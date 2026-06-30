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മഴപെയ്‌തിട്ടും അണക്കെട്ടുകൾ വറ്റിവരളുന്നു, സംസ്ഥാനം കടുത്ത ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്

കാലവർഷം ആരംഭിച്ച് ഒരു മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിക്കാത്തതാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. ലോറേഞ്ച് മേഖലകളിൽ പെയ്യുന്ന മഴയുടെ പകുതി പോലും ഹൈറേഞ്ചിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല.

power crisis kseb idukki dam water level decreases അണക്കെട്ടിൽ ജലനിരപ്പ് കുറയുന്നു
Idukki dam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 30, 2026 at 8:17 PM IST

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ഇടുക്കി: സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം പെയ്‌ത് തിമിർക്കേണ്ട സമയത്തും പ്രധാന അണക്കെട്ടുകൾ വറ്റിവരളുന്നതോടെ കേരളം കടുത്ത ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. കെഎസ്ഇബി പ്രഖ്യാപിച്ച സമയപരിധി ലംഘിച്ച് പലയിടങ്ങളിലും മണിക്കൂറുകളോളം വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്നത് ജനരോഷം ഇരട്ടിയാക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ആവേശം കൊടുമുടിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത്. അസമയങ്ങളിലുള്ള അപ്രഖ്യാപിത പവർകട്ട് കായികപ്രേമികളെ തെരുവിൽ എത്തിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ.

പ്രഖ്യാപനം 15 മിനിറ്റ്; യാഥാർഥ്യം മണിക്കൂറുകൾ!

വൈകിട്ട് ആറ് മണി മുതൽ രാത്രി 12 മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് പരമാവധി 15 മിനിറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണമെന്നായിരുന്നു കെഎസ്ഇബിയുടെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ്. എന്നാൽ നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇതിലും കൂടുതൽ സമയം വൈദ്യുതി തടസപ്പെടുന്നതായി വ്യാപക പരാതിയാണ് ഉയരുന്നത്.

പ്രധാന അണക്കെട്ടുകൾ വറ്റിവരളുന്നു. (ETV Bharat)

പീക്ക് അവറുകൾക്ക് (Peak Hours) മുമ്പും ശേഷവുമൊക്കെ പല തവണ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്നത് ബോധപൂർവമുള്ള ലോഡ് ഷെഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ. പവർ റെഗുലേറ്ററി കമ്മിഷൻ കെഎസ്ഇബിക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെ കഴിഞ്ഞയാഴ്‌ച മാത്രം 622 മെഗാവാട്ട് വരെയുളള വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയാണ് ബോധപൂർവ്വം കുറച്ചത്. ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിലെ ഈ കറൻ്റ് കട്ട് ജനങ്ങളെ കെഎസ്ഇബിക്കെതിരെ തിരിക്കുകയാണ്.

ഡാമുകളിൽ വറ്റിവരണ്ട ജലനിരപ്പ്: 2002-ലെ സമാന പ്രതിസന്ധി

കാലവർഷം ആരംഭിച്ച് ഒരു മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും ക്യാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയകളിൽ (അണക്കെട്ടുകളുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശം) ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിക്കാത്തതാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. ലോറേഞ്ച് മേഖലകളിൽ പെയ്യുന്ന മഴയുടെ പകുതി പോലും ഹൈറേഞ്ചിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്‌തവം.

power crisis kseb idukki dam water level decreases അണക്കെട്ടിൽ ജലനിരപ്പ് കുറയുന്നു
അണക്കെട്ടുകളിലെ നിലവിലെ സംഭരണ നില (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയത്ത് കെഎസ്ഇബി ഡാമുകളിലെ ശരാശരി സംഭരണ നില 52.4 ശതമാനമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മിക്ക വലിയ ഡാമുകളിലും ശരാശരി സംഭരണ നില 25 ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ്. ഇതിന് മുമ്പ് 2002 ലാണ് കേരളം സമാനമായ രീതിയിൽ കടുത്ത കാലവർഷക്കെടുതിയും ഡാമുകളിലെ ജലക്ഷാമവും മൂലം ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടത്. ചെറിയ ഡാമുകളിൽ നിലവിൽ നേരിയ തോതിൽ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിലും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രധാന അണക്കെട്ടുകൾ വറ്റിവരണ്ട് കിടക്കുന്നത് വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്.

പ്രധാന അണക്കെട്ടുകളിലെ നിലവിലെ സംഭരണ നില ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:

അണക്കെട്ടുകൾനിലവിലെ ജലനിരപ്പ്
ഷോളയാർ188
മാട്ടുപ്പെട്ടി1650
ഇരട്ടയാർ1150.00
ആനയിറങ്കൽ1020.00
കുണ്ടള1680.00
കല്ലാർ815.00
പൊന്മുടി688.00
ലോവർ പെരിയാർ240.00
കല്ലാർകുട്ടി430.00

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സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും സർചാർജ് ഭീഷണിയും
ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞതോടെ, പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ പവർ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര ഗ്രിഡിൽ നിന്നും ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ കെഎസ്ഇബി നിർബന്ധിതരാവുകയാണ്. നിലവിൽ പവർ എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ യൂണിറ്റിന് വലിയ തുകയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. ഇത് കെഎസ്ഇബിക്ക് പ്രതിദിനം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അധിക ബാധ്യത വരുത്തിവെയ്ക്കും. വരും മാസങ്ങളിൽ ഈ സാമ്പത്തിക നഷ്‌ടം ഇന്ധന സർചാർജ്' (Fuel Surcharge)ആയി സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ്.

പ്രതീക്ഷയേകി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്

അതേസമയം നിലവിലെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും നേരിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ പുതിയ അറിയിപ്പ്. അറബിക്കടലിൽ കാലവർഷക്കാറ്റ് ശക്തമായതിനാലും അനുകൂലമായ ന്യൂനമർദ പാത്തി രൂപപ്പെട്ടതിനാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈറേഞ്ച് മേഖലകളിൽ പരക്കെ ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അടുത്ത ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഡാമുകളിലേക്ക് നീരൊഴുക്ക് വർധിച്ചില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ ദീർഘനേരത്തെ പവർകട്ട് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമെന്നാണ് കെഎസ്ഇബി വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.

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TAGGED:

POWER CRISIS
KSEB
IDUKKI DAM WATER LEVEL DECREASES
അണക്കെട്ടിൽ ജലനിരപ്പ് കുറയുന്നു
WATER LEVELS IN DAMS DECREASES

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