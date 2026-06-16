തർക്കത്തിലാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് മുനമ്പം ഭൂമി ഉമീദ് പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്: വഖഫ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ കെ.എസ്. ഹംസ
പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പോർട്ടലിൽ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള നിയമപരമായ ബാധ്യത ബോർഡിനുണ്ടെന്നും വഖഫ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ വ്യക്തമാക്കി.
Published : June 16, 2026 at 8:16 PM IST
എറണാകുളം: മുനമ്പം വഖഫ് ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് കോടതിയിൽ കേസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഉമീദ് പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെന്ന് വഖഫ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ കെ.എസ്. ഹംസ. വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
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ബിജെപിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ നോട്ടീസിന് വഖഫ് ബോർഡ് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പോർട്ടലിൽ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള നിയമപരമായ ബാധ്യത ബോർഡിനുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഫാറൂഖ് കോളജിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം
മുനമ്പം വിഷയത്തിൽ ഫാറൂഖ് കോളജ് മാനേജ്മെൻ്റിനെതിരെ കടുത്ത ആരോപണങ്ങളാണ് വഖഫ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഉന്നയിച്ചത്. മുനമ്പത്തെ വഖഫ് ഭൂമി അനധികൃതമായി വിറ്റ് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ചത് ഫാറൂഖ് കോളജാണ്. ഈ ഭൂമി ഇടപാടിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത് ഫാറൂഖ് കോളജ് മാനേജ്മെൻ്റാണ്.
മുനമ്പത്ത് സാധാരണക്കാർ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. ബാർ ഹോട്ടലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൻകിട കയ്യേറ്റങ്ങളും അനധികൃതമായി ഭൂമി കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നവരും അവിടെയുണ്ട്. അതേസമയം, ഫാറൂഖ് കോളജിൻ്റെ കെണിയിൽപ്പെട്ട് ഭൂമി വാങ്ങി വഞ്ചിതരായ സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കൃത്യമായ ഫോർമുലയുണ്ടെന്നും അവരെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാണ് തങ്ങളുടെ നിലപാടെന്ന് ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു.
സർക്കാരിൻ്റേയും വി.ഡി. സതീശൻ്റേയും നിലപാടുകൾക്കെതിരെ വിമർശനം
മുനമ്പത്തേത് വഖഫ് ഭൂമിയല്ല എന്ന് സർക്കാർ ഇതുവരെ ബോർഡിനെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കെ.എസ്. ഹംസ പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ ഉന്നയിച്ച നിലപാടുകളെയും അദ്ദേഹം ശക്തമായി വിമർശിച്ചു. മുനമ്പത്തേത് വഖഫ് ഭൂമിയല്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം മാത്രമായിരിക്കും. അത് ഭരണകർത്താവിൻ്റെ നിലപാടല്ല. മുഖ്യമന്ത്രി എന്ത് കാരണത്താലാണ് അങ്ങനെയൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല. എന്നാൽ മന്ത്രിസഭയിലെ മറ്റ് ചിലർ ഇത് വഖഫ് ഭൂമിയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മുനമ്പം പ്രശ്നം അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ 10 മിനിറ്റുകൊണ്ട് പരിഹരിക്കുമെന്ന വി.ഡി. സതീശൻ്റെ പ്രസ്താവന വെറും 'ഏട്ടിലെ പശു' മാത്രമാണെന്നും അത് രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു ആലങ്കാരിക പ്രയോഗം മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരിക്കുമ്പോൾ നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ഭരണകർത്താവാകുമ്പോൾ പാലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ലെന്നും എല്ലാം രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ളതാണെന്നും ഹംസ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുനമ്പം വിഷയത്തിൽ നിലവിൽ ഭരണത്തിലുള്ള മുസ്ലീം ലീഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സിഇഒ നിയമന വിവാദം
മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് പുതിയ വഖഫ് ബോർഡ് സിഇഒയെ നിയമിച്ചതെന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കും ചെയർമാൻ മറുപടി നൽകി. മുൻ സിഇഒയെ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാർ മാറ്റിയതെന്ന് അറിയില്ല. എന്നാൽ മുൻ സിഇഒയെ മാറ്റിയ സാഹചര്യത്തിൽ, പുതിയൊരാളെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടായിരിക്കാം സർക്കാർ ഇപ്പോൾ താൽക്കാലിക നിയമനം നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും കെ.എസ്. ഹംസ വിശദീകരിച്ചു.
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