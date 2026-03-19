വാളയാർ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം: എട്ട് പ്രതികളുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കി; മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം കീഴടങ്ങണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

വാളയാർ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകക്കേസിലെ എട്ട് പ്രതികളുടെ ജാമ്യം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. ഇരയുടെ ഭാഗം കേൾക്കാതെ യാന്ത്രികമായാണ് വിചാരണക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചതെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം പ്രതികളോട് കീഴടങ്ങാൻ ഉത്തരവിട്ടു

WALAYAR MOB LYNCHING, High Court
റാം നാരായണന്‍, ഹൈക്കോടതി (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 19, 2026 at 6:36 PM IST

എറണാകുളം: വാളയാറിൽ ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശി ആൾക്കൂട്ട മർദനമേറ്റു മരിച്ച കേസിൽ എട്ട് പ്രതികൾക്ക് അനുവദിച്ച ജാമ്യം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. പാലക്കാട് എസ്‌സി/എസ്‌ടി സ്പെഷ്യൽ കോടതി നൽകിയ ജാമ്യ ഉത്തരവാണ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയത്. പ്രതികൾ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം വിചാരണക്കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് പി ജി അജിത് കുമാറിൻ്റെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

പ്രതികൾക്ക് തിടുക്കത്തിൽ ജാമ്യം അനുവദിച്ച വിചാരണക്കോടതി നടപടിയെ ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ജാമ്യം അനുവദിക്കുമ്പോൾ ജഡ്ജി യാന്ത്രികമായാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. മരിച്ചയാളുടെ ആശ്രിതരുടെ വാദം കേൾക്കാതെയാണ് ജാമ്യം നൽകിയത്. ഇത്തരം കേസുകളിൽ ഇരയുടെ കുടുംബത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകി അവരുടെ ഭാഗം കൂടി കേൾക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പ്രതികൾ കീഴടങ്ങി ജയിലിലായ ശേഷം അവർക്ക് പുതിയ ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ, ഈ അപേക്ഷ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും ഇരയുടെ ആശ്രിതർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകണമെന്നും അവരുടെ ഭാഗം കൂടി കേട്ട ശേഷമേ തീരുമാനമെടുക്കാവൂ എന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു.

ഭാരതീയ ന്യായസംഹിത പ്രകാരം ആൾ‌ക്കൂട്ട കൊലപാതകത്തിന് ചുമത്തുന്ന 103(2) വകുപ്പും പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ പീഡനനിരോധന നിയമത്തിലെ വകുപ്പും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്.

ഡിസംബര്‍ 17-നാണ് ഛത്തീസ്‌ഗഡ് സ്വദേശിയായ രാം നാരായണനെ മോഷ്ടാവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഒരു സംഘം മര്‍ദ്ദിച്ചത്. നീ ബംഗ്ലാദേശി ആണോടാ' എന്നടക്കം ചോദിച്ചായിരുന്നു മര്‍ദ്ദനം. അതേസമയം കൈയില്‍ മോഷണ വസ്‌തുക്കളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സംസാരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മര്‍ദനമേല്‍ക്കേണ്ടി വന്നു. പിന്നീട് അവശനിലയിലായ റാം നാരായണനെ പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

റാം നാരായണന്‍റെ തലയിലും ശരീരത്തിലുമേറ്റ പരിക്കാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ടിലുള്ളത്. റാം നാരായണന്‍റെ തല മുതല്‍ കാല്‍ വരെ നാല്‍പതോളം മുറിവുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

25 ലക്ഷം രൂപ നഷ്‌ട പരിഹാരം നല്‍കണമെന്നും എസ് സി - എസ് ടി പ്രകാരം കേസെടുക്കണമെന്നും റാം നാരായണന്‍റെ കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം മൃതദേഹം ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്നും ഭാര്യ ലളിതയും ബന്ധുക്കളും പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നാലെ സര്‍ക്കാര്‍ വിഷയത്തില്‍ ഇടപെടുകയും റാം നാരായണൻ്റെ കുടുംബത്തിന് നീതിയും അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരവും സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയില്‍ നിന്നും സഹായം നല്‍കുന്നത് ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുമെന്ന് റവന്യൂമന്ത്രി കെ രാജനും അറിയിച്ചിരുന്നു. കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി പാലക്കാട് എസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘത്തെയും സർക്കാർ നിയോഗിച്ചിരുന്നു.

