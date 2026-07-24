വഖഫ് ബോര്ഡ് നിയമന വിവാദം: പണ്ഡിതന്മാരുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ
ബോർഡ് പുനസംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരം സർക്കാരിന് ഉണ്ട്. സമയമാകുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്ത് സർക്കാർ അത് നിർവഹിക്കുമെന്നും മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ.
Published : July 24, 2026 at 2:25 PM IST
തൃശൂർ: വഖഫ് ബോർഡ് വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ. കേസ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണെന്നും സുപ്രീംകോടതി എന്ത് തീരുമാനിച്ചാലും അത് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും എൻ ഷംസുദ്ദീൻ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.
''ബോർഡ് പുനസംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരം സർക്കാരിന് ഉണ്ട്. സമയമാകുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്ത് സർക്കാർ അത് നിർവഹിക്കും. കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമേന്ദ്രപ്രധാനമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച വിവാദമാക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ. വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേരളത്തിൻറെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയിക്കാനാണ് മന്ത്രിയെ കണ്ടത്. എസ് എസ് കെ ഫണ്ട് അടക്കമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ മന്ത്രിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നും'' മന്ത്രി തൃശൂരിൽ പറഞ്ഞു.
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വഖഫ് ബോർഡ് പുനസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ ഉയരുന്ന വിവാദങ്ങൾ വസ്തുതകൾ മനസിലാക്കാതെയുള്ളതാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം വഖഫ് നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ മുസ്ലീം ലീഗ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി എസ്വൈഎസ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. വഖഫ് വിഷയത്തിൽ സമുദായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ മുസ്ലീം ലീഗ് വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത കാണിച്ചില്ലെന്ന് എസ്വൈഎസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി റഹ്മത്തുള്ള സഖാഫി കുറ്റപ്പെടുത്തിയത്. നിയമന വിവാദം കനക്കുന്നതിനിടെയാണ് എൻ ഷംസുദ്ദീൻ്റെ പ്രതികരണം.
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