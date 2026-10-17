ജലമോഷണം കണ്ടെത്തി വാട്ടർ അതോറിറ്റി; 2.48 ലക്ഷംരൂപ പിഴ അടയ്ക്കാൻ നോട്ടീസ്
കൊച്ചി നഗരപരിധിയിലാണ് ജലമോഷണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്
Published : October 17, 2026 at 5:11 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പിടിപി സബ് ഡിവിഷന് കീഴിൽ ജലമോഷണം കണ്ടെത്തി. ആറാമട പള്ളിക്കു സമീപം സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള കുടിവെള്ള കണക്ഷനിലാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി മീറ്റർ റീഡർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ജലമോഷണം കണ്ടെത്തിയത്. കണക്ഷൻ്റെ മീറ്റർ പോയിൻ്റിനു മുൻപായി അനധികൃത പൈപ്പ് ലൈൻ ബന്ധിപ്പിച്ച് കിണറ്റിനുള്ളിലേക്ക് ജലം ശേഖരിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നോട്ടിസ് നൽകി കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിച്ചു. കണക്ഷൻ നിലനിൽക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ കടമുറികളും ലോഡ്ജും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കുടിവെള്ള ചാർജും പിഴയുമുൾപ്പെടെ 2,48,522 രൂപ അടയ്ക്കാനായി ഉപഭോക്താവിന് നോട്ടീസ് നൽകി. തുടർനടപടികളുടെ ഭാഗമായി പൂജപ്പുര പൊലീസിനെ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ചുമതലപ്പെടുത്തി.
വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ വരുമാന നഷ്ടത്തിനും ശുദ്ധജല ക്ഷാമത്തിനും പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ജലമോഷണവും അനധികൃത കണക്ഷനുകളുമാണ്. ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജലത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 40 ശതമാനം മുതൽ 45 ശതമാനം വരെ 'നോൺ- റവന്യൂ വാട്ടർ' (വരുമാനം ലഭിക്കാത്ത ജലം) ആയി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ പൈപ്പുകളിലെ ചോർച്ചയും വൻതോതിലുള്ള ജലമോഷണവും ഉൾപ്പെടുന്നു.
576 കോടി രൂപയുടെ വരുമാന നഷ്ടം
അനധികൃത ജല കണക്ഷനുകളും പൈപ്പ് ചോർച്ചയും മൂലം വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 576 കോടി രൂപയുടെ വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നതായാണ് കണക്കുകൾ. അതോറിറ്റിയുടെ പ്രത്യേക ആൻ്റി- തെഫ്റ്റ് സ്ക്വാഡുകൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി വർഷം തോറും നൂറുകണക്കിന് ജലമോഷണ കേസുകൾ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ മറ്റ് നഗരങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൊച്ചി നഗരപരിധിയിലാണ് ജലമോഷണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. വലിയ ഫ്ളാറ്റുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ, വാണിജ്യ സമുച്ചയങ്ങൾ, നിർമാണ സൈറ്റുകൾ എന്നിവയാണ് ജലമോഷണത്തിൽ മുന്നിലുള്ളത്.
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വാട്ടർ കണക്ഷനുകളിലെയും പൊതുടാപ്പുകളിലെയും ജല ദുരുപയോഗവും ജലമോഷണവും യഥാസമയം ബന്ധപ്പെട്ട വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനമായി പാരിതോഷികം നൽകാൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ജലദുരുപയോഗത്തിനും മോഷണത്തിനും ചുമത്തുന്ന പിഴയുടെ പത്തു ശതമാനം (പരമാവധി 5000 രൂപ) പാരിതോഷികമായി നൽകും. ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നവരുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ അതോറിറ്റി രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. വിവരം വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ആയ 1916ൽ വിളിച്ചറിയിക്കാം.
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