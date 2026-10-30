"മാലിന്യം തരൂ മധുരം നൽകാം"; സംസ്ഥാന കായികമേളയിലെ മാലിന്യ ശേഖരണം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു
ബാസ്കറ്റില് മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചാല് മധുരം കയ്യോടെ വാങ്ങിക്കാം. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയില് വേറിട്ട മാലിന്യ ശേഖരണം. ഹെൽത്തി കുന്നമംഗലം മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൻ്റെ കൊച്ചുപന്തലിന് നേതൃത്വം റസാക്ക് എംഎല്എ
Published : October 30, 2026 at 8:34 PM IST
രജിത് കുമാർ എംടി
കോഴിക്കോട്: കായിക മേളയോ കലോത്സവമോ പോലുള്ള പരിപാടികളിൽ സർക്കാരിന് പലപ്പോഴും തലവേദനയാകാറുള്ള ഒന്നാണ് വെയിസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് അഥവാ മാലിന്യ നിർമാജനം. പലപ്പോഴും വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങളും പദ്ധതികളുമെല്ലാം സർക്കാർ തലത്തിൽ നടപ്പാക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഇത്തവണത്തെ കായികമേളയിൽ ശ്രദ്ധേയമായി മാറുകയാണ് മലിന്യത്തിന് പകരം മധുരം തരാം എന്ന കൊച്ചു പന്തൽ.
കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സിവിക് സെൻസ് പലപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ചർച്ചയാകാറുമുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ വീണ്ടും നാടിനാകെ മാതൃകയാവുകയാണ് കായികമേളയിലെ മാലിന്യ നിർമാജന പന്തൽ. ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷൻ്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ആശയം നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
വെള്ളം കുടിച്ച ശേഷം വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകളോ മിഠായി പൊതികളോ ഈ പന്തലിലെ പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ ബാസ്കറ്റുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ ഉടനെ മധുരമൂറുന്ന ഈത്തപ്പഴം നൽകും.
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കായികമേള ആരംഭിച്ച അന്നുമുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് പ്രധാന കവാടത്തിന് അരികിലെ മാതൃക പ്രവർത്തനം. സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളാണ് ഇവിടുത്തെ ചുമതലക്കാർ. പ്ലാസ്റ്റിക്കുമായി പോകുന്നവർക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇവർ അറിയിപ്പ് നൽകും. ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്തിച്ച ബാസ്ക്കറ്റുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന് വിദ്യർഥികള് അനൗണ്സ്മെൻ്റ് ചെയ്യും. എല്ലാവരും അതേപടി ഇക്കാര്യം പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കുട്ടികൾ പറയുന്നത്.
മാലിന്യം തരൂ മധുരം തരാം എന്ന പരിപാടി ആരംഭിച്ചതോടെ ഒരുപാട് മാലിന്യം ശേഖരിക്കാന് കഴിഞ്ഞുവെന്ന് വിദ്യാർഥിനിയായ ഫാത്തിമ്മ ഐഫ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. മിഠായിപ്പൊതികളും പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കവറുകളും വലിച്ചെറിയുന്നത് പതിവാണ്. എന്നാല് അതിനൊരു ശമനം ഉണ്ടാകണമെന്ന രീതിയിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് ഫാത്തി ഐഫ വ്യക്തമാക്കി.
"വിദ്യര്ഥികളായാലും കാണികളായാലും പ്ലാസ്റ്റിക്ക് വേസ്റ്റുകള് ബാസ്കറ്റിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കാറുണ്ട്. പരിപാടി വിജയകരമായതോടെ മൈതാനത്ത് മാലിന്യങ്ങള് കുറഞ്ഞു. അറിയിപ്പുകള് നല്കാറുണ്ട്. ആളുകള് പ്ലാസ്റ്റിക്ക് വേസ്റ്റുകള് ബാസ്കറ്റിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചാല് ഉടന് തന്നെ മധുരം നല്കും. നിലവില് ഈന്തപ്പഴമാണ് നല്കുന്നത്. ആളുകള് സന്തോഷത്തോടെ അത് വാങ്ങാറുമുണ്ട്," ഫാത്തിമ ഐഫ വ്യക്തമാക്കി.
ഹെൽത്തി കുന്നമംഗലം മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൻ്റെ ഭാഗമായി കായികമേളയില് നടക്കുന്ന വേറിട്ട പ്രവര്ത്തനത്തിന് എംഎൽഎ എം എ റസാക്കാണ് നേതൃത്വം നല്കുന്നത്. വിദ്യാര്ഥികളും നിരവധിയാളുകളും ഒത്തുപിടിച്ച ഈ പ്രവര്ത്തനം കായികമേളയുടെ അവസാന ദിവസംവരെ വിജയകരമായാണ് മുന്നോട്ട് പോയത്. ബാസ്കറ്റുകള് നിറയുമ്പോള് നിരവധി മാലിന്യങ്ങൾ നിറയുമ്പോൾ തന്നെ ശുചിത്വ മിഷൻ്റെ നേതൃത്ത്വത്തിൽ ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടു പോകും.
മാലിന്യത്തിൻ്റെ തോത് കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വേറിട്ട പ്രവര്ത്തനം നടപ്പിലാക്കിയത്. മാലിന്യ ശേഖരണവും മാലിന്യ സംസ്കരണവും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഇക്കാലത്ത് ഇത്തരം പ്രവര്ത്തനങ്ങള് മറ്റ് പരിപാടികള്ക്കും മാതൃകയാക്കാവുന്നതാണ്.
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