വഖഫ് ബോര്ഡ് തർക്കം: കാന്തപുരവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മന്ത്രി ഷംസുദ്ദീന്, പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നല്കിയതായി എപി വിഭാഗം
ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിയോടെയാണ് മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ മർക്കസിൽ എത്തിയത്.
Published : October 20, 2026 at 7:46 PM IST
കോഴിക്കോട്: വഖഫ് ബോർഡ് വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എ പി വിഭാഗത്തെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ കാരന്തൂർ മർക്കസിൽ എത്തി. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിയോടെയാണ് എൻ ഷംസുദ്ദീൻ മർക്കസിൽ എത്തിയത്. അതിനു ശേഷം കാന്തപുരം എപി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരെ നേരിട്ട് കണ്ട് ചർച്ച നടത്തി. സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂരിഭാഗം വഖഫ് സ്വത്തുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന തങ്ങളെ മനപ്പൂർവം ഒഴിവാക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ച് കാന്തപുരം വിഭാഗം നേതാക്കളായ റഹ്മത്തുള്ള സഖാഫി എളമരം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നേരത്തെ രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു.
ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒക്ടോബർ 22ന് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും ബഹുജന പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്താനും കാന്തപുരത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എസ് വൈ എസ് എന്നീ സംഘടനകൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. തർക്കം അതീവ രൂക്ഷമായതോടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ കോഡിനേഷൻ യോഗം വിളിച്ചു. എന്നാൽ കാന്തപുരം വിഭാഗം ഈ യോഗത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്.
അതിനിടയിൽ എ പി വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധം ന്യായമാണെന്ന് പ്രതികരണവുമായി എം കെ രാഘവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും രംഗത്ത് വന്നു. കൂടാതെ ലീഗിനുള്ളിലും യുഡിഎഫിനുള്ളിലും എപി വിഭാഗത്തെ ഒഴിവാക്കിയതിൽ
അമർഷം പുകയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നും പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതോടെ കാന്തപുരം വിഭാഗത്തെ പിണക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായി തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന ചിന്തയാണ് ഇപ്പോൾ ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന് ഉള്ളത്. നേരത്തെ ഇടത് അനുകൂല നിലപാടാണ് കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ സാദിക്കലി ശിഹാബ് തങ്ങളും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും മർക്കസിലെത്തി കാന്തപുരവുമായി
നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും പ്രശ്നങ്ങൾ രമ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ വഖഫ് ബോർഡ് നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീണ്ടും കാന്തപുരം വിഭാഗവുമായി തർക്കം രൂക്ഷമായത്.
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തർക്കം മുറുകിയതോടെ കാന്തപുരത്തെ നേരിട്ട് കണ്ട് രമ്യതയിൽ എത്താനാണ് മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ കാരന്തൂർ മർക്കസിൽ നേരിട്ടെത്തിയത്.
ഇപ്പോൾ വഖഫ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന് എൻ ഷംസുദ്ദീൻ മർക്കസിലേക്ക് എത്തിയ സമയത്ത് പറഞ്ഞു. കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിന് ഉണ്ടായതുപോലുള്ള പരാതികൾ യുഡിഎഫിന് മറ്റു ചില വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും
ഷംസുദ്ദീൻ മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞു. എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
തുടർന്ന് മർക്കസ് ഭാരവാഹികൾ മന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചു. മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം കാന്തപുരവുമായി മന്ത്രി ചർച്ച നടത്തി.
സൗഹൃദ പൂർണ്ണമായ ചർച്ചയാണ് നടന്നതെന്നും പരിഹരിക്കാൻ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും മന്ത്രി ചർച്ചക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടാത്തതാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാരണം. എന്നാൽ
പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടാകും എന്നും അതോടെ പ്രശ്നപരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
തുടർന്ന് മന്ത്രിയുമായി ഉണ്ടായ ചർച്ചയെക്കുറിച്ച് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സെക്രട്ടറി വണ്ടൂർ അബ്ദുറഹിമാൻ ഫൈസി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി മന്ത്രി വന്നത് നല്ല കാര്യമാണെന്നും ചർച്ചയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നും നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച സമരം തൽക്കാലം മാറ്റിവെക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഇതോടെ വഖഫ് ബോർഡ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നുവന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലിക വിരാമമാണ് ഉണ്ടായത്.
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