൽ 75 ദിവസമെത്തുമ്പോൾ വിളവെടുക്കാം.
തണ്ണിമത്തന്‍ വില്‍പനയ്ക്ക് (ETV Bharat)

വേനൽമധുരവുമായി സംസ്ഥാനത്ത് കുടുംബശ്രീ വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കാസർകോട് ജില്ലയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ 386 ഏക്കറിൽ കൃഷി ചെയ്തു. കാസർകോടിന് പുറമേ മലപ്പുറം, കോട്ടയം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളും തണ്ണിമത്തൻകൃഷിയിൽ മുന്നിലാണ്. ഇടുക്കിയിലാണ് കൃഷി കുറവ്.

പാടങ്ങളിലും പറമ്പുകളിലും പുഴയോരങ്ങളിലും

രണ്ടാംവിള കൃഷി കഴിഞ്ഞ പാടങ്ങളിലും പറമ്പുകളിലും പുഴയോരങ്ങളിലും തണ്ണിമത്തൻ നന്നായി വിളയും. നല്ല സൂര്യപ്രകാശം വേണം. മണൽ കലർന്ന പശിമരാശി മണ്ണാണ് അഭികാമ്യം. ആഴവും നീർവാർചയുമുള്ള മണൽമണ്ണിലും എക്കൽ മണ്ണിലും തണ്ണിമത്തൻ വിളയിക്കാം.


തുറന്ന സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായ അകലത്തില്‍ ചെടികളുടെ സാന്ദ്രത കൂട്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ 10 സെൻ്റിലും 300 ചെടി വീതം നടാൻ പറ്റുമെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു. അതിൽ നിന്നും മൂന്ന് ടണ്ണിലധികം ഉൽപാദനം സാധ്യമാകാറുണ്ട്. അതിലൂടെ കർഷകനു സാമാന്യം നല്ല സാമ്പത്തിക ലാഭം ലഭിക്കുന്നു.

വളപ്രയോഗം കൃത്യമാകണം

വിത്ത് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ വള പ്രയോഗം നടത്തണം. അടിവളത്തിനു പുറമേ, വള്ളി വീശുമ്പോഴും പൂവിടുമ്പോഴും കായ് പിടിക്കുമ്പോഴും വളപ്രയോഗം നടത്തണം. ജൈവരീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ചാണകസ്ലറി, വെർമികമ്പോസ്റ്റ്, ട്രൈക്കോഡെർമ സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച ജൈവവളം, ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ്, ജീവാമൃതം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഫലപ്രദമാണ്.വളരുന്ന തണ്ണിമത്തന്‍ കായകള്‍ നേരിട്ട് നിലത്തു മുട്ടാതിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും നന്ന്.

സങ്കരവിത്തുകള്‍ മുളയ്ക്കാന്‍ 5-6 ദിവസം വേണ്ടപ്പോള്‍ ഷുഗര്‍ ബേബിക്ക് 3-4 ദിവസം മതി. തൈകള്‍നട്ട് 35 ദിവസം കഴിയുമ്പോള്‍ പുഷ്പിക്കും. പുഷ്പിച്ച് 65-75 ദിവസം കഴിയുമ്പോള്‍ വിളവെടുക്കാറാകും. കായകള്‍ മൂത്തു കഴിഞ്ഞാല്‍ നന കുറയ്ക്കണം. കായകള്‍ പൊട്ടിക്കുന്നതിന് 15 ദിവസം മുന്‍പ് നന നിര്‍ത്തുകയാവും നല്ലത്. ഇനങ്ങള്‍ ഇടകലര്‍ത്തി നടാവുന്നതാണ്.

