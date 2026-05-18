സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിന് ദേശീയ നേതാക്കളുടെ നിര, രാഹുല് ഗാന്ധിയെയും ഡി കെ ശിവകുമാറിനെയും വരവേറ്റത് ആര്പ്പുവിളികളോടെ
പിണറായി വിജയനും എം വി ഗോവിന്ദനുമെത്തി, അസുഖം കാരണം എകെ ആന്റണിയെത്തിയില്ല
Published : May 18, 2026 at 2:37 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വി ഡി സതീശന് മന്ത്രിസഭയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിന് സാക്ഷിയാകാനെത്തിയത് ദേശീയ നേതാക്കളുടെ പട. കോണ്ഗ്രസ് അദ്ധ്യക്ഷന് മല്ലികാര്ജുന് ഖാര്ഗെ, ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്ഗാന്ധിക്കും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിക്കുമൊപ്പമാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ വേദിയിലേക്കെത്തിയത്. വന് കരഘോഷത്തോടെയാണ് രാഹുലിനെയും പ്രിയങ്കയെയും പ്രവര്ത്തകര് സ്വീകരിച്ചത്.
പിന്നാലെ കര്ണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാര് വേദിയിലെത്തിയതോടെ സദസ് ഇളകി മറിഞ്ഞു. ഡി കെ, ഡി കെ വിളികളോടെയാണ് പ്രവര്ത്തകര് ഡി കെയെ സ്വീകരിച്ചത്. ഇതു തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശിവകുമാര് വേദിയില് അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും നടന്ന് പ്രവര്ത്തകരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു. തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡിയെയും വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് പ്രവര്ത്തകര് വരവേറ്റത്.
കര്ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ, ഹിമാചല് പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി സുഖ്വിന്ദര് സിംഗ് സുഖു, ഛത്തീസ്ഗഡ് മുന്മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗല്, കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറല് സെക്രട്ടറി ദീപാദാസ് മുന്ഷി എന്നിവരും എത്തിയിരുന്നു.
സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ പിണറായി വിജയന് എത്തിയപ്പോള് നേരിയ തോതില് പ്രവര്ത്തകര് കയ്യടിച്ചു. എന്നാല് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദനെ കൂക്കുവിളികളോടെയാണ് പ്രവര്ത്തകര് വരവേറ്റത്. മുന് നിയമസഭാ സ്പീക്കര് എ എന് ഷംസീര്, മുന് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്, സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം, ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് എന്നിവരുമെത്തി.
കെപിസിസി മുന് അധ്യക്ഷന്മാരായ വി എം സുധീരന്, കെ സുധാകരന്, മുസ്ലീലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങള്, കേരള കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് പി ജെ ജോസഫ് തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങില് സംബന്ധിച്ചു. സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിന് മുന്നോടിയായി ആദ്യം വേദിയിലെത്തിയത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയായിരുന്നു. പിന്നാലെ മന്ത്രിമാരായ മോന്സ് ജോസഫ്, പിസി വിഷ്ണുനാഥ്, റോജി എം ജോണ്, എ പി അനില്കുമാര് എന്നിങ്ങനെ സത്യപ്രതിജ്ഞ വേദിയിലേക്ക് എത്തി.
രാവിലെ 10.15ന് ഗവര്ണര് രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആര്ലേക്കര് എത്തി. ആദ്യം വന്ദേമാതരവും തുടര്ന്ന് ജനഗണമന ആലപിച്ച ശേഷം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് ആരംഭിച്ചു. വടശേരി ദാമോദര മേനോന് സതീശന് എന്ന ഞാന് എന്ന വാചകം ഗവര്ണര് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തത് മുഖ്യമന്ത്രി ഏറ്റു പറഞ്ഞു സതീശന് സത്യപ്രതിജ്ഞ തുടങ്ങിയതോടെ സ്റ്റേഡിയം ആവേശക്കടലായി. അത്യാഹ്ലാദത്തോടെയാണ് സതീശന് മലയാളത്തിലുള്ള സത്യപ്രതിജ്ഞ പൂര്ത്തിയാക്കിയത്.
കെ മുരളീധരന്റെയും കെ എം ഷാജിയുടെയും സത്യപ്രതിജ്ഞ വന് ആര്പ്പുവിളികളോടെയാണ് പ്രവര്ത്തകര് സ്വീകരിച്ചത്. മുരളീധരന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള സത്യപ്രതിജ്ഞയില് അദ്ദേഹം ഓരോ ഇംഗ്ലീഷ് വാചകങ്ങള് പറയുമ്പോഴും പ്രവര്ത്തകര് ആഹ്ലാദാരവങ്ങള് മുഴക്കി. യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഒ ജെ ജനീഷ് ഏറ്റവുമൊടുവിലായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തപ്പോഴും പ്രവര്ത്തകര് ആര്പ്പുവിളികളോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്.
മുന് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് അദ്ധ്യക്ഷന് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് സദസിലെത്തിയപ്പോഴും പ്രവര്ത്തകര് ആര്പ്പുവിളികളോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ഏകദേശം 50,000 പേരെ ഉള്ക്കൊള്ളാന് കഴിയുന്ന സ്റ്റേഡിയം രാവിലെ എട്ടരയോടെ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഏഴുണിയോടെ തന്നെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ പന്തല് നിറഞ്ഞു. പിന്നാലെ എത്തിയവര് പന്തലിനു പുറത്തെ ഗാലറികളില് സ്ഥാനം പിടിച്ചു. പ്രസ്ക്ലബ്ബിനു സമീപത്തെ പ്രവേശന കവാടത്തിലൂടെ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കാന് പുലര്ച്ചെ മുതല് വന് തിരക്കായിരുന്നു.
പന്തലിനു പുറത്തുള്ളവര്ക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ വീക്ഷിക്കാന് വലിയ എല്ഇഡി വാളുകള് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. സ്റ്റേഡയത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കാന് കഴിയാത്തവര്ക്കും പുറത്ത് എല്ഇഡി ടിവികള് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. സ്റ്റേഡിയത്തിനു പുറത്തും വന് ജനാവലി തടിച്ചു കൂടിയിരുന്നു.
സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിനു പിന്നാലെ ഒന്നാം നമ്പര് സ്റ്റേറ്റ് കാറില് മുഖ്യമന്ത്രി ഗവര്ണറുടെ ചായ സത്കാരത്തില് പങ്കെടുക്കാനായി ലോക്ഭവനിലേക്കു പോയി. വെളുത്ത ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കായി ടൂറിസം വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കു പിന്നാലെ 20 മന്ത്രിമാരും ലോക്ഭവനിലേക്കു തിരിച്ചു. ചായ സത്കാരത്തില് പങ്കെടുത്ത ശേഷം സെക്രട്ടേറിയെറ്റിലെത്തി നോര്ത്ത് ബ്ലോക്കിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെത്തി ചുമതലയേറ്റു. പിന്നാലെ മന്ത്രിസഭയുടെ ആദ്യ കാബിനറ്റ് യോഗം.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനമായി വെളുത്ത ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ എത്തിയതോടെ പിണറായി വിജയന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കറുത്ത കിയ കാര്ണിവല് കാര് മന്ത്രിമാരുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനങ്ങളുടെ പട്ടികയിലുണ്ടാകില്ലെന്നുറപ്പായി. സംസ്ഥാനത്തെത്തുന്ന വിവിഐപികളുടെ യാത്രയ്ക്കായി കിയ കാര്ണിവല് കാര് ഇനി ഉപയോഗിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.