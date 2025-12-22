ETV Bharat / state

'ബംഗ്ലാദേശി'യെന്ന് വിളിച്ച് മർദനം; വാളയാർ സംഭവത്തിൽ കർശന നടപടി, നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

കുടുംബത്തിന് പത്തുലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും. ശരീരത്തിൽ നാൽപ്പതിലധികം മുറിവുകളുണ്ടെന്ന് പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തി. കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു.

Kerala mob lynching news Ram Narayanan family compensation Palakkad police investigation Walayar mob attack details
റാം നാരായണൻ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 22, 2025 at 12:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പാലക്കാട്: വാളയാറിൽ ആൾക്കൂട്ട മർദനത്തെത്തുടർന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട ഛത്തീസ്ഗഢ് സ്വദേശി റാം നാരായണൻ്റെ കുടുംബത്തിന് നീതിയും അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരവും സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൻ്റെ യശസ്സിന് കളങ്കമുണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ എല്ലാവരും ജാഗ്രത കാണിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചു.

കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി പാലക്കാട് എസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘത്തെ സർക്കാർ നിയോഗിച്ചു. ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി ഗോപകുമാറാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി അന്വേഷണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കും. പുതിയ വകുപ്പുകൾ ചേർത്ത് എഫ്ഐആർ പുതുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. യുവാവ് ബംഗ്ലാദേശിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണെന്നും കൊലപാതകത്തിന് ഇതാണോ കാരണമെന്ന് പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി അജിത്ത് കുമാർ അറിയിച്ചു. സാക്ഷിമൊഴികളും വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചാണ് പൊലീസ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

ക്രൂരമർദനം: റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ

ബിലാസ്പൂർ സ്വദേശിയായ മുപ്പത്തിയൊന്നുകാരൻ റാം നാരായണനെ പ്രതികൾ ക്രൂരമായി മർദിച്ചുവെന്നാണ് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കൊല്ലണമെന്ന ബോധപൂർവമായ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയായിരുന്നു ആക്രമണം. ഒന്നാം പ്രതി അനു, രണ്ടാം പ്രതി പ്രസാദ് എന്നിവർ വടികൊണ്ടും കൈകൾകൊണ്ടും മർദിച്ചു. മൂന്നാം പ്രതി മുരളി മുഖത്ത് കൈകൊണ്ട് അടിച്ചു. നാലാം പ്രതി ആനന്തൻ വയറ്റിൽ ചവിട്ടുകയും അഞ്ചാം പ്രതി തലയിൽ അടിക്കുകയും ചെയ്തു. കള്ളൻ എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് പ്രതികൾ യുവാവിനെ തടഞ്ഞുവച്ചത്.

പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിന് മുന്നോടിയായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ റാം നാരായണൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തലമുതൽ കാൽവരെ നാൽപ്പതിലധികം മുറിവുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കനത്ത വടികൾ ഉപയോഗിച്ച് പുറംഭാഗം അടിച്ചൊടിച്ചതിന് പുറമേ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടുകയും വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ശരീരത്തിലുണ്ട്. തലയിലുണ്ടായ കടുത്ത രക്തസ്രാവവും ശരീരത്തിലേറ്റ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളുമാണ് മരണത്തിന് കാരണമായത്. ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് രക്തം വാർന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂറോളം റോഡിൽ കിടന്ന അവശനിലയിലായ യുവാവിനെ പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

പിന്നിൽ ആർഎസ്എസ് എന്ന് സിപിഎം

വാളയാറിലെ ആൾക്കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ ആർഎസ്എസ് നേതാക്കളാണെന്ന് മന്ത്രി എംബി രാജേഷ് ആരോപിച്ചു. സംഘപരിവാറിൻ്റെ വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ. ബംഗ്ലാദേശിയെന്ന് ആക്ഷേപിച്ചാണ് ജോലി തേടി കേരളത്തിലെത്തിയ റാം നാരായണനെ ആൾക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ചത്. ആർഎസ്എസ് നേതാക്കളാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. പ്രതികൾക്ക് സിപിഎം ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ആഘോഷം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവെന്നും മന്ത്രി ചോദിച്ചു. പ്രതികൾക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും സർക്കാർ റാം നാരായണൻ്റെ കുടുംബത്തിനൊപ്പമാണെന്നും എംബി രാജേഷ് പറഞ്ഞു. പ്രതികൾ സിപിഎം പ്രവർത്തകരെ വീട്ടിൽ കയറി വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതികളാണെന്നും മന്ത്രി ആരോപിച്ചു.

അതേസമയം വാളയാറിലെ ആൾക്കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ ആർഎസ്എസ് ആണെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദനും ആരോപിച്ചു. വാളയാറിലെ സംഭവം കേരളം ലജ്ജിച്ച് തല താഴ്‌ത്തേണ്ട സാഹചര്യമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വിഡി സതീശൻ പ്രതികരിച്ചു. ഇതിന് പിന്നിൽ മലയാളികളാണെന്നത് ലജ്ജാകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. റാം നാരായണൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആവശ്യം സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Also Read:- ആര്യയും സച്ചിനും കോടതി കയറണം; ഡ്രൈവർ യദുവിൻ്റെ ഹർജിയിൽ നിർണായക നീക്കം, നോട്ടിസ് അയച്ചു

TAGGED:

KERALA MOB LYNCHING NEWS
RAM NARAYANAN FAMILY COMPENSATION
PALAKKAD POLICE INVESTIGATION
WALAYAR MOB ATTACK DETAILS
WALAYAR MOB LYNCHING CASE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.