വാളയാര് ആള്ക്കൂട്ട കൊലപാതകം; മൃതദേഹം ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്ന് രാംനാരായണന്റെ കുടുംബം
തൃശൂര് മെഡിക്കല് കോളജില് വൈകാരിക രംഗങ്ങള്; നഷ്ടപരിഹാരം നല്കണമെന്ന് റാം നാരായണന്റെ ബന്ധുക്കള്.
Published : December 21, 2025 at 6:36 PM IST
പാലക്കാട്: വാളയാര് ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട റാം നാരായൺ ബഗേലിന്റെ മൃതദേഹം ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്ന് കുടുംബം. 25 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ട പരിഹാരം നല്കണമെന്നും എസ് സി - എസ് ടി പ്രകാരം കേസെടുക്കണമെന്നും കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടു. നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കും വരെ കേരളത്തില് തുടരുമെന്നും ഇവര് തൃശൂര് മെഡിക്കല് കോളജില് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
ഛത്തിസ്ഗഡ് സ്വദേശിയായ റാം നാരായണിന്റെ മൃതദേഹം കാണാനാണ് ഭാര്യ ലളിതയും മക്കളായ അനൂജും ആകാശും ഇന്ന് (ഡിസംബര് 21) തൃശൂര് മെഡിക്കല് കോളജില് എത്തിയത്. മൃതദേഹം കണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ ഇവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാന് പോലും കഴിയാതെ ബന്ധുക്കളും ആക്ഷന് കൗണ്സില് അംഗവും പ്രയാസപ്പെട്ടു.
കേരളത്തിൽ നടന്ന ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിലാണ് രണ്ടു കുട്ടികളുടെ പിതാവും നിർധന കുടുംബാംഗവുമായ ബഗേൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നും സംഭവത്തിലെ മുഴുവൻ കുറ്റക്കാരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും സഹോദരൻ ശശികാന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
തങ്ങൾ ചത്തീസ്ഗഡിലെ ദലിത് സമുദായ അംഗങ്ങളാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് സി- എസ് ടി പീഡന നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കണമെന്നുമാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം. കേരള സർക്കാരിൻറെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇതുവരെയും നീതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സർക്കാർ പ്രതിനിധികളാരും തങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും വരെ കേരളത്തിൽ തുടരുമെന്നും നാരായൺ ബഗേലിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ വ്യക്തമാക്കി.
എല്ലാ കൊലയാളികളെയും നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു സഹായവും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി രാജേന്ദ്രന് അരങ്ങത്ത് പറഞ്ഞു.
അടിയന്തരമായി നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത സർക്കാർ നിലപാട് അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല, കൊലപാതകത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആളുകൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതിലും പോലീസിനെ ഗുരുതര വീഴ്ചയുണ്ടായി കേസ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അന്വേഷിക്കണമെന്നും പതിനഞ്ചോളം പ്രതികള് ഉണ്ടെന്നും നാലുപേരെ മാത്രമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നും സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു.
ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധവും വിമർശനവും ഉയർന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. കേസില് ക്രൈബ്രാഞ്ചാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. അട്ടപ്പളം സ്വദേശികളായ അനു, പ്രസാദ്, മുരളി, അനന്ദന്, ബിപിന് എന്നിവരാണ് റിമാന്ഡിലായത്. അതേസമയം സംഭവത്തില് സ്ത്രീകള്ക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. കേസിൽ പൊലീസ് സംശയിക്കുന്ന സ്ത്രീകള്ക്ക് മർദനത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കും. മൊബൈൽ ഫോണുകള് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പോള് നടക്കുന്നത്.
ഡിസംബര് 18-നാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് സ്വദേശിയായ രാം നാരായണനെ മോഷ്ടാവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഒരു സംഘം മര്ദ്ദിച്ചത്. നീ ബംഗ്ലാദേശി ആണോടാ' എന്നടക്കം ചോദിച്ചായിരുന്നു മര്ദ്ദനം. അതേസമയം കൈയില് മോഷണ വസ്തുക്കളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സംസാരിക്കാന് ശ്രമിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മര്ദനമേല്ക്കേണ്ടി വന്നു. പിന്നീട് അവശനിലയിലായ റാം നാരായണനെ പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല.
റാം നാരായണന്റെ തലയിലും ശരീരത്തിലുമേറ്റ പരിക്കാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം റിപ്പോര്ട്ടിലുള്ളത്. റാം നാരായണന്റെ തല മുതല് കാല് വരെ നാല്പതോളം മുറിവുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
