വഖഫ് ബോർഡ് പുനഃസംഘടന: സുന്നി വിഭാഗത്തെ അപമാനിച്ചെന്ന് മുഖപത്രം; ഈ മാസം 22-ന് പ്രക്ഷോഭം
ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കും മുജാഹിദ് വിഭാഗത്തിനും പ്രാതിനിധ്യം നൽകിയെങ്കിലും, ഇവർക്കൊന്നും ഒരു ശതമാനം പോലും വഖഫ് സ്വത്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അർഹതയില്ലെന്ന് കാന്തപുരം വിഭാഗം വ്യക്തമാക്കുന്നു
Published : October 18, 2026 at 10:24 AM IST|
Updated : October 18, 2026 at 10:47 AM IST
കോഴിക്കോട്: വഖഫ് ബോർഡ് പുനഃസംഘടന ഉത്തരവിലൂടെ സുന്നി സമൂഹത്തെ അങ്ങേയറ്റം അവഹേളിക്കുകയും വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമീപനമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായതെന്ന് സിറാജ് ദിനപത്രത്തിൻ്റെ മുഖപ്രസംഗത്തിൽ കടുത്ത വിമർശനം. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കും മുജാഹിദ് വിഭാഗത്തിനും പ്രാതിനിധ്യം നൽകിയെങ്കിലും, ഇവർക്കൊന്നും ഒരു ശതമാനം പോലും വഖഫ് സ്വത്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അർഹതയില്ലെന്ന് കാന്തപുരം വിഭാഗം വ്യക്തമാക്കുന്നു. തീവ്ര താല്പര്യക്കാരുടെ കൈകളിൽ വഖഫ് സ്വത്തുക്കൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യമെന്താണെന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നു. നിയമപരമായും ജനകീയ സമരങ്ങളിലൂടെയും ഇതിനെ നേരിടുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും നൽകുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ളതല്ല വഖഫ് ബോർഡ് എന്ന കാര്യം എഡിറ്റോറിയലിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കേരളത്തിൻ്റെ മുസ്ലിം സാമൂഹിക ചരിത്രത്തിൽ സമസ്തക്കും കീഴ്ഘടകങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായ പങ്കുണ്ട്. പതിനായിരക്കണക്കിന് മദ്രസകളും ആയിരക്കണക്കിന് പള്ളികളും മഹല്ലുകളും നൂറുകണക്കിന് ഉന്നത മതകലാലയങ്ങളും സ്ഥാപിച്ച് മാതൃകാപരമായി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇരു സമസ്തകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. ഈ യാഥാർഥ്യത്തിനു നേരെ കണ്ണടച്ചാണ് സർക്കാർ ബോർഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇത് കേവലം പ്രാതിനിധ്യ നിഷേധമല്ല, കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സുന്നി സമൂഹത്തെ അപമാനിക്കലാണ്.
നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് കേരളത്തിലെ വഖഫ് സ്വത്തുക്കളിൽ ബഹുഭൂരിഭാഗവും. ഇസ്ലാമിലെ തിരുത്തൽവാദികൾക്ക് അതിലൊരവകാശവുമില്ല. അവർ രംഗത്തുവരുന്ന ശേഷമുള്ള ഒരു നൂറ്റാണ്ടു കാലത്തെ ചരിത്രമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും വഖഫ് സ്വത്തുക്കളുടെ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ പോലും നവസലഫി ചിന്താഗതിക്കാർക്ക് അവകാശമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാകും.
മുസ്ലിം ലീഗാണ് നിലവിൽ വഖഫ് ബോർഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. സമുദായാംഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും സാമൂഹിക, വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്കുമായി രൂപവത്കരിക്കപ്പെട്ട പാർട്ടിയാണ് ലീഗ്. സമുദായത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ഒരു പോലെയും നീതിപരമായും പരിഗണിക്കുന്നതിനു പകരം ചില പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നത് കടുത്ത അനീതിയാണ്. തങ്ങളുടെ അനുയായികൾക്കും താല്പര്യക്കാർക്കും ഭരണപരമായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്ഥാനങ്ങൾ വെച്ചുവിളമ്പുന്നതിനു പകരം എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും പരിഗണനയും വിശ്വാസവും നേടിയെടുക്കുകയും പൊതുസ്വത്തുക്കളുടെ ശരിയായ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വം ചെയ്യേണ്ടത്.
വഖഫ് ബോർഡ് പുനഃസംഘടനയിലെ അനീതിക്കെതിരെ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത്, എസ് വൈ എസ് തുടങ്ങിയ സുന്നി സംഘടനകൾ രംഗത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. നിയമപരമായ വഴികളിലൂടെയും ജനകീയ സമരങ്ങളിലൂടെയും ഈ അനീതിക്കെതിരെ പോരാടാനാണ് സുന്നി നേതാക്കൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ മാസം 22ന് വ്യാഴാഴ്ച ബഹുജന പ്രക്ഷോഭം അരങ്ങേറും. വഖഫ് സ്വത്തിൻ്റെ പവിത്രത സംരക്ഷിക്കാനും സുന്നി വിഭാഗത്തിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള ഈ പോരാട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആദർശ വിശ്വാസികളും അണിനിരക്കേണ്ടതുണ്ട്. തിരുത്തൽ നടപടികൾക്ക് സർക്കാർ സന്നദ്ധമായില്ലെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ദിനങ്ങളിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കും എന്നും സിറാജ് പത്രത്തിൽ എഴുതിയ മുഖപ്രസംഗത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
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