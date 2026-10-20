വഖഫ് പുനഃസംഘടന; സമ്മർദത്തിന് വഴങ്ങി സർക്കാർ, എപി വിഭാഗത്തിന് പ്രാതിനിധ്യം നൽകാൻ ധാരണ
വഖഫ് ബോര്ഡില് എ പി സുന്നി വിഭാഗത്തിന് അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കാത്തതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും വിമർശനവും ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് അനുനയത്തിനും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുമായി സർക്കാർ ഇടപെട്ടത്.
Published : October 20, 2026 at 1:02 PM IST
കോഴിക്കോട്: വഖഫ് ബോർഡ് പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാന്തപുരം എപി സുന്നി വിഭാഗം ഉന്നയിച്ച എതിർപ്പുകൾക്കും ആശങ്കകൾക്കും പിന്നാലെ സമവായ നീക്കവും ഒത്തു തീര്പ്പ് നടപടികളുമായി സർക്കാർ . വഖഫ് ബോർഡിൽ എ പി വിഭാഗത്തിന് പ്രാതിനിധ്യം നൽകാൻ സര്ക്കാര് തലത്തില് ധാരണയായി. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശനും മന്ത്രി പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും തമ്മിൽ നടത്തിയ ആഭ്യന്തര ചർച്ചകൾക്കും സമവായ നീക്കങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് ഈ ധാരണ രൂപപ്പെട്ടത്.
നിലവിൽ വഖഫ് ബോർഡ് അംഗവും ഇ കെ വിഭാഗം ഭരണസമിതിയുടെയും ലീഗിൻ്റെയും നോമിനിയുമായ തൊടിയൂർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി മൗലവി ബോർഡിൽ നിന്ന് രാജിവയ്ക്കും. ഈ ഒഴിവിലേക്ക് എ പി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധിയെ ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് തീരുമാനം. എ പി വിഭാഗം നിർദേശിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ വഖഫ് ബോര്ഡ് അംഗമാക്കും. വഖഫ് ബോർഡിൽ അംഗത്വം ലഭിക്കുന്നതോടെ നിലവിൽ എ പി വിഭാഗത്തിൻ്റെ കൈവശമുള്ള ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പദവി അവർ ഒഴിയും.
മദ്രസാ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് അധ്യക്ഷ പദവി ഉൾപ്പെടെ എ പി വിഭാഗം മുന്നോട്ടുവച്ച മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനും ചർച്ചയിൽ ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. വഖഫ് ബോർഡിന് കീഴിൽ സുന്നി വിഭാഗങ്ങളുടെ നിരവധി സ്വത്തുക്കളും പള്ളികളും സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ട്. അതിനാൽ ബോർഡിൽ തങ്ങൾക്ക് അർഹമായ ഇടം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന വാദമാണ് എ പി വിഭാഗം ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്.
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പൊന്നാനി എംഎൽഎ കെ പി നൗഷാദലിയാണ് എ പി വിഭാഗവുമായി ചർച്ചചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾക്ക് സമവായമുണ്ടാക്കാൻ മുന്നിൽ നിന്നത്. വഖഫ് ബോർഡും ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുമെല്ലാം വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീയ താൽപര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും വിശ്വാസികളുടെ വികാരങ്ങൾക്ക് ആനുപാതികമായി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനാണ് സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പ്രാതിനിധ്യവും വിവാദത്തിൽ
വഖഫ് സ്വത്തുക്കളിൽ കാര്യമായ പങ്ക് അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ വെൽഫെയർ പാർട്ടി പ്രതിനിധിയെ വഖഫ് ബോർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെയും ഇകെ സുന്നി വിഭാഗം രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നണി ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരെ വഖഫ് ബോർഡിൽ തിരുകിക്കയറ്റിയത് എന്തിനാണെന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നത്.
വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ പരസ്യമായ പ്രതിഷേധങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് ഇടഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നവരുടെ തീരുമാനം. ചുരുക്കത്തിൽ സമുദായിക സമവായത്തിന് ശ്രമിച്ച ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന് വഖഫ് ബോർഡ് പുനസംഘടന സൃഷ്ടിച്ച തലവേദന ചെറുതൊന്നുമല്ല.
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