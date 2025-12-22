വാളയാർ ആള്ക്കൂട്ട കൊലപാതകം; റാം നാരായണൻ്റെ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ച് സര്ക്കാര്
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയില് നിന്നും സഹായം നല്കുന്നത് ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുമെന്ന് കെ രാജൻ
Published : December 22, 2025 at 1:01 PM IST
തൃശൂര്: വാളയാർ ആള്ക്കൂട്ട കൊലപാതകം സര്ക്കാര് ഗൗരവമായാണ് കാണുന്നതെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജന്. കൊല്ലപ്പെട്ട റാം നാരായണൻ്റെ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം നല്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയില് നിന്നും സഹായം നല്കുന്നത് ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കും. ഇക്കാര്യത്തില് മന്ത്രിസഭയാണ് തീരുമാനമെടുക്കുകയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. റാം നാരായണൻ ഭഗവല്ലിൻ്റെ ബന്ധുക്കളും റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജനും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു.
'റാം നാരായണൻ്റെ കൊലപാതകം അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് സർക്കാർ കാണുന്നത്. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി തർക്കമോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടേയും സർക്കാരിൻ്റേയും തീരുമാനം ഏകദേശം തുല്യമായ വിധത്തിലാണ്. ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുമായും ചർച്ച ചെയ്തത്.
തഹസിൽ പൂനം വാല കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെയാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ നിയോഗിച്ചത്. ഇതിനകം അഞ്ച് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വാർത്തകളിൽ നിന്നും മനസിലായത്. യത്ഥാർഥത്തിൽ വംശീയാധിക്ഷേപം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണിത്. ബംഗ്ലാദേശി എന്ന് വിളിച്ച് കൊണ്ട് വ്യക്തി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. എസ്എടി ഉൾപ്പടെയുള്ള അധികൃതർ കേസിൽ കൃത്യമായി അന്വേഷണം നടത്തും' മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പ്രതികരിച്ച് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി
'സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച സഹായങ്ങൾ രേഖാമൂലം ഉറപ്പു നൽകാത്തതിനാലാണ് ഇന്നലെ രാത്രി പ്രതിഷേധം തുടർന്നത്. ഇന്ന് മന്ത്രിയുമായി നടന്ന ചർച്ചയിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിക്കണമെന്നും കുടുംബത്തിന് ധനസഹായം അനുവദിക്കണമെന്നുമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ സമരം തുടരും' ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഛത്തീസ്ഗഡ് സർക്കാരിൻ്റേയും കേരള സർക്കാരിൻ്റേയും പ്രതിനിധികൾ കുടുംബവുമായി സംസാരിച്ചു. ഛത്തീസ്ഗഡ് സർക്കാറും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്.
'തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു. കേരള സർക്കാരിനോടും പാലക്കാട് - തൃശൂർ ജില്ല ഭരണകൂടങ്ങളോടും കടപ്പാടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഭാഷ അടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ വലിയ പ്രയാസം നേരിട്ടു, മാധ്യമങ്ങൾ അടക്കം വലിയ പിന്തുണയാണ് നൽകിയത്, എല്ലാവരോടും നന്ദിയുണ്ട്. നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചാൽ ഉടൻതന്നെ മൃതദേഹവുമായി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും' റാം നാരയാണിൻ്റെ സഹോദരൻ ശശികാന്ത് ബഗേൽ പറഞ്ഞു.
കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ ആർഎസ്എസ് എന്ന് എംബി രാജേഷ്
വാളയാറിലെ അതിഥി തൊഴിലാളിയെ ആൾക്കൂട്ട വിചാരണ നടത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നിൽ സംഘപരിവാറിൻ്റെ വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയമാണെ ന്ന് ആരോപിച്ച് മന്ത്രി എംബി രാജേഷ്. "ബംഗ്ലാദേശിയെന്ന് ആരോപിച്ചു കൊണ്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്ന ആർഎസ്എസ് നേതാക്കൾ അടക്കമുള്ള സംഘം ഇയാളെ വിചാരണ ചെയ്തതും ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചതും, ബംഗ്ലാദേശിയെന്ന ഈ ചാപ്പകുത്തൽ വംശീയ വിദ്വേഷത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. കൊല്ലപ്പെട്ട രാം നാരായണൻ്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണ് സർക്കാര്" എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സംഘപരിവാർ നടത്തുന്ന വംശീയ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ ഇരയാണ് റാം നാരായണ്. രണ്ട് സിപിഎം പ്രവർത്തകരെ വീട്ടിൽ കയറി വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതികളാണ് റാം നാരായണ് കൊലപാതകത്തിലെ പ്രതികൾ. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സിപിഎം ബന്ധം പ്രതികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ആൾക്കൂട്ടക്കൊല എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി ചോദിച്ചു. സംഘപരിവാർ സംഘമാണ് കൊലപാതക്കത്തിന് പിന്നിലെന്ന് മറച്ചുവയ്ക്കുക വഴി കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിന് വളമിടുകയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും മാധ്യമങ്ങൾ ഇത് തുറന്ന് കാണിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘം
ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധവും വിമർശനവും ഉയർന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. കേസില് ക്രൈബ്രാഞ്ചാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. അട്ടപ്പളം സ്വദേശികളായ അനു, പ്രസാദ്, മുരളി, അനന്ദന്, ബിപിന് എന്നിവരാണ് റിമാന്ഡിലായത്. അതേസമയം സംഭവത്തില് സ്ത്രീകള്ക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. കേസിൽ പൊലീസ് സംശയിക്കുന്ന സ്ത്രീകള്ക്ക് മർദനത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കും. മൊബൈൽ ഫോണുകള് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പോള് നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
